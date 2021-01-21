Офис Зеленского пафосно приветствует увольнение Немилостивого, при этом третий месяц крышует Татарова, - Шабунин
Офис Зеленского пафосно приветствует увольнение замминистра, который быковал с полицией. При этом Офис того же Зеленского третий месяц крышует Татарова, который помогал украсть 80 млн грн на строительстве жилья для военных.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообил глава ЦПК Виталий Шабунин.
"Офис Зеленского пафосно приветствует увольнение замминистра, который быковал с полицией.
При этом Офис того же Зеленского третий месяц крышует Татарова, который помогал украсть 80 млн грн на строительстве жилья для военных.
Такое впечатление, что они украинцев за идиотов держат. Несколько цитат из пафосного релиза ОП, которые рассмешат вас до слез:
"Так будет с каждым нарушением установленного порядка - и особенно коррупционного характера."
Что там по Татарову?
"Украина не вернется к тем временам, когда принадлежность к кругу чиновников могла использоваться в качестве защиты от закона."
Что там по Татарову?
"Все должностные лица страны должны увидеть, что власть не позволит никому быть выше общих правил и закона."
Ну, и что там по Татарову?" - заявил Шабунин.
Как сообщалось, заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый был остановлен полицейскими по подозрению в вождении в нетрезвом виде и оказал им сопротивление.
В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что правительство 21 января соберется на внеочередное заседание, чтобы отправить Немилостивого в отставку. Вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский отметил, что такое поведение делает невозможным дальнейшее пребывание Немилостивого в должности замминистра Минстратегпрома.
Позже стало известно, что Кабмин уволил замминистра Немилостивого.
18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.
Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".
21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.
22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".
24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.
Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.
30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.
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- Все это время он искусно маскировался под порядочного человека!
Я считаю, что человеку нужно верить только в самом крайнем случае!
Ну-ка иди отсюда, Миша! Как у вас там говорят, топай до хазы!
Не беспокойся, алкаш!(с)
немилостивый просто нажрался, и уволилв его - ОП(Г) вавки-шмаркли получил кресло замминистра, которое можно продать за хорошие деньги..
а татаров - УКРАЛ и дал откат вавке-шмаркле.. за что ж его увольнять-то - такого ценного работника?)))
эээээ а зато у нас песен народных больше чем у кого-то бы ни было (заказывает билет в Польшу, пакует "кравчучку"), и вообще - у нас есть Членозем - у нас картоха рожает как аж 40% от немецкого или французского показателя, просто ждем шоб президентом был господарник, просто не хочем щас шоб доллар упал, вот...
щось знають?
Хряпни на радостях.
-- Напьёшься, будешь."
Але Мосейчучки та блохєри Подоляка подадуть як перемогу.
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https://twitter.com/SarganLarysa Лариса Сарган
https://twitter.com/SarganLarysa @SarganLarysa
Три тижні в Уряді знали про п'яний зальот заст міністра Нємілостівого.
Три тижні мовчали, поки таки відео не злили в мережі.
«Оперативність і справедливість» Шмигаля і «радість» за це ОП викликає лише огиду.
Йованович хотіла "недоторканності" для головного захисника НАБУ Шабуніна, - The Hill
Американське видання The Hill опублікувало інформацію про неурядової організації "Центр протидії корупції" і після США в Україні Марі Йованович
середа, 27 березня 2019, 14:27
У матеріалі вперше вказується, кого саме Йованович просила не чіпати під час зустрічі з генпрокурором Луценка, про яку той розповідав в інтерв'ю HillTV раніше, згадуючи про список недоторканних, переданому послом йому особисто, передає "https://www.dsnews.ua/ ДС " з посиланням на https://thehill.com/opinion/campaign/435906-us-embassy-pressed-ukraine-to-drop-probe-of-george-soros-group-during-2016?fbclid=************************************************************* The Hill .
"У список увійшли засновник ЦПК (Віталій Шабунін, - "https://www.dsnews.ua/ ДС ") і два члени парламенту, які голосували за програму антикорупційної реформи", - пише The Hill.
""З'ясувалося, що групу, якою зайнялися українські правоохоронні органи, спільно фінансували адміністрація Обами і ліберальний мегадонор Джордж Сорос. І вона співробітничала з агентами ФБР, які розслідували бізнес тодішнього керуючого кампанією Трампа Пола Манафорта з проросійськими фігурами в Україні. Послання українській прокуратурі було зрозумілим: не чіпати ЦПК під час президентських виборів у США, на яких Сорос підтримував Хілларі Клінтон, щоб замінити свого іншого фаворита - Барака Обаму ", - зазначено у статті
Тим більше, мерзото, посилання на матеріал про ніщо по-суті. Ти ще, до речі, про чіпи і 5G не згадав, якраз одного рівня "інформація", тварюко.
Виродки зелені...