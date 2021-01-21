Генпрокуратура РФ требует заблокировать сайты с призывами прийти на митинг за Навального 23 января
Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать "в незаконных акциях 23 января".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Внесены требования в Роскомнадзор об ограничении доступа к противоправной информации. Лицам, призывающим к незаконным действиям, объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона", - говорится в сообщении.
Генпрокуратура добавила, что правоохранительные органы "ориентированы на принятие предупредительных мер", а при наличии оснований - на привлечение виновных к административной ответственности.
Следует также отметить, что накануне Роскомнадзор по поручению Генпрокуратуры потребовал от соцсетей TikTok и "ВКонтакте" оградить подростков от участия в акциях протеста.
Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.
23 января Алексей Навальный и его сторонники анонсировали протестные акции, связанные с заключением политика под стражу и возможной заменой для него условного срока на реальный по делу "Ив Роше".
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