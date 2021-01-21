Минздрав объяснил, почему для закупки COVID-вакцин выбрали британскую компанию: Опыт Crown Agents позволит быстрее получать препараты

Опыт компании Crown Agents, которую правительство выбрало для закупки и поставки в Украину вакцины от коронавируса, позволит быстрее получать препарат от производителей.

Об этом на брифинге сказала заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министерство здравоохранения планирует закупать вакцину разных производителей, поэтому статус резидента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и широко разветвленная сеть в мире, опыт закупки вакцин и лекарственных средств дает преимущество Crown Agents Ltd получать от производителей вакцину от COVID-19 для Украины как можно скорее", - сказала Шаталова.

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По ее словам, Crown Agents имеет представительства в 14 странах и опыт сотрудничества с мировыми фармпроизводителями. Сейчас компания разрабатывает детальные операционные планы конечных распределений вакцины Oxford / AstraZeneca, которая может храниться при температуре от +2 градусов до +8 градусов.

Кроме того, добавила Шаталова, Crown Agents активно участвует в распространении на заморских территориях Великобритании вакцины производства Pfizer, которая требует хранения при температуре -70 градусов и, соответственно, требует жестких условий к транспортировке.

"Это включает планирование, перевозки к локальным аэропортам с последующей транспортировкой к местам назначения. Здесь важно отметить, что такие требования заключались в соблюдении сверхнизких температур, которые должны соответствовать надлежащей практике дистрибуции, поскольку вакцина упаковывается в соответствующую тару с сухим льдом, а сроки конечного распределения являются ограниченными во времени и выполняются в течение 84 часов", - пояснила замминистра.

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Шаталова добавила, что подобные закупки предусматривают жесткие правила конфиденциальности и неразглашении информации. ГП "Медзакупки" работает в соответствии с украинским законодательством, которое предусматривает обнародование условий контрактов.

Как сообщалось, правительство на внеочередном заседании 15 января приняло решение, что закупки вакцины от коронавируса будет осуществлять британская агентство Crown Agents.