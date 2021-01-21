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Генпрокуратура РФ требует заблокировать сайты с призывами прийти на митинг за Навального 23 января

Генпрокуратура РФ требует заблокировать сайты с призывами прийти на митинг за Навального 23 января

Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать "в незаконных акциях 23 января".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона", - говорится в сообщении.

Генпрокуратура добавила, что правоохранительные органы "ориентированы на принятие предупредительных мер", а при наличии оснований - на привлечение виновных к административной ответственности.

Следует также отметить, что накануне Роскомнадзор по поручению Генпрокуратуры потребовал от соцсетей TikTok и "ВКонтакте" оградить подростков от участия в акциях протеста.

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Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

23 января Алексей Навальный и его сторонники анонсировали протестные акции, связанные с заключением политика под стражу и возможной заменой для него условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Генпрокуратура РФ (57) Навальный Алексей (855) блокирование (461)


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Топ комментарии
+7
"- Не знаете, в какой концлагерь нас везут? - Не знаю, я не интересуюсь политикой..."
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21.01.2021 11:31
+3
ютюб заблокируйте там много призывов)
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21.01.2021 11:31
+3
Генпрокуратура РФ вимагає заблокувати сайти із закликами прийти на мітинг за Навального 23 січня - Цензор.НЕТ 5562
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21.01.2021 11:40
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Себя уже заблокируйте мрази
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21.01.2021 11:30 Ответить
ютюб заблокируйте там много призывов)
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21.01.2021 11:31 Ответить
О да рашистские пропагандо... очень резво используют ситуацию с "капитолийской " блокировкой в инете , зато кремлядская власть предоставив свой ресурс сторонникам заговоров там, где сидят МО Раши и Эхо Москвы. (ЭМ- новость за 29 января)
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21.01.2021 11:50 Ответить
"- Не знаете, в какой концлагерь нас везут? - Не знаю, я не интересуюсь политикой..."
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21.01.2021 11:31 Ответить
Генпрокуратура РФ вимагає заблокувати сайти із закликами прийти на мітинг за Навального 23 січня - Цензор.НЕТ 5562
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21.01.2021 11:40 Ответить
Кстати это уникальный год победы - одна цифра 7 а другая 6, такой больше никогда не повторится
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21.01.2021 11:47 Ответить
Кстати, сегодня праздничный день. Очередная годовщина, как от нейросифилиса подох Ленин.
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21.01.2021 12:00 Ответить
Весь тикток забит 23м и лахтинской ботвой)
Даже мой 12 летний малый афигел)
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21.01.2021 11:33 Ответить
Леха Провальный для РАБссии что Усама Бен Ладен для подлодки Курск Норд Оста и Беслана...
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21.01.2021 11:37 Ответить
Поясните, что имеете ввиду, когда про "Бен Ладен для..."
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21.01.2021 11:42 Ответить
На РАБсссии панический страх перед Майданом Мавзолейных Шариковых... Но Хабаровска бункерный фюрер не боится...,деньги есть только на Белорусь и Армению
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21.01.2021 11:41 Ответить
Усама Бен Ладен для РАБссии это сам Путлер
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21.01.2021 11:43 Ответить
Звертайтесь до басманного ,воронєжського,кащенко або спортлото.
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21.01.2021 11:44 Ответить
И кто-то еще скажет, что среди 30 млн просмотра ролика Навального нет задумавшихся из 73 процентов украинских идиотов , проголосовавших за ЗЕ - да этот бутерброд крымский сделал лучший отрезвительный контрпиар нашему ЗЕ-ЛИГАСМЕХАНАКРОВИ , мычащему-молчащему- стоящему раком перед уХйлом.
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21.01.2021 11:45 Ответить
Ну дожились... уже и генпрокуратура рекламирует эти митинги. Куда смотрит ФСБ?
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21.01.2021 11:45 Ответить
Головна помилка Навального - це незнання менталітету росіян, стадного менталітету, якому потрібен "сильньій вождь" (альфа-самець), -якщо такого немає, то вийде те російське стадо, щось там мекне, бекне, а побачать як мусора почали гамселити, то п'ятами накиває.
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21.01.2021 11:46 Ответить
Не в этот раз. Скорее всего там будет программа погорячей. По крайней мере похоже на то
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21.01.2021 11:49 Ответить
Помекає стадо і п'ятами накива, ось така там буде "праграмка"
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21.01.2021 12:00 Ответить
Парадокс: каким образом маленькому, плюгавому, патологически трусливому Окурку удалось создать в массах имидж "сильного вождя"? Или кацапское быдлостадо такое тупое, или не обошлось без Кашпировского.
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21.01.2021 12:12 Ответить
Навальный вождь....
Анекдот
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21.01.2021 11:47 Ответить
хватить засирать мозги навальным... достал он... захотели бы кацапы отравить - отравили бы, а так специально на негодный объект загоняют...
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21.01.2021 11:48 Ответить
Своим комментарием против него вы тоже его рекламируете. Так что сидите тихо
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21.01.2021 11:53 Ответить
Нульовий вадимка, те що ти зареєструвався через впн і замаскувався під українським прапорцем, не надало тобі права бекати на русина, ану геть звідси на бутилку, кокошник.
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21.01.2021 11:57 Ответить
Сам Навальный нам и нахер не нужен, но антипутинские протесты, а в особенности международные санкции против Рашки, очень даже к месту. Поэтому можно и порекламировать.
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21.01.2021 12:15 Ответить
Теперь паРашкинцы решают проблемы отсутствия отопления таким образом...


Генпрокуратура РФ вимагає заблокувати сайти із закликами прийти на мітинг за Навального 23 січня - Цензор.НЕТ 2243
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21.01.2021 11:49 Ответить
Оказывается вопрос с отоплением решается в прокуратуре... Все просто оказалось
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21.01.2021 11:51 Ответить
Лишнехромососные СкреПОНОСы РАБссии на Майдан подымет только Тальков....
Покажите мне такое дерьмо...
Где блаженствуют КГБшные Хамы...
Где назад,означает вперед и наоброт...
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21.01.2021 11:51 Ответить
А Талькова вони вбили, тому гаплик цьому кацапському "вастанию"
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21.01.2021 12:03 Ответить
Ніякого народного виступу "за навального" не буде. Розумні кацапи розуміють що цей шовініст "проект ФСБ" - "опозиціонер", а решту він просто дратує. Випустять його через 28 днів.
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21.01.2021 13:04 Ответить
Корчатся хороняки от бессилия. Но ничего не поделаешь- интернет одно из лучших изобретений человечества. Наверное будут его всё-таки его вырубать на Россиюшке. Пародия на инет конечно будет- "чебурнет" называется. Всё к этому и катится. Других вариантов почти нет.
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21.01.2021 13:07 Ответить
 
 