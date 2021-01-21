Сын отрезал голову отцу и называл себя "богом": стали известны подробности жуткого убийства в Одессе. ФОТО

Стали известны некоторые подробности двойного убийства, произошедшего вчера днем на проспекте Небесной Сотни, 41.

Как информирует Цензор.НЕТ, об пишет "Думская".

Задержанный 30-летний мужчина отрезал голову и расчленил своего отца.



Фото: Думская

Как сообщили изданию в полиции, убийца встретил полицейских, держа голову отца в руках и заявил, что "он бог, которому не поклоняются". Труп 53-летнего мужчины с вырезанными внутренними органами лежал на диване в комнате.

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Второй жертвой стал 32-летний уроженец Балтского района — квартирант, который жил вместе с семьей фигуранта.

Задержанный убил его на кухне, нанеся многочисленные ножевые ранения шеи, руки, спины и брюшной полости.

С места преступления изъяли различные вещи, которые могут служить вещественными доказательствами, среди них 11 ножей.