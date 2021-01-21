Офис Зеленского пафосно приветствует увольнение Немилостивого, при этом третий месяц крышует Татарова, - Шабунин

Офис Зеленского пафосно приветствует увольнение замминистра, который быковал с полицией. При этом Офис того же Зеленского третий месяц крышует Татарова, который помогал украсть 80 млн грн на строительстве жилья для военных.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообил глава ЦПК Виталий Шабунин.

"Офис Зеленского пафосно приветствует увольнение замминистра, который быковал с полицией.

При этом Офис того же Зеленского третий месяц крышует Татарова, который помогал украсть 80 млн грн на строительстве жилья для военных.

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Такое впечатление, что они украинцев за идиотов держат. Несколько цитат из пафосного релиза ОП, которые рассмешат вас до слез:

"Так будет с каждым нарушением установленного порядка - и особенно коррупционного характера."

Что там по Татарову?

"Украина не вернется к тем временам, когда принадлежность к кругу чиновников могла использоваться в качестве защиты от закона."

Что там по Татарову?

"Все должностные лица страны должны увидеть, что власть не позволит никому быть выше общих правил и закона."

Ну, и что там по Татарову?" - заявил Шабунин.

Как сообщалось, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый был остановлен полицейскими по подозрению в вождении в нетрезвом виде и оказал им сопротивление.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство 21 января соберется на внеочередное заседание, чтобы отправить Немилостивого в отставку. Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что такое поведение делает невозможным дальнейшее пребывание Немилостивого в должности замминистра Минстратегпрома.

Позже стало известно, что Кабмин уволил замминистра Немилостивого.

18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.