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Новости Коронавирус и карантин
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От COVID-19 за сутки умерли 19 жителей Киева, выздоровели - 1 807, выявили 595 новых случаев, - Кличко

От COVID-19 за сутки умерли 19 жителей Киева, выздоровели - 1 807, выявили 595 новых случаев, - Кличко

Количество заболевших коронавирусом с начала пандемии в Киеве составляет 124 835 человека.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Киеве за минувшие сутки - 595 больных коронавирусом. 19 человек умерли. Всего за период пандемии в столице 2 246 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 124 835", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 353 женщины в возрасте от 18 до 88 лет, 225 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет, 7 девочек от 9 до 17 лет и 10 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Заболели, в частности, 18 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 53 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 1 807 человек. Всего коронавирус побороли 52 146 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 137, в Святошинском - 82 и в Днепровском районе - 72 случая.

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Автор: 

карантин (16729) Киев (25481) Кличко Виталий (4636) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Бокс, тебе типо не побоку те 15 жиделей, которые вполне могли поскользнуться и помереть от возмущения - "а чо тут мэр не посыпал тротуар песочком?"
кто там за тя пишет высеры, передайте Боксу "привет" от Антиколорадоса - тоже упал и чуть не погиб, но судьба сказала - Вставай.те и иди.те, и он .... пошел и встал
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21.01.2021 11:12 Ответить
 
 