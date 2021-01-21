ОП разрабатывает законопроект, предлагающий предоставить генпрокурору право забирать любые дела у НАБУ, - эксперт ЦПК Марчук

Офис Президента разрабатывает законопроект, в котором предлагают предоставить генпрокурору право забирать производства у НАБУ в другие органы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявил эксперт Центра противодействия коррупции Антон Марчук.

"В законопроекте говорится о том, чтобы предоставить генеральному прокурору право забирать любые уголовные производства по подследственности НАБУ в другие органы. Так же предлагается существенно расширить юрисдикцию НАБУ, расфокусировав внимание органа на всю коррупцию", - отметил Марчук.

По его словам, при таких условиях деятельность НАБУ просто не сможет быть эффективной.

"На сегодня, учитывая, что штат НАБУ законодательно ограничен лишь 700 работниками, они просто физически не смогут расследовать все коррупционные преступления, совершаемые в Украине".

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Также предлагается ограничить возможности для международного сотрудничества НАБУ и пересмотреть подсудность ВАКС.

"Работу ВАКС предлагают ограничить только делами, которые подследственные НАБУ. Это может поставить под вопрос конституционность ВАКС, с другой стороны позволит фактически забирать сами уголовные производства из подсудности ВАКС", - объясняет эксперт ЦПК.

По мнению Марчука этим законопроектом можно "полностью нивелировать все достижения, которые мы имели после 2014 года". Если он будет принят, то можно говорить о том, что антикоррупционная реформа потерпела окончательный провал.

Марчук отметил, что на сколько известно ЦПК, данный законопроект разрабатывался в Офисе Президента.

Напомним, ранее глава ЦПК Виталий Шабунин сообщил, что ОП готовит срочный законопроект для спасения Татарова.

Позже Татаров сообщил, что власти не работают над законопроектами об уменьшении полномочий антикоррупционных органов.

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