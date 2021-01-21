Для Украины и Европы важно, чтобы Беларусь была свободной от российского влияния, - МИД

Для Украины и Европы крайне важно, чтобы Беларусь оставалась суверенным и независимым государством, свободным от российского влияния.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, выступая на видеоконференции "Демократическая и безопасная Беларусь. Взгляд из Украины и Польши".

Боднар уделил особое внимание российскому влиянию на внутренние процессы в Беларуси.

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"Для Украины и всей Европы крайне важно, чтобы Беларусь оставалась суверенным и независимым государством, подальше от влияний России. Украина готова сотрудничать в различных форматах с целью содействия Беларуси в урегулировании политического кризиса ", - сказал Боднар.

Участники мероприятия подчеркнули готовность продолжать диалог, в частности в рамках Люблинского треугольника (Украина, Польша, Литва) с целью предоставления солидарной поддержки белорусскому народу и содействия дальнейшему развитию Беларуси как независимого и демократического государства.

Видеоконференция состоялась по инициативе секретаря СНБО Украины Алексея Данилова и руководителя Бюро национальной безопасности Республики Польша Павела Солоха.