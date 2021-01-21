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Бахматюк обвинил Сытника в уничтожении 37 предприятий и 13 000 рабочих мест

Бахматюк обвинил Сытника в уничтожении 37 предприятий и 13 000 рабочих мест

Из-за полуторагодичного давления со стороны НАБУ один из крупнейших агрохолдингов Украины был вынужден полностью остановить производство на 37 предприятиях, а 13 тысяч работников потеряли работу.

Об этом сообщают Українські новини.

Об этом говорится в заявлении Группы компаний "Укрлендфарминг", размещенном на официальном сайте агрохолдинга. "Вместо того, чтобы бороться с коррупцией топ-чиновников, директор НАБУ Артем Сытник заставляет своих подчиненных бороться с украинским производителем. Следствие этой войны — это полностью остановленное производство на 37 предприятиях группы компаний "Укрлендфарминг", без работы остались 13 000 украинцев, бюджет только за прошлый год недополучил 1,5 млрд грн налогов. Закрываются современные фермы, в том числе - уникальные племенные производства. Последствия для всей отрасли могут быть просто катастрофическими. Закрываются птицефабрики, производство сокращается, а цены на яйца в Украине стремительно растут", - заявляет агропроизводитель.

"Укрлендфарминг" пишет, что под угрозой уничтожения оказались рабочие места для 30 000 украинцев, оказание социальной помощи 706 населенным пунктам Украины, судьба 298 000 арендодателей земельных паев, которые сотрудничали с "Укрлендфарминг", что давало им возможность кормить свои семьи. Ведь предприятие имеет 4 000 производственных объектов практически в каждом регионе страны, большие современные элеваторы и фабрики, уплатило 7,8 млрд грн налогов всех уровней только за последние 3 года (в среднем компанией платилось 2-3 млрд налогов в год), производит 1,1% ВВП Украины.

Производитель привел перечень 37 предприятий, производство на которых было полностью остановлено вследствие полуторагодичного давления со стороны НАБУ и сообщил, что создание 1 рабочего места на новой птицефабрике с учетом капитальных инвестиций стоит до 500 тысяч долларов: "Кто готов в нынешних условиях инвестировать в Украину такие средства , чтобы восстановить утраченный производственный и экспортный потенциал страны, кто создаст заново уничтоженные тысячи рабочих мест? Вопрос риторический".

Напомним, НАБУ и САП подозревают экс-владельца "Виэйби Банк" Олега Бахматюка в сговоре с бывшим заместителем главы Нацбанка Александром Писаруком для вывода в 2014 году 1,2 миллиарда гривен рефинансирования с этого коммерческого банка. В конце ноября 2019 года министерство внутренних дел Украины по заявлению НАБУ объявило его в розыск.

Украинское представительство Интерпола в свою очередь сообщило НАБУ об отсутствии оснований для корректного и правомерного использования системы Интерпола, Европола и других схожих инструментов с целью розыска бизнесмена Олега Бахматюка, поскольку место его жительства известно. Сам бизнесмен заявлял, что считает незаконными попытки НАБУ экстрадировать его в Украину и в очередной раз предложил детективам бюро допросить его в Австрии по месту его пребывания, о котором НАБУ было официально сообщено.

Бахматюк неоднократно заявлял, что находится в Вене и готов участвовать во всех процессуальных действиях. Всем другим подозреваемым по этому делу избрана мера пресечения в виде залога.

Офис генерального прокурора 3 декабря 2020 года проинформировал, что дважды возвращал НАБУ материалы дела по экстрадиции Бахматюка и готов направить их компетентным органам других стран после устранения в Бюро недостатков в материалах дела.

Автор: 

НАБУ (4218) Сытник (958) Бахматюк Олег (164) Укрлендфарминг (89)


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Топ комментарии
+7
Давление набу єто уголовка против бахматюка, которий должен в государству 100 млн баксов? Понять и простить?
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21.01.2021 12:01
+6
ага.. провина Ситника в тому, що дехто вирішив, - якщо я не буду красти, то і вам підриємство не залишиться.. по путінському принципу "а зачєм мір, єслі в ньом нє будєт росіі"..
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21.01.2021 11:54
+4
Это не беда. Ведь Денис Шморгаль уже создал 500 000 рабочих мест.
500 000 - 13 000 = 487 000
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21.01.2021 11:49
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Это не беда. Ведь Денис Шморгаль уже создал 500 000 рабочих мест.
500 000 - 13 000 = 487 000
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21.01.2021 11:49 Ответить
- У меня с советской властью возникли за последний год серьезнейшие разногласия. Она хочет строить социализм, а я не хочу. Я, конечно, не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный кодекс. Это моя слабость.
- Раз в стране бродят какие-то денежные знаки, то должны же быть люди, у которых их много. (с)
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21.01.2021 12:12 Ответить
Я написал "Шмаркаль" и получил 3 дня бана от Цензора...
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21.01.2021 12:21 Ответить
ага.. провина Ситника в тому, що дехто вирішив, - якщо я не буду красти, то і вам підриємство не залишиться.. по путінському принципу "а зачєм мір, єслі в ньом нє будєт росіі"..
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21.01.2021 11:54 Ответить
Вот теперь понятно почему яйца так резко подорожали: потому что резко сократилось производство яиц. Доправились! Спасибо Зе!
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21.01.2021 12:45 Ответить
Бахматюк ваш , порошенківський , з банди фірташа .
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21.01.2021 14:02 Ответить
Щось у Ситника стільки "особистої помсти". Нещодавно Татаров про неї говорив, тепер Бахматюк ...
https://www.youtube.com/watch?v=59tu9QsKBEI&ab_channel=denisognewsky Тебя посодют, а ты не воруй!
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21.01.2021 11:58 Ответить
Давление набу єто уголовка против бахматюка, которий должен в государству 100 млн баксов? Понять и простить?
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21.01.2021 12:01 Ответить
За что должен? А яйца тебе не нужны сто ли. Будут скоро золотые.
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21.01.2021 12:46 Ответить
Хотя бы за то, что через VAB-банк бабки у государства воровал.
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21.01.2021 12:58 Ответить
Непогашеное рефинансирование его банков. На ринке полно производителей яиц. Бахматюк недо олигарх, деньги есть, а криши нет. Бил би у него свой премьер или презек, бил би честним человеком в Украине.
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21.01.2021 19:27 Ответить
Сытник негодяй и коррупционер. Всё НАБУ бесполезная структура с огромным финансирование. паразит в Украине...Результат работы - НОЛЬ при миллиардных затратах.
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21.01.2021 12:03 Ответить
Скільки ще підприємств має цей олігарх...Чому кошти роздеребанених їм разом із леді Гонтарева не повернути сотні тисячі кинутих вкладників.Пане Ситник ваші дії не достатні
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21.01.2021 12:22 Ответить
Лучше бы воров ловили , а не налогоплательщиков. Даже если бы Бахматюк и не платил вообще налогов, то с зарплат этих 13000 людей все равно шли и налоги и взносы в Пенсфонд. А теперь в бюджете Украины - дырка. И даже штрафов с закрывшихся предприятий не соберешь как они планировали!
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21.01.2021 12:42 Ответить
Кстати, а почему сытник занимается Бахматюком, НАБУ должно чиновникам ворами заниматься. А тут личное мерзкое.....А Страдают люди.
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21.01.2021 12:49 Ответить
Вяло, вяло!
Два несчастиных постика - и ста баксов не получишь...
Не теряй времени, колбась про бедного Бахматюка!
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21.01.2021 13:00 Ответить
Раследует жищение государственних денег в особо крупних размерах. Какой мотив у набу, отжать несчастние яйца? Много отжал?
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21.01.2021 19:32 Ответить
Удивительно, как Бахматюк печётся о "рабочих местах"! Толь почему-то он о них не вспоминал, когда уничтожал VAB-банк!
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21.01.2021 12:57 Ответить
Нары по тебе плачут. Причём ОЧЕНЬ давно.
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21.01.2021 12:59 Ответить
Если успешность предприятий зиждется на том чтобы не платить по долгам - то такие предприятия и не должны работать.
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21.01.2021 13:17 Ответить
 
 