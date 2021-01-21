Внеочередные выборы в Харькове могут быть назначены уже только на октябрь, - "слуга народа" Безгин

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не вносил в повестку дня вопрос о назначении внеочередных выборов в Харькове, и если вопрос не рассмотрят до конца января, выборы назначат на октябрь 2021 года.

Об этом сообщил глава профильного подкомитета по вопросам административно-территориального устройства Комитета ВРУ Виталий Безгин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По состоянию на сейчас нечего выносить на заседание комитета 25 или 27 января. Соответственно, нечего рассматривать на следующей неделе в зале заседаний. Действительно, зашло ходатайство от секретаря горсовета на членов комитета: меня, Корниенко, Загоруйко и еще нескольких. Речь идет о назначении внеочередных выборов. Впрочем, никаких сопроводительных документов к этому ходатайству мы не получили", - отметил Безгин.

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По его словам, это или выглядит исключительно как политический шаг, или сопроводительные документы из-за какой-то ошибки в комитет не дошли: "В любом случае нечего рассматривать с правовой точки зрения".

Что касается сроков, отметил Безгин, то если решение не будет принято в ближайшее время, выборы могут быть назначены уже только на октябрь, а не на март 2021 года.

В ночь на 17 декабря 2020 года Геннадий Кернес умер в берлинской клинике "Шарите" от осложнений, связанных с коронавирусом. 23 декабря Геннадия Кернеса похоронили в Харькове.