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ОП разрабатывает законопроект, предлагающий предоставить генпрокурору право забирать любые дела у НАБУ, - эксперт ЦПК Марчук

ОП разрабатывает законопроект, предлагающий предоставить генпрокурору право забирать любые дела у НАБУ, - эксперт ЦПК Марчук

Офис Президента разрабатывает законопроект, в котором предлагают предоставить генпрокурору право забирать производства у НАБУ в другие органы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил эксперт Центра противодействия коррупции Антон Марчук.

"В законопроекте говорится о том, чтобы предоставить генеральному прокурору право забирать любые уголовные производства по подследственности НАБУ в другие органы. Так же предлагается существенно расширить юрисдикцию НАБУ, расфокусировав внимание органа на всю коррупцию", - отметил Марчук.

По его словам, при таких условиях деятельность НАБУ просто не сможет быть эффективной.

"На сегодня, учитывая, что штат НАБУ законодательно ограничен лишь 700 работниками, они просто физически не смогут расследовать все коррупционные преступления, совершаемые в Украине".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Зеленского пафосно приветствует увольнение Немилостивого, при этом третий месяц крышует Татарова, - Шабунин

Также предлагается ограничить возможности для международного сотрудничества НАБУ и пересмотреть подсудность ВАКС.

"Работу ВАКС предлагают ограничить только делами, которые подследственные НАБУ. Это может поставить под вопрос конституционность ВАКС, с другой стороны позволит фактически забирать сами уголовные производства из подсудности ВАКС", - объясняет эксперт ЦПК.

По мнению Марчука этим законопроектом можно "полностью нивелировать все достижения, которые мы имели после 2014 года". Если он будет принят, то можно говорить о том, что антикоррупционная реформа потерпела окончательный провал. 

Марчук отметил, что на сколько известно ЦПК, данный законопроект разрабатывался в Офисе Президента.

Напомним, ранее глава ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что ОП готовит срочный законопроект для спасения Татарова.

Позже Татаров сообщил, что власти не работают над законопроектами об уменьшении полномочий антикоррупционных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Генпрокурора открыл два уголовных производства против "слуги народа" Дубинского, - ЦПК

Автор: 

НАБУ (4218) Центр противодействия коррупции (247) Офис Президента (1795)


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Топ комментарии
+16
ОП разрабатывает законопроект, предлагающий предоставить генпрокурору право забирать любые дела у НАБУ, - эксперт ЦПК Марчук - Цензор.НЕТ 1545кому що. а зебілам імітація боротьби з корупцією
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21.01.2021 12:01
+7
Каких реформ вам еще не хватает?...
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21.01.2021 12:01
+4
То есть зеленые решили уже пойти по полному беспределу..
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21.01.2021 12:06
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Правила форума Совет форумчан
Каких реформ вам еще не хватает?...
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21.01.2021 12:01 Ответить
Замість роботи Офіс Президента займається куйньой, а потім будуть питати - а чого це най рейтинг впав?
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21.01.2021 12:02 Ответить
ОП разрабатывает законопроект, предлагающий предоставить генпрокурору право забирать любые дела у НАБУ, - эксперт ЦПК Марчук - Цензор.НЕТ 1545кому що. а зебілам імітація боротьби з корупцією
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21.01.2021 12:01 Ответить
Козли обидва.
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21.01.2021 12:08 Ответить
троє, ще Віктор
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21.01.2021 12:21 Ответить
Ахаха! Подивившись на картинку, де написана правда, таке написати. "голобородько все одно не може бути гіршим! я ж за нього голосував! Я що, повний даун та імбіцил, що вірить кловунам та їх серіалам?" Нажаль, ти такий і є. Але ти не один такий в Україні. Таких аж 73%. Можете пишатися цим. Як ви це робили в 2019 році
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21.01.2021 12:22 Ответить
Сміх без причини ознака дурачини,а я з дебілами не спілкуюсь.Одне тільки добре що вас таких свинорнилих 7%
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21.01.2021 12:25 Ответить
не знаю на рахунок свинорилих, а тупорилі вже ховаються. всі хто бив себе в груди перед виборами що за моню, тепер кажуть, та ти шо, та я, та ніколи, та не голосував.
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21.01.2021 12:37 Ответить
Чому ти, тварина, брешеш? Ти не тільки спілкуєшся з дебілами, ти за них голосуєш, отже ти і сам дебіл! Ти хочеш, щоб над тобою стояв дебіл вищого гатунку, щоб міг тебе втішити та сказати, що бути дебілом не так вже й погано!
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21.01.2021 12:45 Ответить
баран, може скажеш ,що не за клована голоснув?
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21.01.2021 13:00 Ответить
від яко сумми мінус? від ноля чи від 2.355млрд
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21.01.2021 12:30 Ответить
від "0" за рік лише вшивалися від телепків
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21.01.2021 13:02 Ответить
мабудь я не достатньо розумний щоб доперти твою думку, зашифровану в цьому тексті. або ти (умний аж жуть)
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21.01.2021 13:21 Ответить
Давайте вже закон шо Бєнядіктова президент з необмеженими повноваженнями, а Вавочка ніхто і звуть ніяк.
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21.01.2021 12:03 Ответить
Генпрокуратура имеет право осуществлять надзор за соблюдением Конституции страны,других функций у прокуратуры нет...
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21.01.2021 12:05 Ответить
То есть зеленые решили уже пойти по полному беспределу..
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21.01.2021 12:06 Ответить
рейтинг стремится к нолю ... в принципе уже можно ВСЁ
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21.01.2021 12:08 Ответить
Зеленскому пора сниматься в новом фильме. «Тупой и еще тупее».
ОП розробляє законопроєкт, що пропонує надати генпрокурору право забирати будь-які справи у НАБУ, - експерт ЦПК Марчук - Цензор.НЕТ 7161
Беда Зеленского в том, что он совершенно необучаем. Он реально - тупой.

Сегодня губернатором Черкасской области назначили Александра Скичко. Из достижений. Женился на дочке миллиардера Леонида Юрушева, Елизавете. В остальном - прыгал по российским и украинским телеканалам. Вёл тупые передачи типа «Добрый МОНИНГ» и «Співай, як зірка».

Теперь будет губернатором. Таких идиотских назначений не позволяли себе ни Янукович, ни Порошенко. Но благодаря Зеленскому у нас теперь Юзик - политик и депутат. Куча клоунов в парламенте. А ведущий телешоу - губернатор. Собачку свою еще можно губернатором назначить.

И неужели сложно просчитать последствия подобных шагов? И подумать о том, что весь этот негатив складируется в народном сознании и очень скоро станет лозунгами нового Майдана.

Такое впечатление, что Зеленский собирает труппу, а не формирует властную вертикаль. Бородатые женщины и карлики будут?
https://ibigdan.livejournal.com/26166484.html

Вот так и с законом о Татарове - СПЕШАТ ****** РАШИСТСКИЕ!
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21.01.2021 12:08 Ответить
Такие фильмы снимает сенцов.
Обратись к нему.
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21.01.2021 12:09 Ответить
набу - бесполезная и паразитирующая структура.
Нужно забрать у них все дела и ликвидировать за ненадобностью.
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21.01.2021 12:08 Ответить
В стране где не работает закон и любой вопрос можно зарешать имея влиятельные связи, любой государственный орган становится бесполезным...
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21.01.2021 12:12 Ответить
набу именно "зарешанием" и занимается.
Где результаты?
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21.01.2021 12:16 Ответить
Так у нас все этим занимаются, но закрыть Вы хотите только НАБУ....
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21.01.2021 12:21 Ответить
Это вопрос или утверждение?
Вы лучше меня знаете, чего я хочу.
Прекращайте приписывать другим свои домыслы.
1. Статья про набу
2. Убрать нужно не только набу
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21.01.2021 13:14 Ответить
Це саме підходить треба зробити з тобою особисто.
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21.01.2021 12:13 Ответить
По теме есть что сказать?
Нет?
Давай, до свиданья.
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21.01.2021 12:15 Ответить
По теме создание антикорупционного независимого органа было требованием международных партнеров, под которое подвязан безвиз и это единственный орган пока который шмаркли под себчя не подмялиэ и он им поперек горла. А ты то что грамотей по теме сказал, кроме своего пердежа в лужу?
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21.01.2021 12:18 Ответить
Где результаты этой структуры?
Хватит уже цитировать методичку про "подвязки".
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21.01.2021 12:20 Ответить
Ты пока кроме своих высеров тупых вообще аргументов не навел. Дело Татарова вот результат, где Шмаркля с ручным прокурором нарушили все возможные законы уже чтоб отмазать этого черта и то пока никак. Назовешь еще хоть одну не ручную структуру Портнова и его команды, которая попрет против окружения Ермака? Без своих соплёй, конкретно структура и открытое дело по окружению Бубочки, Ермака, Бени и т.д?
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21.01.2021 13:37 Ответить
"Высеры" состоят из твоей "сраной" лексики.
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21.01.2021 13:48 Ответить
Ну вот и все, следующий 😂
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21.01.2021 14:07 Ответить
См. выше.
Я там уже всё написал.
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21.01.2021 14:13 Ответить
Так це півник прокурорський мабуть,їх аж бісить ,що хм бізнес обламують.
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21.01.2021 14:12 Ответить
Что то мне подсказывает что подобные законы не выведут на качественно новый уровень отношения с новым правительством США, анонсированные Кулебой ранее.
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21.01.2021 12:09 Ответить
какая разніца!
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21.01.2021 12:11 Ответить
ЧебуРашка спрашивает крокодила Гену...Ген,а Ген,отчего ты такой зеленый большой и дурной?
ЧебуРашка,я не волшебник я только учусь...
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21.01.2021 12:10 Ответить
татаровым и зеленским здесь не смердит. совсем.
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21.01.2021 12:10 Ответить
Джо Байден до конца года Украиной заниматься не будет,только текущими делами на уровне посольств...,в конце года может и займется....,лично я бы для ваших 73 % и пальцем не пошевелил быф...
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21.01.2021 12:15 Ответить
Пошевели поллитрой.
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21.01.2021 12:17 Ответить
Для быдла говна не жалко
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21.01.2021 13:15 Ответить
Согласен. Глуши до дна!
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21.01.2021 13:16 Ответить
Та да, ходят слухи, что он хочет взяться за концлагерь, который в пьяном угаре почему то думает что он империя... Вроде хочет поставить этот концлагерь в позу из Камасутры, поэтому Украине он будет уделять не так много времени как хотелось.
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21.01.2021 12:19 Ответить
Я так понимаю что тот народ который сам добился безвиза, сейчас сам пытается от него отказаться?)))
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21.01.2021 12:15 Ответить
Старая сказка про безвиз.
сытник - залог безвиза...
Нормальная "незалежнисть".
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21.01.2021 12:18 Ответить
Не ОП а ОЗК- Офіс Захисту Корупції.
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21.01.2021 12:22 Ответить
ОП стоїть за корупцію.
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21.01.2021 12:23 Ответить
А краще дайте вже таке право Долгінцевському райвідділу міста Кривого Рогу, щоб Юзіку була робота, а то все харківським, та харківським.
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21.01.2021 12:27 Ответить
Дерьмак з бубАчкой та бенядіктовою зовсім нюх втратили.
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21.01.2021 13:06 Ответить
ОП розробляє законопроєкт, що пропонує надати генпрокурору право забирати будь-які справи у НАБУ, - експерт ЦПК Марчук - Цензор.НЕТ 6790
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21.01.2021 13:23 Ответить
Байден подымет рейтинг ЗелемоЙским до 173 % ЗУБ ДАЮ
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21.01.2021 13:27 Ответить
уже второй президент,назначая генпрокурора совершает своеволие,меняя "под назначение" законодательство.поэтому не удивительно,что все эти назнеаченцы творят.что хотят.венедиктова назначена с о спорными изменениями в законе и поэтому ещё предстоит выяснять её легальность в этой должности.но уже пребывая в ней.эта дамочка уже своими назначенцами усугубила и продолжает усугублять незаконность в Украине.теперь она полезла в контролирование независимых следственных антикоррупционных органов.которые ИЗНАЧАЛЬНО были отделены от влияния генпрокурора с тем,чтобы сомнительные генпрокуроры не могли влиять на антикоррупционную борьбу.
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21.01.2021 13:48 Ответить
Ой засцали зеленые. Сидеть вам выродки не переседеть.
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21.01.2021 15:09 Ответить
Окончательно погрязли в коррупции недоумки!
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21.01.2021 16:12 Ответить
 
 