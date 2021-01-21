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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Я не ставлю вопрос о возвращении оккупированных территорий Донбасса военным путем, - глава украинской делегации в ТКГ Кравчук

Я не ставлю вопрос о возвращении оккупированных территорий Донбасса военным путем, - глава украинской делегации в ТКГ Кравчук

Украина не планирует возвращать оккупированный Донбасс военным путем. На данный момент таких задач у украинской делегации в ТКГ нет.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

Он считает, что этот вопрос можна решить только политическим и дипломатическим путем.

"Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере в ближайшее время", - заявил он.

По словам Кравчука, еще одним путем для решения этого вопроса являются санкции.

"Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не планирует рассматривать вопрос "дорожной карты" в ТКГ, пока "План совместных шагов" не утвердят "на самом высоком уровне", - Кравчук

Автор: 

Кравчук Леонид (1226) оккупация (10119) санкции (11257)


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Топ комментарии
+8
Це питання ставить народ України. Території мають бути повернуті військовим шляхом, терористи мають бути знищені, колаборанти мають бути позбавлені українського громадянства та видворені з України
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21.01.2021 13:17
+8
Азербайджан "не планирует" возвращать оккупированный Карабах военным путем. Та ты шо?

Я не ставлю вопрос о возвращении оккупированных территорий Донбасса военным путем, - глава украинской делегации в ТКГ Кравчук - Цензор.НЕТ 9354
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21.01.2021 13:20
+5
Шановнi пани!
Если «ДЫНЫРЫ» (Сталинская народная республика) и «ЛЫНЫРЫ» (Ворошиловградская народная республика) возвратить в состав Украины, как этого хочет Кремль, то при ликвидации линии разграничения православные донецкие наркоманы-террористы с автоматами в руках рассредоточатся по всей территории Украины и причинят нормальным людям много горя.
Работать этот «специфический» контингент никогда уже не будет. Их удел - грабеж, насилие, похищения людей с целью получения выкупа, мародерство, рекет, убийства, алкоголь и наркотики.
По состоянию на 20 мая 2020 года более двухсот тысяч жителей Донбасса добровольно получили российские паспорта. Законопроект № 6175 от 13.03.2017 устанавливает наказание за наличие второго гражданства. Санкция - принудительное лишение украинского паспорта.
«Громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство та надав згоду на припинення громадянства України».
«Повстанцы» Донбасса, «шахтёры» и «трактористы широкого профиля» за шесть лет войны заминировали на оккупированных территориях сотни гектаров пахотных полей и лесопосадок.
«Братская» Россия доставила в путинских «гумконвоях» тысячи тонн противотанковых и противопехотных мин, которыми боевики «нафаршировали» донецкую землю.
Еще много лет после ухода угро-финнов и бурятов с Донбасса будут взрываться и гибнуть трактористы, школьники, пастухи и любители распилить российскую мину и сдать её в металлолом.
Как жить вместе с донецкими православными бабушками из РПЦ мп Кирилла Гундяева, которые зарубили лопатами украинского пилота, сбитого российскими военными и приземлившегося на парашюте возле их села, а «добрый дедушка» из Станицы Луганской, назвавшийся местным жителем, принес на украинский блокпост заминированный бутыль с медом, поблагодарил военных за службу и пошел прочь. Когда защитники попытались попробовать мед, банка взорвалась (внутри было заложено взрывное устройство) и отец пятерых детей погиб в окопе.
Уровень интеллекта «путинвведистов», как говорят «упал ниже плинтуса». Дурно пахнущие давно не мытым телом боевики с автоматами на оккупированных территориях обыскивают школьников, идущих на занятия, и отбирают у них деньги на оплату школьного обеда.
Донбасс, это жерновный камень на шее экономики Московии, с помощью которого мировое сообщество реализовывает развал православной недоимперии, возомнившей себя «царицей мира». Но если присоединить мятежные регионы к Украине, то тогда наступит коллапс.
Министр иностранных дел России господин Сергей Лавров назвал «гнойником» неконтролируемые Украиной территории Донбасса и в этом он прав! Нельзя допустить, чтобы этот гнойник превратился в гангрену для всей страны. Руководит процессами разложения и пока финансирует это злокачественное новообразование - северный православный сосед.
«ДЫНЫРЫ» - «ЛЫНЫРЫ» - экономически совершенно несостоятельные образования. Это признают даже их «президенты» - марионетки Москвы.
Oлecь Гoнчap ещё в 1993 году нaпиcaл в своём дневнике: « Донбасс - это раковая опухоль, то отрежьте его, бросьте в глотку империи, пусть подавится! Ибо метастазы задушат всю Украину!»
Цель Кремля - уничтожить при помощи этой опухоли всю Украину, высасывать из ее бюджета деньги, продолжать вести против неё военные действия, чтобы не допустить Украину в НАТО и в ЕС и превратить её в сырьевой придаток и колонию Московии.
Ссылка: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2012/11/14/343814/
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21.01.2021 13:25
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Правила форума Совет форумчан
Це питання ставить народ України. Території мають бути повернуті військовим шляхом, терористи мають бути знищені, колаборанти мають бути позбавлені українського громадянства та видворені з України
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21.01.2021 13:17 Ответить
«Маємо те, що маємо» работает на Кремль.
Последние шесть лет тролли Пригожина из Питера настойчиво вбрасывали в сетях фейк: «Враг не в Кремле, а в Киеве». С приходом на Банковую новой «зеленой влади» этот фейк стал реальностью.
Многие, наверно, уже заметили, что на просторах Фейсбука и на голубых экранах стал «светиться» экс-президент Украины пан Кравчук в царствование которого, были проданы, как сейчас принято говорить «на иголки», корабли Черноморского пароходства. С приходом к власти автора вислiва «Маємо те, що маємо» Государственная судоходная компания была крупнейшая в Европе и вторая по величине в мире. На её балансе находилось 295 морских судов различного класса с суммарным водоизмещением 5 млн тонн и около тысячи сто единиц вспомогательного флота. На сегодняшний день в одесском порту насчитывается всего три корабля и 350 человек трудового коллектива. Почти двадцать две тысячи украинских моряков теперь работают под иностранным флагом.
Макарович на различных ток-шоу и телеканалах кума Путина - Медведчука, настырно продвигает планы Кремля по созданию механизма возвращения в состав Украины оккупированного и заминированного российскими минами украинского Донбасса.
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21.01.2021 13:24 Ответить
Азербайджан "не планирует" возвращать оккупированный Карабах военным путем. Та ты шо?

Я не ставлю вопрос о возвращении оккупированных территорий Донбасса военным путем, - глава украинской делегации в ТКГ Кравчук - Цензор.НЕТ 9354
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21.01.2021 13:20 Ответить
Шановнi пани!
Если «ДЫНЫРЫ» (Сталинская народная республика) и «ЛЫНЫРЫ» (Ворошиловградская народная республика) возвратить в состав Украины, как этого хочет Кремль, то при ликвидации линии разграничения православные донецкие наркоманы-террористы с автоматами в руках рассредоточатся по всей территории Украины и причинят нормальным людям много горя.
Работать этот «специфический» контингент никогда уже не будет. Их удел - грабеж, насилие, похищения людей с целью получения выкупа, мародерство, рекет, убийства, алкоголь и наркотики.
По состоянию на 20 мая 2020 года более двухсот тысяч жителей Донбасса добровольно получили российские паспорта. Законопроект № 6175 от 13.03.2017 устанавливает наказание за наличие второго гражданства. Санкция - принудительное лишение украинского паспорта.
«Громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство та надав згоду на припинення громадянства України».
«Повстанцы» Донбасса, «шахтёры» и «трактористы широкого профиля» за шесть лет войны заминировали на оккупированных территориях сотни гектаров пахотных полей и лесопосадок.
«Братская» Россия доставила в путинских «гумконвоях» тысячи тонн противотанковых и противопехотных мин, которыми боевики «нафаршировали» донецкую землю.
Еще много лет после ухода угро-финнов и бурятов с Донбасса будут взрываться и гибнуть трактористы, школьники, пастухи и любители распилить российскую мину и сдать её в металлолом.
Как жить вместе с донецкими православными бабушками из РПЦ мп Кирилла Гундяева, которые зарубили лопатами украинского пилота, сбитого российскими военными и приземлившегося на парашюте возле их села, а «добрый дедушка» из Станицы Луганской, назвавшийся местным жителем, принес на украинский блокпост заминированный бутыль с медом, поблагодарил военных за службу и пошел прочь. Когда защитники попытались попробовать мед, банка взорвалась (внутри было заложено взрывное устройство) и отец пятерых детей погиб в окопе.
Уровень интеллекта «путинвведистов», как говорят «упал ниже плинтуса». Дурно пахнущие давно не мытым телом боевики с автоматами на оккупированных территориях обыскивают школьников, идущих на занятия, и отбирают у них деньги на оплату школьного обеда.
Донбасс, это жерновный камень на шее экономики Московии, с помощью которого мировое сообщество реализовывает развал православной недоимперии, возомнившей себя «царицей мира». Но если присоединить мятежные регионы к Украине, то тогда наступит коллапс.
Министр иностранных дел России господин Сергей Лавров назвал «гнойником» неконтролируемые Украиной территории Донбасса и в этом он прав! Нельзя допустить, чтобы этот гнойник превратился в гангрену для всей страны. Руководит процессами разложения и пока финансирует это злокачественное новообразование - северный православный сосед.
«ДЫНЫРЫ» - «ЛЫНЫРЫ» - экономически совершенно несостоятельные образования. Это признают даже их «президенты» - марионетки Москвы.
Oлecь Гoнчap ещё в 1993 году нaпиcaл в своём дневнике: « Донбасс - это раковая опухоль, то отрежьте его, бросьте в глотку империи, пусть подавится! Ибо метастазы задушат всю Украину!»
Цель Кремля - уничтожить при помощи этой опухоли всю Украину, высасывать из ее бюджета деньги, продолжать вести против неё военные действия, чтобы не допустить Украину в НАТО и в ЕС и превратить её в сырьевой придаток и колонию Московии.
Ссылка: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2012/11/14/343814/
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21.01.2021 13:25 Ответить
Ворвались в дом к Кравчуку воры. Жену, детей, внуков избили, поставили раком, тычут оружием в лица. Говорят, ...теперь мы тут жить будем, понял старый пень?... Кравчук выходит такой в халате и говорит, ...Я не ставлю, и далее по тексту...
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21.01.2021 13:26 Ответить
правильно он говорит - пуйло только и ожидает, что б мы полезли освобождать
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21.01.2021 13:28 Ответить
а если заморозить?
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21.01.2021 13:32 Ответить
не надо - надо делать так как Порох, всем говорить, что нет военного решения и в тоже время лупить сепаров и в хвост и в гриву
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21.01.2021 13:35 Ответить
Пуйло твое от Навального обосрался, гонял самолет без топлива над мацквой...
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21.01.2021 13:33 Ответить
такое же мое как и Ваше
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21.01.2021 13:41 Ответить
Ну, и чего он дождался в Карабахе ?
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21.01.2021 14:24 Ответить
алиев дождался момента когда рашка не может рыпнуться против турков
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21.01.2021 14:32 Ответить
Да. Но он не на рыбалке дожидался. Перформатировал армию..вывел её на уровень 21-го века... Работал над укремплением контакта с союзниками.... То есть ровно то, чего не делалим и не делают украинские лидеры. пОтому что у них хотелки другие..Только они стесняются сказать: какие...
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21.01.2021 15:13 Ответить
шо Чук видать башляют тебе не хило раз ты до самой смерти готов переговоры вести! интересно скока , раз тебя этот длительный процесс устраивает?
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21.01.2021 13:30 Ответить
Так он там не один, откроешь бюджет, лярды народных денег на содержание тысяч трутней, толку от которых ноль. Не говоря уже про ВСУ и МВД...
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21.01.2021 13:34 Ответить
ВСУ то тебе чем не угодили? это атрибут любого государства? ты то сам кто шановный? какую пользу приносишь?
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21.01.2021 13:37 Ответить
Есть Конституционные обязанности ВСУ, есть воинская присяга, а чем занимается ВСУ? Прячется от обстрелов пока тыловые крысы осваивают бюджет? Каждый должен выполнять свои обязанности установленные законами, а если этого нет, и нет ответственности за нарушения то все до одного места. И так с МВД, судами , прокуратурой и всем остальным. Потому постоянно униженные и оскорбленные, потеряли свои земли и обязаны перед всеми оправдываться. Эта гнида старая отдала ЯО за бусы, а теперь рассказывает, что нет военного решения. Понятное дело что теперь нет, вы же падлы все продали. А я отставной военный, на пенсии теперь, работаю, плачу налоги на содержание этого цирка.
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21.01.2021 14:39 Ответить
вот кипиша не надо - он ведет переговоры потому что так надо для европы и амеров - мы должны _демонстрировать_ готовность договариваться и идти на компромиссы ради "урегулирования", но это две большие разницы с тем что мы должны _делать_ на востоке.
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21.01.2021 13:40 Ответить
да не надо это американцам, трампу вообще было по фигу где этот лугандон географически находится и что там происходит, если бы мы его отвоевывать стали то Штаты бы нам и словаине сказали. ЕС другое дело - там сцут путлера и были бы рады нашим компромисам... но нам на них идти не надо. по мне так только заморозка стена и ров!
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21.01.2021 13:49 Ответить
они боятся не путлера, а крепкой войны под боком (европа) (беженцы, трафик оружия и проч. сопутствующие) и готовы на все лишь бы она не разгорелась, да амерам больше все равно
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21.01.2021 14:23 Ответить
Что значит "Я не ставлю вопрос..." ??? Кто ты такое , чтобы от себя лично ставить какие-то вопросы ?
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21.01.2021 13:33 Ответить
А он и не должен это делать, для этого есть главнокомандующий и министр обороны и парламент, ну теоретически ! А по факту дед Кравчук более агрессивен и патриотичен сегодня ,чем все выше перечисленные !
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21.01.2021 13:33 Ответить
Шо оно несёт? https://investigator.org.ua/news-2/215179/ У нас есть чувак, который закончит войну мгновенно.
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21.01.2021 13:35 Ответить
у нас есть второй чувак который тоже много чего обещал, только в глаза посмотрит и всё..... и что?
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21.01.2021 13:39 Ответить
Снарядить их двоих на войну. Пусть покажут себя, как воины.
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21.01.2021 13:44 Ответить
а ты шо волшебник? ну тогда попробуй, я думаю все украинцы рады бы были.... первый хоть в армии служил , а из второго главнокомандувач как из трижды сидевшего вора-рецидивиста президент!
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21.01.2021 13:52 Ответить
Я не ставлю вопрос / Разговор пожилых приятелей: Ну как, вставил вчера?-Скорее вмял. Кравчук даже вмять вопрос вряд ли сможет.
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21.01.2021 13:38 Ответить
та він тричі імпотент, бо пальці переламав та язик прикусив.
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21.01.2021 15:05 Ответить
Перемагають тільки сміливі.
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21.01.2021 13:48 Ответить
Правильно, пане Кравчук, бо малороси і на тому боці, де і Ви. А ми почекаємо, коли до влади прийдуть проукраїнські сили і доведемо справу до кінця, бо то наша земля. Якщо хтось проти - разом з москалями валіть в засрашку.
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21.01.2021 13:50 Ответить
А яким???
Гадаєш, що пєніс душилін та вся банда лугандонців самі здадуться, коли фєдєрашкє вже буде не до України та Криму???
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21.01.2021 13:51 Ответить
а таки здадуться, але *****. Хоча, можливо, це станеться десь в Пермі
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21.01.2021 14:21 Ответить
Ну да... как можно ставить вопросы, если вообще ничего не стоит!
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21.01.2021 14:22 Ответить
кравчук-трухлява мразота.
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21.01.2021 14:40 Ответить
Кравчук был, есть и будет идиотом!
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21.01.2021 16:08 Ответить
кравчук еше тот трус известный еслиб не такие без хребетные создания наши славные воины давно бы в донецке были
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22.01.2021 16:18 Ответить
 
 