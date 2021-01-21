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Новости Коронавирус и карантин
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Загруженность коек в COVID-больницах снижается, самые высокие показатели заболеваемости в Киеве, Запорожской, Николаевской и Черкасской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загруженность коек в COVID-больницах снижается, самые высокие показатели заболеваемости в Киеве, Запорожской, Николаевской и Черкасской областях, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 21 января, самая высокая загруженность коек пациентами с COVID-19 в Николаевской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Запорожской области - 367,8, Николаевской - 366,2, Черкасской - 296,0, а также в Киеве - 296,9.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине - 205,1 на 100 тыс. населения.

Самая высокая загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь Николаевской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Винницкой областях, а также в Киеве.

Также читайте: За сутки в мире из-за COVID-19 умерли более 17 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 97 млн. ИНФОГРАФИКА

Загруженность коек в COVID-больницах снижается, самые высокие показатели заболеваемости в Киеве, Запорожской, Николаевской и Черкасской областях, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Трампа убрали из Белого Дома. Потому поддерживать этот фейк далее бессмысленно.
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21.01.2021 10:41 Ответить
Койки они, панимаешь, загружают... Шли бы на лыжах кататься, как гидрант...
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21.01.2021 10:43 Ответить
Із серії "Більше пекла", всіх бомжів і жебраків, влада і МВС слізно запрошують люб'язно прийти в вагони метрополітену на роботу по цілодобовому інфікуванню міста.
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21.01.2021 10:52 Ответить
 
 