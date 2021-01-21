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Новости Коронавирус и карантин
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Пациента с COVID-19 нужно госпитализировать, когда показатель сатурации ниже 92% и высокая температура, - врач Гук

Пациента с COVID-19 нужно госпитализировать, когда показатель сатурации ниже 92% и высокая температура, - врач Гук

Для лечения пациентов с коронавирусом в условиях стационара существует как минимум две причины - показатель сатурации и высокая температура.

Об этом рассказала "Фактам" заведующая центром пульмонологии, аллергологии и клинической иммунологии клиники "Феофания" Светлана Гук, передает Цензор.НЕТ.

"Когда показатель сатурации — насыщения крови кислородом — ниже 92 процентов. Если практически не сбивается высокая (выше 39-39,5 градуса) температура. Безусловно, срочно нужно госпитализировать тех, у кого эти два фактора сочетаются с тяжелой почечной патологией, сахарным диабетом, перенесенным инфарктом или инсультом", - отметила Гук.

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Гук этой с доктором Мегеле бы поработать ,он такие кадры ценил ...
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21.01.2021 12:24 Ответить
А ещё недавно утверждали что с сатурацией не ниже 95%..
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21.01.2021 12:26 Ответить
Нормальною вважається сатурація 94%+
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21.01.2021 12:40 Ответить
Да всем пох. С температурой 39,5 пошел самостоятельно (после разговора по телефону с семейным врачом) в поликлинику сдавать тест ПЛР (ПЦР)
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21.01.2021 16:15 Ответить
 
 