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Новости Коронавирус и карантин
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На коммерческом рынке легальная вакцина от коронавируса появится к лету, - Степанов

На коммерческом рынке легальная вакцина от коронавируса появится к лету, - Степанов

По прогнозам МОЗа, на коммерческом рынке легальная вакцина от COVID-19 появится к лету текущего года.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вакцины", - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что "национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что все граждане Украины будут вакцинированы за государственный счет".

"Этот план состоит из пяти этапов. Начнем с медицинских работников, пожилых людей и тех, кто находится в группе риска. С каждым этапом вакцинации охват людей будет расти. На пятом этапе мы вакцинируем людей, которые не попадают в группу риска ни по возрастному, ни по профессиональному показателям и не имеют сопутствующих заболеваний. Если человек понимает, что попадает в пятую группу, то есть будет вакцинирован в конце 2021 в начале 2022 года, но хочет вакцинироваться раньше, он сможет приобрести вакцину на коммерческом рынке", - сказал он.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
что же вы собираетесь колоть в феврале-марте?
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21.01.2021 10:49
+2
Вы поняли намек. Вакцинировать все население бесплатно, как это делают в цивилизованных странах, правительство не собирается. С и так бедных украинцев будут драть последние деньги, еще и какой-нибудь "паспорт здорового человека" придумают, чтобы без него не пускали на работу и за границу. Тогда точно понесете оставшиеся копейки в карман этому режиму. Лох, голосовавший за Зеленского, должен платить всю жизнь.
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21.01.2021 10:56
+1
Летом она нужна будет только в Азии и Африке.
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21.01.2021 10:51
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что же вы собираетесь колоть в феврале-марте?
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21.01.2021 10:49 Ответить
Спітнік та сіновак. Від першого люди отримують жахливі ускладнення, а у другого ефективність 50%.
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21.01.2021 11:07 Ответить
Летом она нужна будет только в Азии и Африке.
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21.01.2021 10:51 Ответить
Значит будем ждать лета и будем ждать Пфайзер. Я ж не зебил, я лучше заплачу за качественный продукт, чем получу бесплатную какаху от государства. И помните, зебилы, что бесплатный сыр - он только в мышеловке
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21.01.2021 10:51 Ответить
А влітку коли саме? До Євро-2021 встигаємо? Маю квитки на матчі, хоча УЄФА пропонує повернути без комісій до 26.01. Без особливої надії сподіваюсь до останнього...
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21.01.2021 11:26 Ответить
Не буде ніякого Євро, пандемія на дворі
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21.01.2021 11:55 Ответить
60/40, що Євро відбудеться. Але у форматі "без роз'їздів". Тобто всі 4 команди збираються в одному місті в грають там всі матчі. Наприклад, група А - в Римі, група В - в Копенгагені, С - в Амстердамі тощо. Плей-оф грають також в одному місті, але в якому є два пристойні стадіони (скоріше, за все Лондон).
Хоча, можливо, що всі матчі на стадіонах однієї країни проведуть
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21.01.2021 12:29 Ответить
а глядачі? то шо пацани вийдуть мяча поганять, то вірогідність висока)
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21.01.2021 12:41 Ответить
Мінімум 10%, максимум 50% глядачів. Остаточно стане відомо на початку квітня. Якщо взагалі без глядачів - то УЄФА повертає всім кошти за квитки
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21.01.2021 14:34 Ответить
Пятая группа, готовьте бабулесы и занимайте очередь...
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21.01.2021 10:51 Ответить
какой процент населения хочет вакцинироваться ? может попробуете подходить к лошади с головы а не с зада
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21.01.2021 10:53 Ответить
Летом уже не надо будет, все и так переболеют
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21.01.2021 10:54 Ответить
Надо, потому что если в мире начнут требовать эти пресловутые паспорта вакцинации, никуда не уедешь. На коммерческой основе я согласен, если, конечно, нормальная вакцина будет, а не какашка в шприце.
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21.01.2021 11:37 Ответить
Вы поняли намек. Вакцинировать все население бесплатно, как это делают в цивилизованных странах, правительство не собирается. С и так бедных украинцев будут драть последние деньги, еще и какой-нибудь "паспорт здорового человека" придумают, чтобы без него не пускали на работу и за границу. Тогда точно понесете оставшиеся копейки в карман этому режиму. Лох, голосовавший за Зеленского, должен платить всю жизнь.
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21.01.2021 10:56 Ответить
По Фрейду. Сначала прочел не "легальная", а "летальная".
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21.01.2021 10:57 Ответить
21 марта в праздник Ноуруз=Масленница=Лупералии=Троянская битва=Базанта=рождение СВ. Николая(Янах Улу-ГОРЯЩИЙ ДРЕВНИЙ с одэри=азэри) на Кавказ спустится ОГОНЬ Ата Янан(Отец горящий)=АДАМ и наступит 5959г.от с.м. Он и спасет весь мир от заразы.СЛАВА НАШИМ ОБЩИМ ДРЕВНИМ ПРАЗДНИКАМ!
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21.01.2021 11:00 Ответить
Наши Общие Древние Праздники Сильнее Всего.Они спасители.
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21.01.2021 11:02 Ответить
Др.Римские(Омур-Жизнь) ЛУПЕРКАЛИИ.
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21.01.2021 11:22 Ответить
Шановна редакція! Чи не можна зробити якусь кнопку на сайті "Забанити Степанова", бо дуже вже втомив брєд цього чувака на посаді міністра і його сміттєві посили суспільству. ЗІ Якщо нема змоги зробити вказану кнопку, зробіть хоч "Викликати санітарів". )))
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21.01.2021 11:02 Ответить
Спецоперация "ковид" сворачивается за ненадобностью.
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21.01.2021 11:03 Ответить
А нелегальна?
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21.01.2021 11:32 Ответить
 
 