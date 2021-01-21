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Новости Оборона
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Гусев о реформировании "Укроборонпрома": Для начала Рада должна принять соответствующий законопроект. Будут созданы два больших холдинга

Гусев о реформировании

Принятие Верховной Радой законопроекта №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" позволит трансформировать государственный концерн "Укроборонпром" в два больших холдинга.

Об этом заявил генеральный директор "Укрооборонпрома" Юрий Гусев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы предусматриваем, что в рамках трансформации будут созданы два больших холдинга - с рабочим названием "Оборонные системы Украины"… а также аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом", - сказал Гусев на совместном брифинге с главой парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Александром Завитневичем в четверг в Киеве.

Гусев рассказал, что в государственном концерне "Укроборонпром" 137 предприятий, 21 из которых находятся на временно оккупированной территории, и концерн их не контролирует.

Гендиректор подчеркнул, что в настоящее время концерн существует в тех законодательных рамках, которые были определены еще в 2011 году, и без их изменения обеспечить реформирование оборонно-промышленного комплекса и предприятий "Укроборонпрома" невозможно. По его словам, именно принятие парламентом законопроекта № 3822 поможет обеспечить реформирование комплекса.

"Наше главное задание - своевременно и в полном объеме обеспечивать украинскую армию современным высокотехнологическим оружием и военной техникой. Без корпоратизации "Укроборонпрома" делать это будет сложно", - подчеркнул Гусев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" объединил в 6 холдингов 65 предприятий, с остальными - придется прощаться, - Гусев

Автор: 

оборона (5198) реформы (3951) Укроборонпром (1238) Гусев Юрий (67)


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Топ комментарии
+2
Ніяких дебільних холдингів більше не потрібно. Є профільне міністерство Мінстратегпром і всі підприємства мають бути підпорядковані безпосередньо міністерству без зайвих прокладок!
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21.01.2021 11:40
+2
Ничего без Свинарчуков нормально сделать не могут, позорище
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21.01.2021 11:40
+1
Чуть выше я написал, что нечто похожее уже проделывали с морпортами, объединив в в одну компанию АМПУ, но перед объединением имущество портов разделили на 2 части. Про вторую часть уже все забыли и то имущество с портом вроде ка не ассоциируется...
С Укроборонпромом сделают аналогично разделят имущество на чисто военное - оно останется в оборонпроме, и "остальное" типа земли, недвижимости, полос радиочастот,...вспомогательных производств... для них создадут другую структуру без слов "оборонный", "военный"....Потом пару переименований, реструктуризаций и вы вообще забудете, что это какое-то имущество укроборонпрома....будет рядовое имущество подлежащее "приватизации".
А продай сейчас, чего нибудь из имущества - сразу все увидят и крику ж будет!!!
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21.01.2021 12:12
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Ніяких дебільних холдингів більше не потрібно. Є профільне міністерство Мінстратегпром і всі підприємства мають бути підпорядковані безпосередньо міністерству без зайвих прокладок!
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21.01.2021 11:40 Ответить
Как это "не потрібно"?!
Игорь, вы очередной раз показываете свое невежество! А как еще по другому, распродать имущество Минобороны, чтобы это было не так видно. Такой фокус уже проделывали с морпортами создав мегаструктуру под названием АМПУ. С одной стороны вроде объединили все порты, а с другой стороны, перед объединением каждый порт разделили на 2 части....Про имущество оставшиеся во 2 части которая не вошла в АМПУ уже все забыли, а имущество никуда не делось и продолжает работать (в т.ч. сдается в аренду самому АМПУ), но уже не на государство, а на частный карман.
Похожую "реформу" хотят проделать и с минобороны, а вы тут со своими дилетантскими идеями! В общем реформатор из вас никакущий!!!
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21.01.2021 12:03 Ответить
Військові виробництва будувались та організовувались в СРСР як виробничі майданчики які прив'язані до міністерства. Міністерство повністю організовувало всю діяльність військових заводів, розробляли плани виробництва, плани технічного переоснащення і навіть норми витрат матеріалів на кожну виробничу процедуру. Без міністерства ці заводи не можуть працювати, бо там немає відповідних фахівців і ніколи не було! Тому потрібно відновити робочу схему управління військовими виробництвами і підпорядкувати їх безпосередньо міністерству! Досвід роботи Укроборонпрому показав що ніякі холдінги не можуть замінити повноцінного міністерства оборонної промисловості яке повністю керує всіма питаннями роботи та існування військових виробництв! Але комусь дуже не хочеться щоб військові виробництва повернулись під жорсткий контроль держави!
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21.01.2021 12:07 Ответить
Глупости вы говорите! На этот раз говорю серьезно, как экономист!
В СССР была наука "Размещение производительных сил" вот согласно ей и раскидывали предприятия по всему совку - получается, что все предприятия связаны со всеми, выпадение одного нарушает работу других...И работать вся эта хрень естественно может только под единым управлением. Если вы хотите продолжать выпуск старых советских разработок, то да, это хорошая система - у каждого технология отработана, они те болванки хоть 200 лет могут выпускать без какой либо модернизации оборудования.....Если мы хотим выпускать технику мирового уровня, то про это нужно забыть как про страшный сон!!! Минобороны должно только давать заказы и выставлять требования
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21.01.2021 12:21 Ответить
Мова йде не про георгафічне розташування виробництв в тій чи іншій місцевості, а про управління виробничими процесами та вцілому військовими виробництвами, про організацію виробництва, про поставку матеріалів та збут продукції. Абсолютно всіма питаннями військових виробництв займались в профільному міністерстві і підготовка виробництва для випуску нової продукції робилась силами міністерства. Заводи тупо получали нове обладнання і встановлювали в себе в цехах, а міністерство планувало заміну верстатів, заміну номенклатури продукції, розробляло проекти переоснащення цехів в профільних інститутах, розробляло навіть технологічні карти виробництв та норми витрат матеріалів. Укроборонпром не зміг створити в собі всі ці департаменти які б забезпечували фінкціонування військових виробництв і будь який інший холдинг не зможе це організувати. Тому потрібно передавати заводи в пряме підпорядкування міністерства стратегічних галузей виробництва і створювати в міністерстві відповідні департаменти які будуть планувати, організовувати, замовляти проекти реконструкцій та будівництва, вирішувати всі питання використання та поставки бронесталей та інших дефіцитних матеріалів, компонентів та агрегатів!
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21.01.2021 13:11 Ответить
ЦЕНТРАЛИЗОВАННО ПЛАНИРОВАТЬ, ПРОИЗВОДИТЬ, ПРОЕКТИРОВАТЬ можно, только если у вас ОГРОМНЫЕ ОБЪЕМЫ продукции, которую вы планируете штамповать ГОДАМИ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. Такие объемы ушли в прошлое вместе с совком! Разное географическое положение добавляет еще и проблему с логистикой и транспортные расходы. Это долго, громоздко, неэффективно,....дорого. Плюсов - нет вообще, только минусы!!!!
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21.01.2021 16:02 Ответить
Не погоджуюсь з Вами абсолютно! Війскові заводи не можуть самі почати виробляти нову продукцію ані 1 одиницю ані 1 млн. одиниць, тому що на військових заводах відсутня підготовка виробництва як напрямок, там ніколи не було таких фахівців і вони від сирості не заведуться - таких фахіців одиниці на всю країну і потрібно саджати їх в міністерстві у відповідний відділ щоб вони працювали на всю оборонку! Тільки так можна запустити нормальну роботу всіх військових виробництв.
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21.01.2021 16:07 Ответить
Вы хоть понимаете, что такое "подготовка производства" и кто ей должен заниматься?! Понимаете, что такое "чертежи" и кто такие "инженеры проектировщики", что такое "технологическая карта" и кто такие "инженеры технологи"?!
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21.01.2021 16:17 Ответить
Я все добре розумію і маю відповідний досвід і тому кажу Вам що Ви розмірковуєте як дилетант і самі спростовуєте власні тези! Підготовка виробництва була відсутня на військових заводах, бо підготовкою виробництва займались в міністерстві! На танкоремонтних майстернях які сьогодні голосно називають бронетанкові заводи не було інженерів проектувальників та технологів тому Львівьский БТЗ не зміг освоїти випуск бронемашини Дозор-Б, не було кому міняти креслення, запрошували проектувальників з інших цивільних заводів. Не було на львівському БТЗ і людей які б могли домовитись з Швейцарськими виробниками зварювальних стендів, щоб зробили високоточний зварювальний стенд під корпус Дозорів, тому стенди робили місцеві майстри і стенди вийшли кривими і самі Дозори вийшли кривими і колеса в них їхали в різні сторони і тому виходили з ладу приводи-редуктори, які теж були неякісними, бо про якісні не було кому домовитись на Заході, і не змогли домовитись про багатопаливні двигуни Роллс-Ройс бо не було кому вести переговори. Переговори про поставки обладнання подвійного призначення не може вести військовий завод, це рівень міністерства оборонної промисловості яке разом з міністерством закордонних справ має постійно працювати з виробниками критично важливих для україни військових виробів та урядами країн-виробників щоб отримати можливість закуповувати потрібні агрегати та обладнання для військових заводі. Ви мислите примітивно і не розумієте всієї складності питань які виникают в оборонній галузі.
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21.01.2021 16:30 Ответить
Вот вы и сами показали уровень компетенции, точнее невежества "...бронетанкові заводи не було інженерів проектувальників та технологів...."
Я не спроста спросил вас про технологов и проектировщиков...Дело в том, что на заводе проектировщики не нужны (за редким исключением). Проектировщики сидят в КБ и делают проектную документацию (они не вдаются в подробности как именно будет изготовляться деталь, узел... им это нах. не надо). Документация поступает на завод, а на котором сидит инженер-технолог (это такой же инженер с точно таким же образованием, но просто выполняющий другую функцию, он уже знает, какое оборудование, есть на ЕГО заводе и решает на каком станке, как именно и в какой последовательности будет изготовлена деталь). Так же инженер-технолог может спроектировать технологическую оснастку (например шаблоны, штампы...) необходимую для изготовления детали - эти чертежи передаются на соотв. участки или внешние заказы - все это плюс закупка материалов и называется "подготовка производства". Для инженера-технолога, никаких особых знаний, для того чтобы изготовить БТР или танк НЕ ТРЕБУЕТСЯ (АБСОЛЮТНО ВСЕ есть в проектной документации, требуется уровень инженера закончившего машфак) и тем более, для этого не требуется целое министерство!!!!! Соответственно заводу, которому необходимо выполнить подготовку производства, просто нужен инженер технолог (в идеале конечно из той же отрасли, но сойдет и любой другой) а не министерство!
Если завод не может обойтись без министерства, чтобы что то выпустить - этот завод имеет некомпетентное руководство! Кстати, вы часом не руководителем работаете заводе оборонпрома?!
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21.01.2021 19:18 Ответить
Я бачу що Ви абсолютний профан в питаннях підготовки виробництва. Будь який нормальний машинобудівний завод (крім радянських військових виробництв) має мати своє КБ та відділ підготовки виробництва, інструментальні підрозділи та ще купу інших підрозділів для забезпечення функціонування машинобудівного виробництва, а прожекти конструкторів які приходять на завод піддаються повторним перерахункам та фактично повній переробці, бо технічне оснащення заводу практично завжди не дозволяє виробляти ті елементи та деталі які визначені проектом, до того ж є купа можливостей здешевити та спростити виробництва за рахунок заміни певних деталей та вузлів виробів, елементів кузова, дверей, люків, башти на більш технологічні та дешеві аналоги. А обладнання для виробництво нової продукції проектується не інженером на заводі а цілими інститутами і для оснащення нової виробничої лінії заводу в СРСР працювали десятки заводів по всій країні. Ви ці казки про штампи, креслення на які може один інженер накреслити, лишіть для дітей, добре? Не смішіть людей! Якщо у Вас рівень єврейської артелі з виробництва пластикових іграшок, то можливо Ви праві, а якщо мова йде про машинобудівний завод, то одним інженером ви не обійдетесь, потрібні десятки висококваліфікованих інженерів, технологів, металургів, хіміків, енергетиків, юристів, логістів, щоб зібрати воєдину всю технологічну цепочку і виробити хоча б одну нову модель бронемашини чи зброї!
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21.01.2021 20:29 Ответить
Я по образованию финансист (второе образование инженер кораблестроитель) и что такое организация производства я знаю не понаслышке. Я знаю, что эффективно или дорого, а что нет! А вы понятия не имеете что говорите
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21.01.2021 16:06 Ответить
Розмова з Вами втрачає сенс. Для чого Ви мені оголошуєте свою освіту, якщо Ви не здатні зрозуміти базових речей? Тупий виробничий майданчик яким є оборонні заводи з часів СРСР не можуть нічого зробити крім ремонтів вже виробленої раніше бронетехніки і тому ми маємо таку ситуацію що Харківський завод ім.Малишева за час війни не зробив ЖОДНОГО НОВОГО ТАНКУ для ЗСУ, а займався виключно ремонтами! Ще якось виконали тайське замовлення з наявних машинокомплектів завезених з росії до війни, але далі повний ступор! А це як раз показник якості менеджменту Укроборонпрому, який за кілька років війни не зміг зробити жодного нового танку для ЗСУ, хоча завод ім.Малишева розрахований на випуск 3000 танків на рік в умовах війни!
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21.01.2021 16:35 Ответить
Ничего без Свинарчуков нормально сделать не могут, позорище
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21.01.2021 11:40 Ответить
трансформировать государственный концерн "Укроборонпром" в два больших холдинга. /Бригада трансформаторов известна: Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер.
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21.01.2021 11:40 Ответить
Сначала поделим на ДВА...один украдем - потом снова поделим оставшийся на два и так будем делать пока все не украдем....Гениальный и простой план воровства.....
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21.01.2021 11:42 Ответить
Чуть выше я написал, что нечто похожее уже проделывали с морпортами, объединив в в одну компанию АМПУ, но перед объединением имущество портов разделили на 2 части. Про вторую часть уже все забыли и то имущество с портом вроде ка не ассоциируется...
С Укроборонпромом сделают аналогично разделят имущество на чисто военное - оно останется в оборонпроме, и "остальное" типа земли, недвижимости, полос радиочастот,...вспомогательных производств... для них создадут другую структуру без слов "оборонный", "военный"....Потом пару переименований, реструктуризаций и вы вообще забудете, что это какое-то имущество укроборонпрома....будет рядовое имущество подлежащее "приватизации".
А продай сейчас, чего нибудь из имущества - сразу все увидят и крику ж будет!!!
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21.01.2021 12:12 Ответить
тезнически два конкурирующих предприятия - хороший стимул для развития, но то как наши олигархи все это выполняют... больше похоже на план воровства. поделить и продать.
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21.01.2021 11:49 Ответить
технически как раз наоборот две конторы которые будут пилить баблов своей сфере немешая друг другу
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21.01.2021 13:23 Ответить
начать с того, что убрать это дебильную совковую аббревиатуру укроборонпром
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21.01.2021 11:59 Ответить
уже все понимают что укроборонпром, это гиганская коррупционная машина. наносящая только вред армии и не более. реформирование ее принесет такой же резельтат как в мвд судах и прокуратуре, тоесть нулевой. вопрос. а зачем вкладивать деньги на реформу бандитской группировки? достаточно маленькой бухгалтерии при штабе армии и все. только жесточайший контроль..... но не выше перечисленными структурами
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21.01.2021 12:00 Ответить
А як назвуть холдінги, Беня і Зеля, чи "Бенівський" і "Зелівське"?
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21.01.2021 12:30 Ответить
 
 