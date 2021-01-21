Для проведения запланированной переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн, - Немчинов

По словам министра Кабмина Украины Олега Немчинова, подготовительные процедуры для организации всеукраинской переписи населения предусмотрены на 2021 год, основное финансирование – на 2022-й.

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов заявил, что для проведения запланированной на 2023 год переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.



"Поскольку только подготовительный период классической переписи длится 1,5 года, мы планируем ее провести в 2023 году по тем методикам, которые есть в ООН. Подготовительные процедуры предусмотрены на 2021 год, основное финансирование – на 2022-й… Это миллиарды. И самое интересное – что основная нагрузка – это зарплаты наемных работников, их может быть десятки тысяч. Бюллетени напечатали уже достаточно давно, поскольку данные готовят специализированные научные учреждения и они могут храниться определенное время", – сказал Немчинов.

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Он отметил, что Госстат в 2020 году подписал меморандум со специализированными органами ООН, который позволяет Украине в следующем туре переписей в 2030 году провести ее по новой методике. Данная перепись будет проводиться по реестрам и не потребует личного контакта.



"Все зависит и от того, будут собирать данные в бумажном виде или закупят устройства, чтобы это было в электронном виде. Это и требует основных расходов. Также должен быть определенный уровень подготовки людей... Я думаю, [потребуется] не менее 7 млрд грн. Это также вопрос во времени. В общем, этот момент для государства очень важен, поскольку мы можем проверить количество банковских карт, активных сим-карт, но мы так не определим этнорелигиозный состав или другие важные показатели", – резюмировал Немчинов.



Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек.

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Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, однако ее проведение переносится уже шестой раз.