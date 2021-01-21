Гусев о реформировании "Укроборонпрома": Для начала Рада должна принять соответствующий законопроект. Будут созданы два больших холдинга
Принятие Верховной Радой законопроекта №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности" позволит трансформировать государственный концерн "Укроборонпром" в два больших холдинга.
Об этом заявил генеральный директор "Укрооборонпрома" Юрий Гусев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы предусматриваем, что в рамках трансформации будут созданы два больших холдинга - с рабочим названием "Оборонные системы Украины"… а также аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом", - сказал Гусев на совместном брифинге с главой парламентского комитета по вопросам национальной безопасности Александром Завитневичем в четверг в Киеве.
Гусев рассказал, что в государственном концерне "Укроборонпром" 137 предприятий, 21 из которых находятся на временно оккупированной территории, и концерн их не контролирует.
Гендиректор подчеркнул, что в настоящее время концерн существует в тех законодательных рамках, которые были определены еще в 2011 году, и без их изменения обеспечить реформирование оборонно-промышленного комплекса и предприятий "Укроборонпрома" невозможно. По его словам, именно принятие парламентом законопроекта № 3822 поможет обеспечить реформирование комплекса.
"Наше главное задание - своевременно и в полном объеме обеспечивать украинскую армию современным высокотехнологическим оружием и военной техникой. Без корпоратизации "Укроборонпрома" делать это будет сложно", - подчеркнул Гусев.
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Игорь, вы очередной раз показываете свое невежество! А как еще по другому, распродать имущество Минобороны, чтобы это было не так видно. Такой фокус уже проделывали с морпортами создав мегаструктуру под названием АМПУ. С одной стороны вроде объединили все порты, а с другой стороны, перед объединением каждый порт разделили на 2 части....Про имущество оставшиеся во 2 части которая не вошла в АМПУ уже все забыли, а имущество никуда не делось и продолжает работать (в т.ч. сдается в аренду самому АМПУ), но уже не на государство, а на частный карман.
Похожую "реформу" хотят проделать и с минобороны, а вы тут со своими дилетантскими идеями! В общем реформатор из вас никакущий!!!
В СССР была наука "Размещение производительных сил" вот согласно ей и раскидывали предприятия по всему совку - получается, что все предприятия связаны со всеми, выпадение одного нарушает работу других...И работать вся эта хрень естественно может только под единым управлением. Если вы хотите продолжать выпуск старых советских разработок, то да, это хорошая система - у каждого технология отработана, они те болванки хоть 200 лет могут выпускать без какой либо модернизации оборудования.....Если мы хотим выпускать технику мирового уровня, то про это нужно забыть как про страшный сон!!! Минобороны должно только давать заказы и выставлять требования
Я не спроста спросил вас про технологов и проектировщиков...Дело в том, что на заводе проектировщики не нужны (за редким исключением). Проектировщики сидят в КБ и делают проектную документацию (они не вдаются в подробности как именно будет изготовляться деталь, узел... им это нах. не надо). Документация поступает на завод, а на котором сидит инженер-технолог (это такой же инженер с точно таким же образованием, но просто выполняющий другую функцию, он уже знает, какое оборудование, есть на ЕГО заводе и решает на каком станке, как именно и в какой последовательности будет изготовлена деталь). Так же инженер-технолог может спроектировать технологическую оснастку (например шаблоны, штампы...) необходимую для изготовления детали - эти чертежи передаются на соотв. участки или внешние заказы - все это плюс закупка материалов и называется "подготовка производства". Для инженера-технолога, никаких особых знаний, для того чтобы изготовить БТР или танк НЕ ТРЕБУЕТСЯ (АБСОЛЮТНО ВСЕ есть в проектной документации, требуется уровень инженера закончившего машфак) и тем более, для этого не требуется целое министерство!!!!! Соответственно заводу, которому необходимо выполнить подготовку производства, просто нужен инженер технолог (в идеале конечно из той же отрасли, но сойдет и любой другой) а не министерство!
Если завод не может обойтись без министерства, чтобы что то выпустить - этот завод имеет некомпетентное руководство! Кстати, вы часом не руководителем работаете заводе оборонпрома?!
С Укроборонпромом сделают аналогично разделят имущество на чисто военное - оно останется в оборонпроме, и "остальное" типа земли, недвижимости, полос радиочастот,...вспомогательных производств... для них создадут другую структуру без слов "оборонный", "военный"....Потом пару переименований, реструктуризаций и вы вообще забудете, что это какое-то имущество укроборонпрома....будет рядовое имущество подлежащее "приватизации".
А продай сейчас, чего нибудь из имущества - сразу все увидят и крику ж будет!!!