Разоблачены трое членов семьи, которые за 500 грн продавали фейковые справки о прохождении теста на COVID-19, - Нацполиция. ФОТО

Нацполиция разоблачила трех человек, которые занимались изготовлением и сбытом поддельных справок о прохождении теста на коронавирус.

Фигуранты в Интернете предлагали изготовление справок с отрицательным результатом на COVID-19 без прохождения лабораторных исследований. При этом злоумышленники использовали поддельные печати одного из медицинских центров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Соглано сообщению правоохранителей, по желанию клиентов, справки изготавливали на иностранных языках для выезда за границу. По факту подделки документов правоохранители открыли уголовное производство.

Установлено, что противоправный бизнес организовали супруги с привлечением к такой деятельности и своего сына. Фигуранты в соцсети размещали объявления об изготовлении справок с отрицательным результатом наличия в организме человека вируса COVID-19. При этом клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления документации. Стоила такая услуга 500 гривен. За день злоумышленники успевали реализовать не менее 70 фальшивых справок.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам. Следственные действия продолжаются.





