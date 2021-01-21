Всемирный банк предоставит Украине около 2,5 миллиарда гривен на вакцины от COVID-19, - замглавы Минздрава Шаталова. ВИДЕО
Всемирный банк предоставит Украине помощь в 2,5 миллиарда гривен на закупку вакцин от коронавируса.
Об этом заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова сообщила во время брифинга 21 января, передает Цензор.НЕТ.
"Украина получит средства на закупку вакцин от COVID-19. Такую помощь предоставляет Всемирный банк. Около 2,5 млрд грн планируется выделить для нового проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине", - сказала она.
По ее словам, соответствующие переговоры проводятся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года. В рамках подготовки проекта будет учтена внедренная стратегия проведения вакцинации.
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если ковид больные лечатся за свои, а Степанов пишет, что на каждого выделяется 45 тыс.грв?
Ну так надо - мы вам поставляем х вакцин, а вы не разворовываете их...
" Это мне, это-тебе, это еще раз мне, это- на дороги.
-Так ты уже себе дважды взял.
-Ну ладно, "на дороги" пополам."
https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/21/670211/ Аваков попросив ще 126 мільйонів із COVID-фонду на доплати в МВС