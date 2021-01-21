Суд арестовал с возможностью внесения 2,8 млн грн залога экс-помощника нардепа, предлагавшего за $200 тыс. "трудоустроиться" в ОП, - Офис генпрокурора

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 2,8млн грн гражданину, который за деньги "трудоустраивал" в Офис президента Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора.

При этом напоминается, что гражданин был задержан 19 января 2021 года во время получения $100 тыс. - первой части средств от суммы в $200тыс. Такие деньги он требовал у пострадавшего, заверив его, что якобы может помочь трудоустроиться в Офис президента Украины. После задержания ему сообщили о подозрении по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

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Как сообщалось, 19 января контрразведчики СБУ совместно с Государственным бюро расследований, разоблачили преступную группировку, которая специализировалась на мошеннических действиях при трудоустройстве на руководящие должности.

Оперативники установили, что в Киеве действует преступная группировка, в состав которой входит бывший помощник одного из народных депутатов Украины. Он для дискредитации органов власти за денежное вознаграждение в размере 200 тыс. долларов США предложил "решить" вопрос о назначении кандидата на должность директора Департамента по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности Офиса Президента Украины.