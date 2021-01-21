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Украина планирует уже в 2021 г. вывести стратегическое партнерство с США на качественно новый уровень, - Кулеба

Украина планирует уже в 2021 г. вывести стратегическое партнерство с США на качественно новый уровень, - Кулеба

Украина планирует уже в текущем 2021 году вывести стратегическое партнерство с США на качественно новый уровень доверия и взаимодействия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Америка еще спит после большого дня вчера. А мы в МИД начали день с обсуждения ближайших шагов в отношениях Украины и США. Планируем уже в 2021 году вывести наше стратегическое партнерство на качественно новый уровень доверия и взаимодействия", - написал Кулеба.

Как сообщалось, Джо Байден в среду принял присягу в Вашингтоне и, таким образом, стал 46-м президентом США. Также присягу принесла вице-президент США Камала Харрис.

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Украина планирует уже в 2021 г. вывести стратегическое партнерство с США на качественно новый уровень, - Кулеба 01

МИД (6935) США (26422) Кулеба Дмитрий (2880)


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А США оно надо, а?
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21.01.2021 11:21 Ответить
У Зеленского и его ненаглядной Мендель очередной прокол: при приглашении Джо Байдена в Украину они нацарапали на своей странице в Twitter: "I'll be glad to welcome Joe Biden in the well-known Kyiv". Ошибочно добавили артикль "the" в Kyiv, плюс абсолютно неуместное "well-known".

Я понимаю, что в Трускавецких университетах с аглицким было не очень, но можно же было набрать по объявлению нормальных переводчиков для таких случаев. Или у Порошенко спросить, как пишется.

Впрочем, Байден, думаю, уже ответил, что с детства терпеть не может Зеленского, и моя твоя не понимать... Off!
Helgi Sharp(Олег Шарп)
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21.01.2021 11:26 Ответить
После посадки Байдена в Лукьяновское СИЗО!!"!!!!!
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21.01.2021 11:29 Ответить
У випадку, якщо цим займеться Порошенко.
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21.01.2021 12:27 Ответить
ЗЕ уже готов публично покаяться перед Байденом?

Гадил-то ЗЕ на Байдена публично.
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21.01.2021 12:30 Ответить
Тоесть уже в 2021 Зе свалит нафиг ?
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21.01.2021 12:34 Ответить
 
 