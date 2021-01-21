ЕСПЧ удовлетворил ряд исков о нарушениях прав человека во время протестов на Майдане

Европейский суд по правам человека 21 января удовлетворил ряд исков, касающихся многочисленных нарушений прав человека со стороны украинской власти во время Революции Достоинства. Также суд установил ответственность государства Украина за смерть по меньшей мере одного протестующего.

Об этом говорится в обнародованных 21 января решениях ЕСПЧ в отношении пяти дел, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Дела касаются событий по протестах на Майдане в Киеве и других городах Украины. Речь идет о разгоне протестующих, их задержании, похищении активистов и плохое обращение с ними, а также связанных с этим процессуальных действиях", - заявили в ЕСПЧ.

Заявители жаловались на стычки с правоохранителями и гражданскими лицами, подконтрольными полиции, так называемыми "титушками", на грубое обращение со стороны полиции, запрет права на протест, необоснованные задержания. Одно дело касалось также гибели человека.

Суд установил, что власти намеренно применяли насилие, и государство несет ответственность за гибель протестующего.

ЕСПЧ также подтвердил, что задержания были предвзятыми; власть намеренно пыталась прекратить мирные протесты, используя насилие и несправедливые задержания.

Суд также отметил, что такие злоупотребления со стороны власти были частью общей стратегии, а расследование нарушений были неэффективными.

Как пишет ЕП, речь идет о решениях по делам "Шморгунов и другие против Украины", "Луценко и Вербицкий против Украины", "Кадура и Смалий против Украины", "Дубовцев и другие против Украины" и "Воронцов и другие против Украины".

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