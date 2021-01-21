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Новости Дело замглавы ОП Татарова
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Офис Зеленского пафосно приветствует увольнение Немилостивого, при этом третий месяц крышует Татарова, - Шабунин

Офис Зеленского пафосно приветствует увольнение Немилостивого, при этом третий месяц крышует Татарова, - Шабунин

Офис Зеленского пафосно приветствует увольнение замминистра, который быковал с полицией. При этом Офис того же Зеленского третий месяц крышует Татарова, который помогал украсть 80 млн грн на строительстве жилья для военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Офис Зеленского пафосно приветствует увольнение замминистра, который быковал с полицией

При этом Офис того же Зеленского третий месяц крышует Татарова, который помогал украсть 80 млн грн на строительстве жилья для военных.

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Такое впечатление, что они украинцев за идиотов держат. Несколько цитат из пафосного релиза ОП, которые рассмешат вас до слез:

"Так будет с каждым нарушением установленного порядка - и особенно коррупционного характера."

Что там по Татарову?

"Украина не вернется к тем временам, когда принадлежность к кругу чиновников могла использоваться в качестве защиты от закона."

Что там по Татарову?

"Все должностные лица страны должны увидеть, что власть не позволит никому быть выше общих правил и закона."

Ну, и что там по Татарову?" - заявил Шабунин.

Как сообщалось, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый был остановлен полицейскими по подозрению в вождении в нетрезвом виде и оказал им сопротивление.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство 21 января соберется на внеочередное заседание, чтобы отправить Немилостивого в отставку. Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что такое поведение делает невозможным дальнейшее пребывание Немилостивого в должности замминистра Минстратегпрома.

Позже стало известно, что Кабмин уволил замминистра Немилостивого.

18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) увольнение (2674) Шабунин Виталий (535) Офис Президента (1795) Татаров Олег (366) Немилостивый Виталий (11)


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Топ комментарии
+14
когда уже выгонят ОПГ с Банковой?
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21.01.2021 11:48
+8
Народ требует зрелища, квартальцы в правительстве пишут сценарии не покладая рук
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21.01.2021 11:49
+7
Це черговий сеанс уринотерапії для лохів від Зелі.
Але Мосейчучки та блохєри Подоляка подадуть як перемогу.

https://twitter.com/SarganLarysa
https://twitter.com/SarganLarysa Лариса Сарган
https://twitter.com/SarganLarysa @SarganLarysa

Три тижні в Уряді знали про п'яний зальот заст міністра Нємілостівого.
Три тижні мовчали, поки таки відео не злили в мережі.

«Оперативність і справедливість» Шмигаля і «радість» за це ОП викликає лише огиду.
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21.01.2021 12:07
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Правила форума Совет форумчан
когда уже выгонят ОПГ с Банковой?
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21.01.2021 11:48 Ответить
Ось смєтуни як візьмуться, як візьмуться і всєх смєтут.
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21.01.2021 11:50 Ответить
Татаров сяде, це однозначно. І чим раніше сяде Татаров, тим менше шкоди він принесе Україні та Зеленському.
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21.01.2021 12:09 Ответить
- И что же, все эти 10 лет он пил, дебоширил и, так сказать, морально разлагался?..

- Все это время он искусно маскировался под порядочного человека!

Я считаю, что человеку нужно верить только в самом крайнем случае!

Ну-ка иди отсюда, Миша! Как у вас там говорят, топай до хазы!

Не беспокойся, алкаш!(с)
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21.01.2021 12:16 Ответить
нє нє! якраз вовочкє нехай він принесе якомога більше шкоди
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21.01.2021 13:34 Ответить
В данному випадку шкода від перебування Татарова на посаді в Офісі Президента наноситься всій Україні, національним інтересам, безпеці та обороні України та підриває довіру до державних інституцій та інституту Президента України як такого. Наявність в команді Президента людей сумнівної репутації проти який йдуть розслідування в махінаціях з державними грошима віділеними на безпеку та оборону - це катастрофа для України, особливо під час війни.
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21.01.2021 13:38 Ответить
Когда начнуться веерные отключения. Но жаль до этого не дойдет. Вот смотри: бобики приходют домой, света нету, квартал и скотов не посмотреть, да и продукты питания в холодильнике испортились. Вот тогда и вынесут лыжника палками вперед ногами с ОПГ
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21.01.2021 11:51 Ответить
ОПГ - Офіс Потерпілого Громадянина
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21.01.2021 11:52 Ответить
шабунин - наивный...
немилостивый просто нажрался, и уволилв его - ОП(Г) вавки-шмаркли получил кресло замминистра, которое можно продать за хорошие деньги..
а татаров - УКРАЛ и дал откат вавке-шмаркле.. за что ж его увольнять-то - такого ценного работника?)))
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21.01.2021 12:03 Ответить
Народ требует зрелища, квартальцы в правительстве пишут сценарии не покладая рук
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21.01.2021 11:49 Ответить
Так в чем проблема. Напоить Татарова и послать тем же маршрутом.
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21.01.2021 11:50 Ответить
Для початку Віталька мав би публічно визнати власні помилки.
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21.01.2021 11:53 Ответить
Такое впечатление, что они украинцев за идиотов держат. Источник: https://censor.net/ru/n3243120\\\\\\\\

эээээ а зато у нас песен народных больше чем у кого-то бы ни было (заказывает билет в Польшу, пакует "кравчучку"), и вообще - у нас есть Членозем - у нас картоха рожает как аж 40% от немецкого или французского показателя, просто ждем шоб президентом был господарник, просто не хочем щас шоб доллар упал, вот...
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21.01.2021 11:54 Ответить
на песни даже не пытайся замахиваться
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21.01.2021 13:35 Ответить
кишенькові антикорупціонерчики стали хвіст на зюзю задирати
щось знають?
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21.01.2021 11:56 Ответить
Президент США Байденко отказался от сотрудничества с Украиной...
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21.01.2021 12:01 Ответить
Хоть одна радостная для тебя весть.
Хряпни на радостях.
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21.01.2021 12:04 Ответить
"-- На его месте должен был быть я.
-- Напьёшься, будешь."
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21.01.2021 12:03 Ответить
Мда. Немилостивий у зелених зіграв цапа-відбувайла
Офіс Зеленського пафосно вітає звільнення Немілостівого, водночас третій місяць кришує Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2345
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21.01.2021 12:05 Ответить
Це черговий сеанс уринотерапії для лохів від Зелі.
Але Мосейчучки та блохєри Подоляка подадуть як перемогу.

https://twitter.com/SarganLarysa
https://twitter.com/SarganLarysa Лариса Сарган
https://twitter.com/SarganLarysa @SarganLarysa

Три тижні в Уряді знали про п'яний зальот заст міністра Нємілостівого.
Три тижні мовчали, поки таки відео не злили в мережі.

«Оперативність і справедливість» Шмигаля і «радість» за це ОП викликає лише огиду.
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21.01.2021 12:07 Ответить
"Офис Зеленского пафосно приветствует увольнение Немилостивого, при этом третий месяц крышует Татарова, - Шабунин" - крышует потому, что Татаров делился взятками с офисом Зеленского. Ермака не посадили за торговлю государственными должностями потому, что делился с вышесидящими.
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21.01.2021 12:13 Ответить
Соросятко Шабунін знову "подало голос" ? ))
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21.01.2021 12:14 Ответить
Татаров хароший?
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21.01.2021 12:18 Ответить
Сучище зелене, при чому тут Шабунін?! То не Шабунін, то твоє зелен кодло.
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21.01.2021 12:27 Ответить
https://www.dsnews.ua/ukr/politics ДЕРЖАВА
Йованович хотіла "недоторканності" для головного захисника НАБУ Шабуніна, - The Hill
Американське видання The Hill опублікувало інформацію про неурядової організації "Центр протидії корупції" і після США в Україні Марі Йованович

середа, 27 березня 2019, 14:27Офіс Зеленського пафосно вітає звільнення Немілостівого, водночас третій місяць кришує Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 237


У матеріалі вперше вказується, кого саме Йованович просила не чіпати під час зустрічі з генпрокурором Луценка, про яку той розповідав в інтерв'ю HillTV раніше, згадуючи про список недоторканних, переданому послом йому особисто, передає "https://www.dsnews.ua/ ДС " з посиланням на https://thehill.com/opinion/campaign/435906-us-embassy-pressed-ukraine-to-drop-probe-of-george-soros-group-during-2016?fbclid=************************************************************* The Hill .

"У список увійшли засновник ЦПК (Віталій Шабунін, - "https://www.dsnews.ua/ ДС ") і два члени парламенту, які голосували за програму антикорупційної реформи", - пише The Hill.

""З'ясувалося, що групу, якою зайнялися українські правоохоронні органи, спільно фінансували адміністрація Обами і ліберальний мегадонор Джордж Сорос. І вона співробітничала з агентами ФБР, які розслідували бізнес тодішнього керуючого кампанією Трампа Пола Манафорта з проросійськими фігурами в Україні. Послання українській прокуратурі було зрозумілим: не чіпати ЦПК під час президентських виборів у США, на яких Сорос підтримував Хілларі Клінтон, щоб замінити свого іншого фаворита - Барака Обаму ", - зазначено у статті
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21.01.2021 23:51 Ответить
Дебіле зелений, та до сраки той Шабунін і що в кацапських ЗМІ пишуть про фінансування ЦПК. Мало того, а нехай і Сорос то фінансує, ну то що, дебіле, то злочин? А тут Татарова твоє чмо на пару з тою прогладдю Венєдіктовою кришує і захищає. А там не п`янка за кермом і шарпанина з поліцейськими, там куди реальні злочини! І Татарова, і Зеленського, і Вєнєдіктової. За таке реальні тюремні терміни їм світять! А ти, гнидо зелена тут на Шабуніна стрілки переводиш.
Тим більше, мерзото, посилання на матеріал про ніщо по-суті. Ти ще, до речі, про чіпи і 5G не згадав, якраз одного рівня "інформація", тварюко.
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22.01.2021 09:32 Ответить
Корупція вийшла на новий рівень і має свій офіс, і навіть свого президента.
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21.01.2021 12:20 Ответить
Чергове шоу 95-го. Підозрюю, що все то шоу навіть за згодою самого замміністра. Справа ж то єрудова, за якийсь тиждень-два про того замміністра всі забудуть. Та й сьогодні його прізвище хрен хто пам`ятає. а шукати просто не хочеться, бо дурня все то, а увагу на якийсь час відвернули.

Виродки зелені...
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21.01.2021 12:26 Ответить
А Шабунін разом з Лещенко, Наємом та іншими рвали один одному дупи за Зе. Насолоджуйся, ти є верхівкою корупції, бо навіть в простих речах не розібрався і привів до влади у всі структури цих делітантів у керівництві і мастерів спорту у крадівництві.
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21.01.2021 12:29 Ответить
Офіс Зеленського пафосно вітає звільнення Немілостівого, водночас третій місяць кришує Татарова, - Шабунін - Цензор.НЕТ 6958
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21.01.2021 12:48 Ответить
ШакАладное шобло беснуется.
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21.01.2021 13:24 Ответить
Та вже значно менше. Мабуть Пєця їм трохи глистів вивів ))
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21.01.2021 18:04 Ответить
В нормальных странах с такими клиентами как Татаров, Ермак, Портнов, Медведчук... работают убойные отделы спецслужб. Тот же Израиль яркий пример.
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21.01.2021 15:06 Ответить
Ти про що? В нас весь ОПУ відверто працює на ворога..
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21.01.2021 18:07 Ответить
А ведь Шабунин прав!
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21.01.2021 16:13 Ответить
 
 