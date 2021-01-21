Украина планирует уже в 2021 г. вывести стратегическое партнерство с США на качественно новый уровень, - Кулеба
Украина планирует уже в текущем 2021 году вывести стратегическое партнерство с США на качественно новый уровень доверия и взаимодействия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Америка еще спит после большого дня вчера. А мы в МИД начали день с обсуждения ближайших шагов в отношениях Украины и США. Планируем уже в 2021 году вывести наше стратегическое партнерство на качественно новый уровень доверия и взаимодействия", - написал Кулеба.
Как сообщалось, Джо Байден в среду принял присягу в Вашингтоне и, таким образом, стал 46-м президентом США. Также присягу принесла вице-президент США Камала Харрис.
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Я понимаю, что в Трускавецких университетах с аглицким было не очень, но можно же было набрать по объявлению нормальных переводчиков для таких случаев. Или у Порошенко спросить, как пишется.
Впрочем, Байден, думаю, уже ответил, что с детства терпеть не может Зеленского, и моя твоя не понимать... Off!
Helgi Sharp(Олег Шарп)
Гадил-то ЗЕ на Байдена публично.