Бахматюк обвинил Сытника в уничтожении 37 предприятий и 13 000 рабочих мест

Из-за полуторагодичного давления со стороны НАБУ один из крупнейших агрохолдингов Украины был вынужден полностью остановить производство на 37 предприятиях, а 13 тысяч работников потеряли работу.

Об этом сообщают Українські новини.

Об этом говорится в заявлении Группы компаний "Укрлендфарминг", размещенном на официальном сайте агрохолдинга. "Вместо того, чтобы бороться с коррупцией топ-чиновников, директор НАБУ Артем Сытник заставляет своих подчиненных бороться с украинским производителем. Следствие этой войны — это полностью остановленное производство на 37 предприятиях группы компаний "Укрлендфарминг", без работы остались 13 000 украинцев, бюджет только за прошлый год недополучил 1,5 млрд грн налогов. Закрываются современные фермы, в том числе - уникальные племенные производства. Последствия для всей отрасли могут быть просто катастрофическими. Закрываются птицефабрики, производство сокращается, а цены на яйца в Украине стремительно растут", - заявляет агропроизводитель.

"Укрлендфарминг" пишет, что под угрозой уничтожения оказались рабочие места для 30 000 украинцев, оказание социальной помощи 706 населенным пунктам Украины, судьба 298 000 арендодателей земельных паев, которые сотрудничали с "Укрлендфарминг", что давало им возможность кормить свои семьи. Ведь предприятие имеет 4 000 производственных объектов практически в каждом регионе страны, большие современные элеваторы и фабрики, уплатило 7,8 млрд грн налогов всех уровней только за последние 3 года (в среднем компанией платилось 2-3 млрд налогов в год), производит 1,1% ВВП Украины.

Производитель привел перечень 37 предприятий, производство на которых было полностью остановлено вследствие полуторагодичного давления со стороны НАБУ и сообщил, что создание 1 рабочего места на новой птицефабрике с учетом капитальных инвестиций стоит до 500 тысяч долларов: "Кто готов в нынешних условиях инвестировать в Украину такие средства , чтобы восстановить утраченный производственный и экспортный потенциал страны, кто создаст заново уничтоженные тысячи рабочих мест? Вопрос риторический".

Напомним, НАБУ и САП подозревают экс-владельца "Виэйби Банк" Олега Бахматюка в сговоре с бывшим заместителем главы Нацбанка Александром Писаруком для вывода в 2014 году 1,2 миллиарда гривен рефинансирования с этого коммерческого банка. В конце ноября 2019 года министерство внутренних дел Украины по заявлению НАБУ объявило его в розыск.

Украинское представительство Интерпола в свою очередь сообщило НАБУ об отсутствии оснований для корректного и правомерного использования системы Интерпола, Европола и других схожих инструментов с целью розыска бизнесмена Олега Бахматюка, поскольку место его жительства известно. Сам бизнесмен заявлял, что считает незаконными попытки НАБУ экстрадировать его в Украину и в очередной раз предложил детективам бюро допросить его в Австрии по месту его пребывания, о котором НАБУ было официально сообщено.

Бахматюк неоднократно заявлял, что находится в Вене и готов участвовать во всех процессуальных действиях. Всем другим подозреваемым по этому делу избрана мера пресечения в виде залога.

Офис генерального прокурора 3 декабря 2020 года проинформировал, что дважды возвращал НАБУ материалы дела по экстрадиции Бахматюка и готов направить их компетентным органам других стран после устранения в Бюро недостатков в материалах дела.