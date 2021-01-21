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Новости Коронавирус и карантин
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Разоблачены трое членов семьи, которые за 500 грн продавали фейковые справки о прохождении теста на COVID-19, - Нацполиция. ФОТО

Разоблачены трое членов семьи, которые за 500 грн продавали фейковые справки о прохождении теста на COVID-19, - Нацполиция. ФОТО

Нацполиция разоблачила трех человек, которые занимались изготовлением и сбытом поддельных справок о прохождении теста на коронавирус.

Фигуранты в Интернете предлагали изготовление справок с отрицательным результатом на COVID-19 без прохождения лабораторных исследований. При этом злоумышленники использовали поддельные печати одного из медицинских центров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Соглано сообщению правоохранителей, по желанию клиентов, справки изготавливали на иностранных языках для выезда за границу. По факту подделки документов правоохранители открыли уголовное производство.

Установлено, что противоправный бизнес организовали супруги с привлечением к такой деятельности и своего сына. Фигуранты в соцсети размещали объявления об изготовлении справок с отрицательным результатом наличия в организме человека вируса COVID-19. При этом клиенты не проходили никаких лабораторных исследований, а лишь предоставляли свои данные для оформления документации. Стоила такая услуга 500 гривен. За день злоумышленники успевали реализовать не менее 70 фальшивых справок.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам. Следственные действия продолжаются.

Разоблачены трое членов семьи, которые за 500 грн продавали фейковые справки о прохождении теста на COVID-19, - Нацполиция 01
Разоблачены трое членов семьи, которые за 500 грн продавали фейковые справки о прохождении теста на COVID-19, - Нацполиция 02
Разоблачены трое членов семьи, которые за 500 грн продавали фейковые справки о прохождении теста на COVID-19, - Нацполиция 03

Автор: 

карантин (16729) подделка (437) подлог (1364) Нацполиция (16427) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Такі умільці наклепають і сертифікатів про щеплення.
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21.01.2021 11:59 Ответить
там надо клиентов брать и ...... - к психиатру приводять
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21.01.2021 12:15 Ответить
И что им предъявят?
Потерпевших нет.
Печати у нас отменены, разрешения на них не требуются.
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21.01.2021 12:19 Ответить
Эти?
Викрито трьох членів сім'ї, які за 500 грн продавали фейкові довідки про проходження тесту на COVID-19, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7212
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21.01.2021 12:22 Ответить
вколоти спутніком і живцем закопати...
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21.01.2021 12:34 Ответить
Держава не любить конкурентів. Шахрайство - це її сфера діяльності.
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21.01.2021 13:02 Ответить
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21.01.2021 14:15 Ответить
Мафия....
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21.01.2021 13:04 Ответить
 
 