Гусев о реформировании "Укроборонпрома": Для начала Рада должна принять соответствующий законопроект. Будут созданы два больших холдинга

Принятие Верховной Радой законопроекта №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" позволит трансформировать государственный концерн "Укроборонпром" в два больших холдинга.

Об этом заявил генеральный директор "Укрооборонпрома" Юрий Гусев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы предусматриваем, что в рамках трансформации будут созданы два больших холдинга - с рабочим названием "Оборонные системы Украины"… а также аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом", - сказал Гусев на совместном брифинге с главой парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Александром Завитневичем в четверг в Киеве.

Гусев рассказал, что в государственном концерне "Укроборонпром" 137 предприятий, 21 из которых находятся на временно оккупированной территории, и концерн их не контролирует.

Гендиректор подчеркнул, что в настоящее время концерн существует в тех законодательных рамках, которые были определены еще в 2011 году, и без их изменения обеспечить реформирование оборонно-промышленного комплекса и предприятий "Укроборонпрома" невозможно. По его словам, именно принятие парламентом законопроекта № 3822 поможет обеспечить реформирование комплекса.

"Наше главное задание - своевременно и в полном объеме обеспечивать украинскую армию современным высокотехнологическим оружием и военной техникой. Без корпоратизации "Укроборонпрома" делать это будет сложно", - подчеркнул Гусев.

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