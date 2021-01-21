Я не ставлю вопрос о возвращении оккупированных территорий Донбасса военным путем, - глава украинской делегации в ТКГ Кравчук
Украина не планирует возвращать оккупированный Донбасс военным путем. На данный момент таких задач у украинской делегации в ТКГ нет.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.
Он считает, что этот вопрос можна решить только политическим и дипломатическим путем.
"Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере в ближайшее время", - заявил он.
По словам Кравчука, еще одним путем для решения этого вопроса являются санкции.
"Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность", - отметил он.
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Последние шесть лет тролли Пригожина из Питера настойчиво вбрасывали в сетях фейк: «Враг не в Кремле, а в Киеве». С приходом на Банковую новой «зеленой влади» этот фейк стал реальностью.
Многие, наверно, уже заметили, что на просторах Фейсбука и на голубых экранах стал «светиться» экс-президент Украины пан Кравчук в царствование которого, были проданы, как сейчас принято говорить «на иголки», корабли Черноморского пароходства. С приходом к власти автора вислiва «Маємо те, що маємо» Государственная судоходная компания была крупнейшая в Европе и вторая по величине в мире. На её балансе находилось 295 морских судов различного класса с суммарным водоизмещением 5 млн тонн и около тысячи сто единиц вспомогательного флота. На сегодняшний день в одесском порту насчитывается всего три корабля и 350 человек трудового коллектива. Почти двадцать две тысячи украинских моряков теперь работают под иностранным флагом.
Макарович на различных ток-шоу и телеканалах кума Путина - Медведчука, настырно продвигает планы Кремля по созданию механизма возвращения в состав Украины оккупированного и заминированного российскими минами украинского Донбасса.
Если «ДЫНЫРЫ» (Сталинская народная республика) и «ЛЫНЫРЫ» (Ворошиловградская народная республика) возвратить в состав Украины, как этого хочет Кремль, то при ликвидации линии разграничения православные донецкие наркоманы-террористы с автоматами в руках рассредоточатся по всей территории Украины и причинят нормальным людям много горя.
Работать этот «специфический» контингент никогда уже не будет. Их удел - грабеж, насилие, похищения людей с целью получения выкупа, мародерство, рекет, убийства, алкоголь и наркотики.
По состоянию на 20 мая 2020 года более двухсот тысяч жителей Донбасса добровольно получили российские паспорта. Законопроект № 6175 от 13.03.2017 устанавливает наказание за наличие второго гражданства. Санкция - принудительное лишение украинского паспорта.
«Громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство та надав згоду на припинення громадянства України».
«Повстанцы» Донбасса, «шахтёры» и «трактористы широкого профиля» за шесть лет войны заминировали на оккупированных территориях сотни гектаров пахотных полей и лесопосадок.
«Братская» Россия доставила в путинских «гумконвоях» тысячи тонн противотанковых и противопехотных мин, которыми боевики «нафаршировали» донецкую землю.
Еще много лет после ухода угро-финнов и бурятов с Донбасса будут взрываться и гибнуть трактористы, школьники, пастухи и любители распилить российскую мину и сдать её в металлолом.
Как жить вместе с донецкими православными бабушками из РПЦ мп Кирилла Гундяева, которые зарубили лопатами украинского пилота, сбитого российскими военными и приземлившегося на парашюте возле их села, а «добрый дедушка» из Станицы Луганской, назвавшийся местным жителем, принес на украинский блокпост заминированный бутыль с медом, поблагодарил военных за службу и пошел прочь. Когда защитники попытались попробовать мед, банка взорвалась (внутри было заложено взрывное устройство) и отец пятерых детей погиб в окопе.
Уровень интеллекта «путинвведистов», как говорят «упал ниже плинтуса». Дурно пахнущие давно не мытым телом боевики с автоматами на оккупированных территориях обыскивают школьников, идущих на занятия, и отбирают у них деньги на оплату школьного обеда.
Донбасс, это жерновный камень на шее экономики Московии, с помощью которого мировое сообщество реализовывает развал православной недоимперии, возомнившей себя «царицей мира». Но если присоединить мятежные регионы к Украине, то тогда наступит коллапс.
Министр иностранных дел России господин Сергей Лавров назвал «гнойником» неконтролируемые Украиной территории Донбасса и в этом он прав! Нельзя допустить, чтобы этот гнойник превратился в гангрену для всей страны. Руководит процессами разложения и пока финансирует это злокачественное новообразование - северный православный сосед.
«ДЫНЫРЫ» - «ЛЫНЫРЫ» - экономически совершенно несостоятельные образования. Это признают даже их «президенты» - марионетки Москвы.
Oлecь Гoнчap ещё в 1993 году нaпиcaл в своём дневнике: « Донбасс - это раковая опухоль, то отрежьте его, бросьте в глотку империи, пусть подавится! Ибо метастазы задушат всю Украину!»
Цель Кремля - уничтожить при помощи этой опухоли всю Украину, высасывать из ее бюджета деньги, продолжать вести против неё военные действия, чтобы не допустить Украину в НАТО и в ЕС и превратить её в сырьевой придаток и колонию Московии.
Ссылка: https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2012/11/14/343814/
Гадаєш, що пєніс душилін та вся банда лугандонців самі здадуться, коли фєдєрашкє вже буде не до України та Криму???