Украина планирует уже в 2021 г. вывести стратегическое партнерство с США на качественно новый уровень, - Кулеба

Украина планирует уже в текущем 2021 году вывести стратегическое партнерство с США на качественно новый уровень доверия и взаимодействия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Америка еще спит после большого дня вчера. А мы в МИД начали день с обсуждения ближайших шагов в отношениях Украины и США. Планируем уже в 2021 году вывести наше стратегическое партнерство на качественно новый уровень доверия и взаимодействия", - написал Кулеба.

Как сообщалось, Джо Байден в среду принял присягу в Вашингтоне и, таким образом, стал 46-м президентом США. Также присягу принесла вице-президент США Камала Харрис.

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