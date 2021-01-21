Загруженность коек в COVID-больницах снижается, самые высокие показатели заболеваемости в Киеве, Запорожской, Николаевской и Черкасской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 21 января, самая высокая загруженность коек пациентами с COVID-19 в Николаевской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Запорожской области - 367,8, Николаевской - 366,2, Черкасской - 296,0, а также в Киеве - 296,9.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине - 205,1 на 100 тыс. населения.

Самая высокая загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь Николаевской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Винницкой областях, а также в Киеве.

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