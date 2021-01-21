Пациента с COVID-19 нужно госпитализировать, когда показатель сатурации ниже 92% и высокая температура, - врач Гук

Для лечения пациентов с коронавирусом в условиях стационара существует как минимум две причины - показатель сатурации и высокая температура.

Об этом рассказала "Фактам" заведующая центром пульмонологии, аллергологии и клинической иммунологии клиники "Феофания" Светлана Гук, передает Цензор.НЕТ.

"Когда показатель сатурации — насыщения крови кислородом — ниже 92 процентов. Если практически не сбивается высокая (выше 39-39,5 градуса) температура. Безусловно, срочно нужно госпитализировать тех, у кого эти два фактора сочетаются с тяжелой почечной патологией, сахарным диабетом, перенесенным инфарктом или инсультом", - отметила Гук.

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