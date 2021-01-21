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Для проведения запланированной переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн, - Немчинов

Для проведения запланированной переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн, - Немчинов

По словам министра Кабмина Украины Олега Немчинова, подготовительные процедуры для организации всеукраинской переписи населения предусмотрены на 2021 год, основное финансирование – на 2022-й.

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов заявил, что для проведения запланированной на 2023 год переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Поскольку только подготовительный период классической переписи длится 1,5 года, мы планируем ее провести в 2023 году по тем методикам, которые есть в ООН. Подготовительные процедуры предусмотрены на 2021 год, основное финансирование – на 2022-й… Это миллиарды. И самое интересное – что основная нагрузка – это зарплаты наемных работников, их может быть десятки тысяч. Бюллетени напечатали уже достаточно давно, поскольку данные готовят специализированные научные учреждения и они могут храниться определенное время", – сказал Немчинов.

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Он отметил, что Госстат в 2020 году подписал меморандум со специализированными органами ООН, который позволяет Украине в следующем туре переписей в 2030 году провести ее по новой методике. Данная перепись будет проводиться по реестрам и не потребует личного контакта.

"Все зависит и от того, будут собирать данные в бумажном виде или закупят устройства, чтобы это было в электронном виде. Это и требует основных расходов. Также должен быть определенный уровень подготовки людей... Я думаю, [потребуется] не менее 7 млрд грн. Это также вопрос во времени. В общем, этот момент для государства очень важен, поскольку мы можем проверить количество банковских карт, активных сим-карт, но мы так не определим этнорелигиозный состав или другие важные показатели", – резюмировал Немчинов.

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек.

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Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, однако ее проведение переносится уже шестой раз.

Автор: 

демография (296) перепись населения (132) Госстат (220) Немчинов Олег (170)


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Топ комментарии
+8
Зачем фигней страдать....ГорЗагсы передают сведения ежемесячно о количестве умерших и снимают их с учета...Туфтой занимаются в 21 веке...
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21.01.2021 10:41
+6
Теж цікавить, а паспорти як ви даєте, що від лампочки, ідентифікаційний номер для налогової що вде нічого не значить? Як можно ходячі по хатах всіх перерахувати? Хтось кудись поїхав, хтось на роботі.
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21.01.2021 10:54
+6
в базе кто уехал тоже есть, а по инд. коду проще всего. Но 7 млрд. накану!
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21.01.2021 10:57
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Правила форума Совет форумчан
А Дубілєт помножить 52млн на 0,88 і буде весь перепис населення.
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21.01.2021 11:01 Ответить
Чем дальше, тем меньше считать будет, но деньги вперед.
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21.01.2021 10:41 Ответить
Зачем фигней страдать....ГорЗагсы передают сведения ежемесячно о количестве умерших и снимают их с учета...Туфтой занимаются в 21 веке...
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21.01.2021 10:41 Ответить
Теж цікавить, а паспорти як ви даєте, що від лампочки, ідентифікаційний номер для налогової що вде нічого не значить? Як можно ходячі по хатах всіх перерахувати? Хтось кудись поїхав, хтось на роботі.
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21.01.2021 10:54 Ответить
в базе кто уехал тоже есть, а по инд. коду проще всего. Но 7 млрд. накану!
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21.01.2021 10:57 Ответить
і ділов-то придумать алгоритм, який із тих данних робить отчот по заданим параметрам.
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21.01.2021 11:19 Ответить
Так це ж законний спосіб бабла з бюджету настригти. Невже ви не розумієте?
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21.01.2021 11:19 Ответить
ну надо так надо . дело важное и своевременное . тем более что никаких других более насущных проблем нет и деньги больше не куда потратить
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21.01.2021 10:42 Ответить
Никто никакую перепись проводить не будет...Она не нужна и денег нету...Хотя если увидят где сделать откат- распилить бюджетные деньги - может и попробуют.Зеленский ЛОХ ему налапшают о важности перепеси - может и подписать бюджет с никому не нужной затеей(.
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21.01.2021 10:44 Ответить
А как же инновационная перепись от Дубилета? А ведь 7 млрд грн это 14 млн. вакцин Пфайзер или Модерна, которыми можно вакцинировать население Украины.
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21.01.2021 10:45 Ответить
тогда больше пересчитывать прийдётся
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21.01.2021 10:58 Ответить
А сколько бухла на эти деньги купить можно...ммм...да но чувствую не нам его пить.....
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21.01.2021 11:27 Ответить
После победы над ковидом и Рашистаном путинило.
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21.01.2021 10:45 Ответить
Так вже ж був квантумний перепис Дубілета.
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21.01.2021 10:45 Ответить
пока надумаются переписывать и переписывать некого будет.
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21.01.2021 10:45 Ответить
А в криму і лугандоні теж щітати будете? Це я так ,с празнава інтересу!
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21.01.2021 10:46 Ответить
На РАБссии демография полный капут,не помогают уже украденные донбассцы,крысчанцы белорусы армены приднестровцы с абхазцами и южные осетины..насэление РАБссии меньше 90 млн...
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21.01.2021 10:48 Ответить
З яких більша половина - китайці.
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21.01.2021 10:52 Ответить
7 миллиардов гривен....Половину из которых спистят.
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21.01.2021 10:48 Ответить
Наивняк вы батенька....
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21.01.2021 11:28 Ответить
Згадався знаменитий коефіцієнт Дубілєта, яким можна безкоштовно порахувати ВСЕ.
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21.01.2021 10:49 Ответить
Сцарь всея дохлой РАБссии Николашка считал поголовье своего стада по продаже соли...,А Столыпин по количеству лошадей в стаде Шариковых...
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21.01.2021 10:51 Ответить
вреш гад! небось мильярдик себе отстегнеш епта? знаю я ваши переписи
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21.01.2021 10:53 Ответить
я вот посчитал . 7 000 000 000 это в акурат 250 000 000 баксов выходит

украинский танк " Оплот " (на который нет денег) обходится плюс-минус 3 000 000 зеленых . получается на перепись выбрасывают примерно 80 танков . танковая бригада

подсчеты примерные просьба не придираться
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21.01.2021 10:54 Ответить
Танки и бронетехника это уже отстой....,сейчас малая техника уже выходит и на флоте и в воздухе...остальное металлолом...
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21.01.2021 10:56 Ответить
Что-то мало насчитали?!
Потом будут перерасчет, изменения до 1 трлн.гивен
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21.01.2021 11:00 Ответить
что-то мало просит... надо сразу 7 триллионов...
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21.01.2021 11:02 Ответить
Короче, пока денег соберут, считать будет некого.
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21.01.2021 11:04 Ответить
Окуеть. Дайте мне доступ к базам данных: налоговая, реестр зарегестрированных, учебные заведения, садики, больницы, списки клиентов банка, пенитенциарная служба и т.д. - так и быть я бесплатно проведу эту перепись
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21.01.2021 11:06 Ответить
Поставьте переписчиков возле каждого магазина АТБ и за пару недель перепишите всю Украину. 2 переписчика на магазин. по 10 000 грн. з/п каждому (это за 2 недели работы) = 20 000 грн. 1100 маг. АТБ. Итого бюджет 22 млн. грн. Накиньте еще столько же (печать, обработка данных и пр. админ.расходы). 7 млрд.?! Ню, ню. Ярко. "Большая стройка" № 2?
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21.01.2021 11:11 Ответить
Зачем? Есть электронные реестры прописки. Зайдите на сайт Держстата, население 41650000 чел.
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21.01.2021 11:14 Ответить
Ээээххх песню на взлете бьешь
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21.01.2021 11:30 Ответить
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21.01.2021 11:37 Ответить
это впустую потраченные украденные деньги. лучше бы на бесплатную вакцинацию дали.
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22.01.2021 01:39 Ответить
 
 