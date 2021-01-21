Виртуальная "Цепь Соборности" между Киевом и оккупированным Симферополем стартовала в сети

В интернете началась акция "Цепь Соборности" - первая в истории Украины виртуальная цепь, которая соединит Киев и оккупированный Симферополь.

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

Чтобы присоединиться к "Цепи Соборности", нужно авторизироваться на сайте акции через социальные сети.

Онлайн-цепь образуют аватарки участников, которые одна за другой выстраиваются на карте по маршруту протяженностью 1058 километров - от Софийской площади в Киеве до парка Тараса Шевченко в оккупированном Симферополе.

Сейчас к акции, которая продлится 2 дня, уже присоединились более 1600 человек.

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