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Россия делает все, чтобы Трехсторонняя контактная группа стала пятисторонней, - Кравчук

Россия делает все, чтобы Трехсторонняя контактная группа стала пятисторонней, - Кравчук

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что российская сторона искусственно пытается заблокировать переговорный процесс по Донбассу. При этом представители ОРДЛО действуют во время заседаний как полноценные участники ТКГ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Они делают все, чтобы заблокировать процесс. Сначала искусственно привязали его к постановлению Верховной Рады о местных выборах, потом к дорожней карте, которую предложили в ОРДЛО при согласовании с Россией", - заявил Кравчук.

Глава делегации в ТКГ отметил, что российская сторона искусственно привязывает к политическим договоренностям многие процессы, которые прямо не связаны с гуманитарными вопросами, контрольными пунктами въезда-выезда, обменом пленными.

"Это делается искусственно, чтобы заблокировать процесс достижения мира на Донбассе", - добавил Кравчук.

Читайте: Вопросы передачи пленных отработаны до деталей, внезапное заявление террористов ОРДЛО - попытка давления на Украину, - Кравчук. ВИДЕО

При этом он заявил, что представители ОРДЛО фактически действуют на переговорах как участники ТКГ, хотя являются лишь приглашенными.

"Таким образом "через черное крыльцо", как говорил господин Райкин, они сделали все, чтобы наша Трехсторонняя контактная группа стала пятисторонней", - заявил Кравчук.

В украинской делегации в ТКГ считают, что Россия и дальше намерена удерживать ситуацию в текущем состоянии.

"Они приглашают на наши заседания кого считают нужным, нарушают повестку дня, которую предлагает ОБСЕ - госпожа Хайди Грау, и предлагают политические эксперименты. Скажу откровенно, что у меня нет основания надеяться на какие-то большие достижения в ближайшее время", - добавил Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не планирует рассматривать вопрос "дорожной карты" в ТКГ, пока "План совместных шагов" не утвердят "на самом высоком уровне", - Кравчук

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) россия (95372) Трехсторонняя контактная группа (842)


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Топ комментарии
+11
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21.01.2021 13:15
+4
Дошло наконец то что именно России не нужен мир в Украине? Даже Кравчуку дошло .
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21.01.2021 13:27
+3
какой там переговорный процесс? с кем? только стена и ров с крокодилами.... представляете сколько бабла нам не багатой стране надо будет ввалить в рас.иженный рашистами лугандон? уже более 6лет живем без него и вообще не чувствуется его отсутствие! может глубокоя заморозка? пусть варятся в апартеиде!
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21.01.2021 13:22
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21.01.2021 13:15 Ответить
Канада теж непогано, я подумав про Британію.
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21.01.2021 13:34 Ответить
и Турцию
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21.01.2021 13:57 Ответить
Послать их подальше.
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21.01.2021 13:17 Ответить
кацам верить это самому себя обманывать.У переговоров может быть одна цель-что бы самые тугодумные европейцы поняли что такое кацап
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21.01.2021 13:21 Ответить
какой там переговорный процесс? с кем? только стена и ров с крокодилами.... представляете сколько бабла нам не багатой стране надо будет ввалить в рас.иженный рашистами лугандон? уже более 6лет живем без него и вообще не чувствуется его отсутствие! может глубокоя заморозка? пусть варятся в апартеиде!
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21.01.2021 13:22 Ответить
а сока у нас живет беженцев? которые расчитывают если не вернуть имущество то компенсировать! вот и бузят
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21.01.2021 13:28 Ответить
ПТН ПНХ! Вместе с лугандонами и ихтамнетами.
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21.01.2021 13:26 Ответить
Дошло наконец то что именно России не нужен мир в Украине? Даже Кравчуку дошло .
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21.01.2021 13:27 Ответить
Они делают то что им нужно, все логично. А вы что делаете пустобрехи, и подстилки кремлевские?
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21.01.2021 13:30 Ответить
выпускайте Арестовича, щас он всё объяснит
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21.01.2021 13:33 Ответить
Це робить не росія, це робите Ви дідо, разом зі своїми малоросами. Щось мене беруть сумніви про зміну поглядів пана Кравчука. Весь час був з ворогами України і на тобі, бац - став націоналістом. Такого не буває.
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21.01.2021 13:47 Ответить
Та ви що... Серйозно? Та ніхто б і уявити такого не міг.
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21.01.2021 13:48 Ответить
 
 