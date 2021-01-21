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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Виртуальная "Цепь Соборности" между Киевом и оккупированным Симферополем стартовала в сети

Виртуальная

В интернете началась акция "Цепь Соборности" - первая в истории Украины виртуальная цепь, которая соединит Киев и оккупированный Симферополь.

Об этом сообщает "Укринформ", передает Цензор.НЕТ.

Чтобы присоединиться к "Цепи Соборности", нужно авторизироваться на сайте акции через социальные сети.

Онлайн-цепь образуют аватарки участников, которые одна за другой выстраиваются на карте по маршруту протяженностью 1058 километров - от Софийской площади в Киеве до парка Тараса Шевченко в оккупированном Симферополе.

Сейчас к акции, которая продлится 2 дня, уже присоединились более 1600 человек.

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Киев (25481) Крым (26365) Симферополь (657)


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Вже проходили.
Віртуальний "Ланцюг Соборності" між Києвом та окупованим Сімферополем стартував у мережі - Цензор.НЕТ 6072
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21.01.2021 12:50 Ответить
Повернемо Крим!!! Бажано без крисчан.
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21.01.2021 12:51 Ответить
Замість створення штабу партизанського руху в Криму чергові ліплять пасочки. Толстовці і їх непротівлєніє злу.
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21.01.2021 12:53 Ответить
ФСБ накроет этот штаб и потом начнутся стенания про политзаключенных.
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21.01.2021 13:29 Ответить
Оно, то ФСБ, и так накрывает и без штабов, просто за косой взгяд на портрет их фюрера. Так накроет хоть за дело. За их логикой и СССР надо было держать руки от Владивостока до Москвы за освобождение Ленинграда, Киева Минска. Там оккупант, а тут Конституция и ее пофигисты..
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21.01.2021 13:35 Ответить
Да всем плевать на Конституцию, что реально может Украина такого, чтоб заставить РФ вернуть Крым??Ничего.
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21.01.2021 13:44 Ответить
 
 