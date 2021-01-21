Замглавы РГА на Днепропетровщине и его пособники уведомлены о подозрении из-за махинаций с инвентаризацией земель. Государству нанесен ущерб на 4,3 млн грн, - Нацполиция

На Днепропетровщине полицейские сообщили о подозрении заместителю председателя одной из РГА и его сообщникам. Совместно с предпринимателем и инженером-землеустроителем они присвоили 4,3 млн грн при проведении инвентаризации земель района. На момент совершения преступления чиновник исполнял обязанности председателя райгосадминистрации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Установлено, что тогдашний председатель РГА влиял на членов тендерного комитета для победы в закупке подконтрольного предприятия. Следовательно, в январе 2019 года между РГА и ЧП был заключен договор о проведении инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, их денежной оценке и изготовлении документации по землеустройству. Стоимость работ составила 4,3 млн грн, исполнителем стала субподрядная организация, где работал упомянутый инженер-землеустроитель.

Впоследствии выяснилось, что согласованная и. о. председателя РГА документация не соответствовала требованиям действующего законодательства - часть закупленных услуг была выполнена ранее, в смете работ ссылались на недействительные документы, а райгосадминистрация вообще не имела права проводить денежную оценку земель государственной и коммунальной собственности. Также руководитель субподрядной организации не знал о выполнении каких-либо работ и не подписывал об этом никаких документов, а инженер-землеустроитель воспользовался печатью субподрядной организации и заверил работы, которые фактически не выполнялись.

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В результате государству был нанесен ущерб в размере 4,3 млн грн, что подтверждено экономической экспертизой.

Узнав о возможности проверки данной документации, злоумышленники попытались согласовать ее в Госслужбе по вопросам геодезии, картографии и кадастра, однако получили 41 отказ.

По данному делу троим фигурантам сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.