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Новости
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Суд арестовал с возможностью внесения 2,8 млн грн залога экс-помощника нардепа, предлагавшего за $200 тыс. "трудоустроиться" в ОП, - Офис генпрокурора

Суд арестовал с возможностью внесения 2,8 млн грн залога экс-помощника нардепа, предлагавшего за $200 тыс.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 2,8млн грн гражданину, который за деньги "трудоустраивал" в Офис президента Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис генерального прокурора.

При этом напоминается, что гражданин был задержан 19 января 2021 года во время получения $100 тыс. - первой части средств от суммы в $200тыс. Такие деньги он требовал у пострадавшего, заверив его, что якобы может помочь трудоустроиться в Офис президента Украины. После задержания ему сообщили о подозрении по факту мошенничества, совершенного в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-помощник нардепа за $200 тыс. предлагал трудоустройство в ОП, - контрразведка СБУ. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, 19 января контрразведчики СБУ совместно с Государственным бюро расследований, разоблачили преступную группировку, которая специализировалась на мошеннических действиях при трудоустройстве на руководящие должности.

Оперативники установили, что в Киеве действует преступная группировка, в состав которой входит бывший помощник одного из народных депутатов Украины. Он для дискредитации органов власти за денежное вознаграждение в размере 200 тыс. долларов США предложил "решить" вопрос о назначении кандидата на должность директора Департамента по вопросам юстиции и правоохранительной деятельности Офиса Президента Украины.

Автор: 

арест (10454) СБУ (19855) махинации (581) ГБР (2971) Офис Президента (1795) Офис Генпрокурора (2458)


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А брату Єрмака, який загинув на фронті. а потім воскрес?
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21.01.2021 12:49 Ответить
Да их уже "корпорация братьев Ермака"
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21.01.2021 22:03 Ответить
что-то я не помню таких скандалов при Порохе

чтоб кто-то за деньги устраивал в АП Пороха ?
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21.01.2021 22:05 Ответить
Сколько будет по курсу $200 тыс? Это больше залога в 2,8 млн. грн.? Может это судья хотела трудоустроиться в ОП?
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21.01.2021 12:52 Ответить
Судья может уволиться и востановиться за эти деньги!
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21.01.2021 12:55 Ответить
Очередной родственник Дерьмака:
Суд арестовал с возможностью внесения 2,8 млн грн залога экс-помощника нардепа, предлагавшего за $200 тыс. "трудоустроиться" в ОП, - Офис генпрокурора - Цензор.НЕТ 322
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21.01.2021 12:54 Ответить
"дети" лейтенанта єрмака ...
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21.01.2021 13:00 Ответить
Єрмаки усувають конкурентів з бізнеса працевлаштування
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21.01.2021 13:08 Ответить
 
 