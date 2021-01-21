РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13039 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 366 11

Минздрав объяснил, почему для закупки COVID-вакцин выбрали британскую компанию: Опыт Crown Agents позволит быстрее получать препараты

Минздрав объяснил, почему для закупки COVID-вакцин выбрали британскую компанию: Опыт Crown Agents позволит быстрее получать препараты

Опыт компании Crown Agents, которую правительство выбрало для закупки и поставки в Украину вакцины от коронавируса, позволит быстрее получать препарат от производителей.

Об этом на брифинге сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министерство здравоохранения планирует закупать вакцину разных производителей, поэтому статус резидента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и широко разветвленная сеть в мире, опыт закупки вакцин и лекарственных средств дает преимущество Crown Agents Ltd получать от производителей вакцину от COVID-19 для Украины как можно скорее", - сказала Шаталова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Турция начала вакцинацию препаратом Sinovac: привито уже свыше 1 млн человек

По ее словам, Crown Agents имеет представительства в 14 странах и опыт сотрудничества с мировыми фармпроизводителями. Сейчас компания разрабатывает детальные операционные планы конечных распределений вакцины Oxford / AstraZeneca, которая может храниться при температуре от +2 градусов до +8 градусов.

Кроме того, добавила Шаталова, Crown Agents активно участвует в распространении на заморских территориях Великобритании вакцины производства Pfizer, которая требует хранения при температуре -70 градусов и, соответственно, требует жестких условий к транспортировке.

"Это включает планирование, перевозки к локальным аэропортам с последующей транспортировкой к местам назначения. Здесь важно отметить, что такие требования заключались в соблюдении сверхнизких температур, которые должны соответствовать надлежащей практике дистрибуции, поскольку вакцина упаковывается в соответствующую тару с сухим льдом, а сроки конечного распределения являются ограниченными во времени и выполняются в течение 84 часов", - пояснила замминистра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На коммерческом рынке легальная вакцина от коронавируса появится к лету, - Степанов

Шаталова добавила, что подобные закупки предусматривают жесткие правила конфиденциальности и неразглашении информации. ГП "Медзакупки" работает в соответствии с украинским законодательством, которое предусматривает обнародование условий контрактов.

Как сообщалось, правительство на внеочередном заседании 15 января приняло решение, что закупки вакцины от коронавируса будет осуществлять британская агентство Crown Agents.

Автор: 

вакцина (3815) госзакупки (960) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
МОЗ пояснив, чому для закупівлі COVID-вакцин вибрали британську компанію: Досвід Crown Agents дозволить швидше отримувати препарати - Цензор.НЕТ 7881
показать весь комментарий
21.01.2021 12:49
+3
Просто там откат больше
показать весь комментарий
21.01.2021 12:40
+3
А зачем в закупках конфедициальность?
И про оплату их услуг - ни ни.....
показать весь комментарий
21.01.2021 12:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
отмазки
показать весь комментарий
21.01.2021 12:38 Ответить
Просто там откат больше
показать весь комментарий
21.01.2021 12:40 Ответить
Минздрав и правительство чудят не по детски - эпидемия уже давно закончилась, а они вводят непонятный локдаун, гробящий бизнес. Вчера ВОЗ опубликовала доклад о фальшивых тестах, которые давали непонятную заболеваемость короной, которой не было в большинстве случаев, а были грипп и ОРВИ. Мало того, гробят образование, детей перевели на дистанционку. Медикам предложили составить списки желающих вакцинироваться от Ковид и в этих списках ни одного желающего привиться.Кому они закупают эти лайновакцины? Вобщем зеленый кошмарный цирк на дроте.
показать весь комментарий
21.01.2021 13:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MbpzdyVOKEo
Проговорились. Зеленский, Шмыгаль и Степанов просто хотят денег заработать на вакцине. Свои в теме.
показать весь комментарий
21.01.2021 12:42 Ответить
МОЗ пояснив, чому для закупівлі COVID-вакцин вибрали британську компанію: Досвід Crown Agents дозволить швидше отримувати препарати - Цензор.НЕТ 7881
показать весь комментарий
21.01.2021 12:49 Ответить
Поки зелені майстри спорту розказують про вакцину у майбутньому часі, увесь цивілізований світ вакцинується у теперішньому часі. Думаю гальма пов"язані з відкатами. Чому так думаю? Тому що до цього було так, то чому зараз може бути по-іншому.
показать весь комментарий
21.01.2021 12:38 Ответить
Что за странные вопросы. Кто больше откат дал и неподконтрольный НАБУ тот и получил заказ.
показать весь комментарий
21.01.2021 12:39 Ответить
А зачем в закупках конфедициальность?
И про оплату их услуг - ни ни.....
показать весь комментарий
21.01.2021 12:43 Ответить
То есть у самих ума не хватает получить вакцину? Но скорее всего напрямую нет откатов и для зелёной саранчи это "не рентабельно".
показать весь комментарий
21.01.2021 12:53 Ответить
Замовити напряму, без посередників і відкатів, часу не було. У всіх був. У Канади, у Франції, германії, Бельгії, і т.д. , а у вас не було. Чим же ви, убогі, були зайняті?
показать весь комментарий
21.01.2021 13:05 Ответить
хорошо. правильно.
показать весь комментарий
22.01.2021 01:56 Ответить
 
 