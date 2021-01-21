На коммерческом рынке легальная вакцина от коронавируса появится к лету, - Степанов

По прогнозам МОЗа, на коммерческом рынке легальная вакцина от COVID-19 появится к лету текущего года.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины", - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что "национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что все граждане Украины будут вакцинированы за государственный счет".

"Этот план состоит из пяти этапов. Начнем с медицинских работников, пожилых людей и тех, кто находится в группе риска. С каждым этапом вакцинации охват людей будет расти. На пятом этапе мы вакцинируем людей, которые не попадают в группу риска ни по возрастному, ни по профессиональному показателям и не имеют сопутствующих заболеваний. Если человек понимает, что попадает в пятую группу, то есть будет вакцинирован в конце 2021 в начале 2022 года, но хочет вакцинироваться раньше, он сможет приобрести вакцину на коммерческом рынке", - сказал он.

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