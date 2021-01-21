РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13074 посетителя онлайн
Новости Революция в Беларуси
1 076 26

Для Украины и Европы важно, чтобы Беларусь была свободной от российского влияния, - МИД

Для Украины и Европы важно, чтобы Беларусь была свободной от российского влияния, - МИД

Для Украины и Европы крайне важно, чтобы Беларусь оставалась суверенным и независимым государством, свободным от российского влияния.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, выступая на видеоконференции "Демократическая и безопасная Беларусь. Взгляд из Украины и Польши".

Боднар уделил особое внимание российскому влиянию на внутренние процессы в Беларуси.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: МИД Беларуси сообщил о наличии аудиоопровержения заявлений бывшего спецназовца Макара. АУДИО

"Для Украины и всей Европы крайне важно, чтобы Беларусь оставалась суверенным и независимым государством, подальше от влияний России. Украина готова сотрудничать в различных форматах с целью содействия Беларуси в урегулировании политического кризиса ", - сказал Боднар.

Участники мероприятия подчеркнули готовность продолжать диалог, в частности в рамках Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва) с целью предоставления солидарной поддержки белорусскому народу и содействия дальнейшему развитию Беларуси как независимого и демократического государства.

Видеоконференция состоялась по инициативе секретаря СНБО Украины Алексея Данилова и руководителя Бюро национальной безопасности Республики Польша Павела Солоха.

Автор: 

Беларусь (7888) Боднар Василий (162) МИД (6935) МИД Польши (332)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
И по-этому нада там покупать кацапское электричество? Я правильно понял?)
показать весь комментарий
21.01.2021 13:01
+3
"Оставалась"? Вы серьёзно???
показать весь комментарий
21.01.2021 13:01
+2
Економіка Білорусі в більшості на москальщину розрахована.Набагато більше,ніж України.Хоча в нас з москалями товарообіг на мільярди доларів.
показать весь комментарий
21.01.2021 13:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И по-этому нада там покупать кацапское электричество? Я правильно понял?)
показать весь комментарий
21.01.2021 13:01 Ответить
В скільки разів впав рівень життя українців за час нашого руху в Європу? Впевнений, що і в нас все наладиться. Але через скільки десятиліть? Так і білорусам.
показать весь комментарий
21.01.2021 13:09 Ответить
Осталось выяснить почему все должно наладится. Предпосылки к этому есть??
показать весь комментарий
21.01.2021 13:14 Ответить
есть есть! я вот антикварный магазин на Крещатнике открыл а Изя Вассерман рядом банный комплекс епта! приходите и шейку вам Изя подправит
показать весь комментарий
21.01.2021 13:21 Ответить
Економіка Білорусі в більшості на москальщину розрахована.Набагато більше,ніж України.Хоча в нас з москалями товарообіг на мільярди доларів.
показать весь комментарий
21.01.2021 13:01 Ответить
"Оставалась"? Вы серьёзно???
показать весь комментарий
21.01.2021 13:01 Ответить
Ну, заявление вроде правильное.
показать весь комментарий
21.01.2021 13:11 Ответить
Так это уже её губерния по факту ! И мечтать о таком , просто смешно ! Уже быстрей человечество на Марсе высадится чем такое произойдет !
показать весь комментарий
21.01.2021 13:12 Ответить
https://twitter.com/_Fashington

https://twitter.com/_Fashington Вашингтонский Обком



Жительницу Гродно оштрафовали за бело-красные штаны. После ночи в ИВС, суд оштрафовал Любовь Сарлай на 580 рублей

Для України і Європи важливо, щоб Білорусь була вільною від російського впливу, - МЗС - Цензор.НЕТ 6283
показать весь комментарий
21.01.2021 13:14 Ответить
Та да ! Років через 200 ..
показать весь комментарий
21.01.2021 13:19 Ответить
У Беларусии вся экономика завязана на Россию, уйдет от России, западу Беларусь и нахрен не нужна, так как и мы и будет сосать лапу в нищете как и Украина.
показать весь комментарий
21.01.2021 13:21 Ответить
Білорусь пронизана метастазами "руського міра". Тому спершу варто спробувати хіміотерапію та блокаду бо, видається, оперативне втручання закінчиться летально для пацієнта.
показать весь комментарий
21.01.2021 13:25 Ответить
Так начинайте, откажитесь от закупок ЭЭ и нефтепродуктов. Веерные отключения и рост цен на бензин на 15-20% в Украине стоит того.
показать весь комментарий
21.01.2021 13:41 Ответить
Це вже давно потрібно було зробити. Ще в 2014. Сподіваюсь що як тільки ми зіллємо в унітаз "зелені шмарклі" це буде зроблено.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:11 Ответить
Так в 2014 и было так сделано. Вспомните веерные отключения в декабре 2014, так побежали с РФ договариваться о поставках ЭЭ, чего Петю с Сеней не слили??
показать весь комментарий
21.01.2021 14:23 Ответить
Сєню злили. І пєтю злили тільки трошки пізніше. І це ЗЕлайно "зіллємо".
показать весь комментарий
21.01.2021 14:26 Ответить
Сеню надо вернуть, после зеленых, у него очень хорошо получалось рассказывать почему "платить больше" это хорошо. Так что он просто необходим.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:32 Ответить
А чим по твоєму займається цензор? Готує аеродром для сєні.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:34 Ответить
Учитывая что Сеня скачет по каналам Ахметова, то и Цензор под Ахметовым?
показать весь комментарий
21.01.2021 14:42 Ответить
Сєня як студентка курсу "політпроституція" в 2014 був на другому курсі з тезою "нікому, нікому, тільки йому". Зараз дозрів до четвертого курсу "всім, всім, всім". На останньому буде "Кому?, Кому? Кому?"
показать весь комментарий
21.01.2021 14:53 Ответить
Для украины важнее всего заниматься своим развитием) тогда не надо бутет оглядываться что там у соседей)
показать весь комментарий
21.01.2021 13:37 Ответить
Так ведь торговля с другими странами это и есть экономика Украины. И надо выработать свою стратегию : с кем торговать, а с кем - нет
показать весь комментарий
21.01.2021 13:43 Ответить
Это замечательная стратегия, осталось выяснить хотят ли те страны торговать с Украиной или нет. Вот к примеру "Мы идем в ЕС, там рынок 500 млн!" и вот Антонов, который не продал ни одного самолета в ЕС.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:29 Ответить
Для України і Європи важливо, щоб Білорусь була вільною від російського впливу, - МЗС - Цензор.НЕТ 3091
показать весь комментарий
21.01.2021 14:12 Ответить
Для того чтобы Беларусь имела меньше российского влияния не надо всякими санкциями толкать ее в объятия московии.
показать весь комментарий
11.06.2021 11:56 Ответить
 
 