РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13519 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
974 11

Сегодня Байден издаст указ о присоединении США к программе ВОЗ по распределению вакцин, - медицинский советник Фаучи

Сегодня Байден издаст указ о присоединении США к программе ВОЗ по распределению вакцин, - медицинский советник Фаучи

Президент США Джо Байден в четверг отдаст распоряжение о присоединении США к проекту Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по программе COVAX - Глобальному фонду доступа к вакцинам.

Об этом заявил в четверг ведущий медицинский советник Байдена доктор Энтони Фаучи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Позднее сегодня президент Байден издаст директиву о намерении для США присоединиться к COVAX и поддержать (координационную платформу - Ред.) ACT Accelerator для продвижения многосторонних усилий в сфере вакцин от COVID-19, терапии, распределения средств диагностики и одинакового к ним доступа, а также научно-исследовательских работ", - сказал он, выступая перед исполнительным комитетом ВОЗ.

Он напомнил, что ранее Байден подписал указ, который отменяет решение его предшественника Дональда Трампа о выходе США из ВОЗ.

"Мне выпала честь объявить, что США останутся в составе ВОЗ", - подчеркнул Фаучи.

Фаучи отметил, что США также прекратят вывод своего персонала из структур ВОЗ, и что американская администрация намерена полностью выполнить свои финансовые обязательства перед организацией.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США возвращаются в ВОЗ и Парижское соглашение по климату, - Байден подписал указы

Он поблагодарил ВОЗ за ведущую роль в борьбе с пандемией COVID-19.

Решение вернуть США в ВОЗ стало одним из первых, принятых Байденом с момента его инаугурации. В случае, если бы Байден не предпринял такого шага и не остановил бы процедуру выхода из ВОЗ, США бы официально покинули организацию 6 июля 2021 года.

В заявлении команды Байдена, опубликованном еще до инаугурации, говорилось, что США примут участие в проходящей на этой неделе работе исполнительного комитета ВОЗ, американскую делегацию возглавит Фаучи.

Кроме этого, в заявлении отмечалось, что администрация Байдена будет работать с ВОЗ и другими партнерами США с целью реформирования и укрепления ВОЗ и поддержки действий этой организации в сфере здравоохранения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерреш приветствует решение Байдена о возвращении США в ВОЗ

Автор: 

Байден Джо (2785) вакцина (3815) ВОЗ (777) карантин (16729) США (26422) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+2
Штати повертаються
дякувати Байдену!
показать весь комментарий
21.01.2021 12:26
+2
2-87 сакральне число.
Сегодня Байден издаст указ о присоединении США к программе ВОЗ по распределению вакцин, - медицинский советник Фаучи - Цензор.НЕТ 4904
показать весь комментарий
21.01.2021 12:31
+1
Сегодня Байден издаст указ о присоединении США к программе ВОЗ по распределению вакцин, - медицинский советник Фаучи - Цензор.НЕТ 7253
показать весь комментарий
21.01.2021 12:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Штати повертаються
дякувати Байдену!
показать весь комментарий
21.01.2021 12:26 Ответить
Нет! На это я пойтить не могу!

Мне надо посоветоваться с шефом… с начальством…

Бежевая "Волга", 28-70 ОГО -Ага!

Начинаю действовать бэз шуму и пыли по вновь утвержденному плану! Усе!

Как говорит наш дорогой шеф, Михал Иваныч, куй железо, не отходя от кассы!(с)
показать весь комментарий
21.01.2021 12:27 Ответить
палаючі пукани московитів - дуже приємне видовище!
показать весь комментарий
21.01.2021 12:30 Ответить
2-87 сакральне число.
Сегодня Байден издаст указ о присоединении США к программе ВОЗ по распределению вакцин, - медицинский советник Фаучи - Цензор.НЕТ 4904
показать весь комментарий
21.01.2021 12:31 Ответить
Сегодня Байден издаст указ о присоединении США к программе ВОЗ по распределению вакцин, - медицинский советник Фаучи - Цензор.НЕТ 7253
показать весь комментарий
21.01.2021 12:26 Ответить
В связи с чем, Денис Пушилин созвал экстренное закрытое совещания совета безопасности ДНР, на котором было принято решение прекратить финансирование программы ВОЗ по распределению вакцин. Данное решение было принято на основании обращения шахтерского коллектива, которое в ультимативной форме призвало правительство ДНР прекратить кормить весь Мир.
показать весь комментарий
21.01.2021 12:35 Ответить
Ну кто бы сомневался. Стрич баранов при помощи вакцин - это святое демократическое занятие от Рахи до БЛМии... Слава ЛГБТ, Слава Китаю!
показать весь комментарий
21.01.2021 12:39 Ответить
Остались ещё думающие люди! Вы главное маску не носите, особенно в людных местах! Покажите всем что Вы не баран!
показать весь комментарий
21.01.2021 12:49 Ответить
Медичний радник теж засвічений у створенні коронавірусу.
показать весь комментарий
21.01.2021 12:56 Ответить
Гм... я, канешно, не сторонник Трампа, но нафига кормить бесполезную ВОЗ?
показать весь комментарий
21.01.2021 17:39 Ответить
 
 