Сын отрезал голову отцу и называл себя "богом": стали известны подробности жуткого убийства в Одессе. ФОТО
Стали известны некоторые подробности двойного убийства, произошедшего вчера днем на проспекте Небесной Сотни, 41.
Как информирует Цензор.НЕТ, об пишет "Думская".
Задержанный 30-летний мужчина отрезал голову и расчленил своего отца.
Как сообщили изданию в полиции, убийца встретил полицейских, держа голову отца в руках и заявил, что "он бог, которому не поклоняются". Труп 53-летнего мужчины с вырезанными внутренними органами лежал на диване в комнате.
Второй жертвой стал 32-летний уроженец Балтского района — квартирант, который жил вместе с семьей фигуранта.
Задержанный убил его на кухне, нанеся многочисленные ножевые ранения шеи, руки, спины и брюшной полости.
С места преступления изъяли различные вещи, которые могут служить вещественными доказательствами, среди них 11 ножей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Во многих городах стены жилых домов и заборы ныне обгажены краской из баллончиков. Наркодилеры, таким образом, предлагают своим клиентам большой ассортимент одуряющих веществ: каннабис, амфетамин, марихуану, морфий, «шишки», «бошки», «соли», «спайсы», «мед», «Митю», «камни», «Геру», «слёзы», «хмурого» и т.д.
Иногда «рекламодателям» лень перечислять название наркотиков и они просто пишут: «ЕСТЬ ВСЁ». Эти надписи, с указанным адресом, куда обращаться за «коксом», месяцами красуются на стенах жилых домов и даже на фасадах государственных учреждений. Иногда бывало, что тележурналисты брали интервью у прохожих, а за спиной интервьюированного гражданина было написано: «Дядя Федя! Недорого! Постоянным клиентам - скидки!». Надо полагать, что полиция тоже читает эту рекламу, но при этом не спешит пресечь торговлю дьявольским зельем.
Летом, в три часа ночи, во дворах начинают лаять собаки. Так реагируют домашние животные на «работу» нанятых наркодилерами студентов, которые делают закладки наркотиков в частном секторе на клумбах с цветами и под стволами фруктовых деревьев.
Около шести утра, лай возобновляется. Это прибыли покупатели, у которых начинается «ломка». Молодые парни и восемнадцатилетние девушки в куртках с капюшонами, натянутыми до глаз, настойчиво роют ногтями землю - ищут закладки, освещая при этом «рабочее место» светом мобильного телефона. На углу улицы их ожидает невозмутимый таксист с горящим маячком на крыше.
- Черви копаете на рыбалку? - иронизирует мой сосед.
-Да! - отвечают любители кайфа.
- Я вам принесу консервную банку, складывать черви.
- Не надо! Мы положим их в карман.
Правда иногда бывают и неприятности ...падлы не могут найти и полностью разбивают все инет коммуникации, вырывают кабели....
то в них "насільствєнная украінізация", то "мовний геноцид", то "Украіна скоро распадьоца"
Конечно тебе приятней Зеленский, когда умственно одинаковы, людям комфортно , да ?
А теперь о тех, кто это делает. Делать в принципе можно на любом человеке, к которому есть монопольный доступ.
А кто делает, смотрите снимки с перевала Дятлова. Те, стояли на коленях и держали головы в руках.
Так вот вот этому зеленопердному говну уже сказано, что каждый из них будет стоять на коленях держа в руках собственную голову, точь в точь как на перевале Дятлова. Вы, твари, восстановится не сможете!! А трубчатых глобстеров(это они управляют зелеными) мы будем сушить....толочь....и давать на корм....курам. Прикольно когда желтки ....зеленые.
Это пост не вам. Люди на него могут не отвечать.....
Этот выродок прославился в своем городе как живодер и русский неонацист. Фотографии убийства Мильчаковым щенков в свое время взорвали Интернет.
На них он в молодом возрасте позирует с ножом в одной руке и с еще живым щенком в другой руке. На следующем снимке догхантер красуется уже с окровавленной головой зарезанного им кутенка.
Завербовавшись и приехав на украинский Донбасс «вежливый человечек» Фриц снимал с трупов украинских военнослужащих обручальные кольца, с шеи - золотые крестики, скальпировал головы убитых, отрезал покойникам уши, носы, головы, вырезал на живых пленных свою свастику и любил фотографироваться на фоне искалеченных и обгоревших тел украинских воинов.
На досуге Мильчаков призывал в соцсетях резать животных и убивать бомжей и детей.
Возвратившись с Донбасса, был обласкан политиками Питера и принимал участие в «Международном русском консервативном форуме» - съезде неонацистов, который проходил 22 марта 2015 года в Санкт-Петербурге.
Прописан этот отморозок по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Галерная, дом 53, корпус А кв.30.
Из опасения мести от родственников своих жертв дома не появляется. Одесситы хоронили ребят погибших на Донбассе, у которых были отрезаны уши, нос, руки, отпилены ступни ног. У некоторых трупов были просверлены дрелью коленные чашечки и выколоты глаза.
https://www.youtube.com/watch?v=KtejZXUY0Vc
химия - наука прибыльная
богов много, некоторые с большим аппетитом принимают человеческие жертвоприношения.