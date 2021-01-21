Я не ставлю вопрос о возвращении оккупированных территорий Донбасса военным путем, - глава украинской делегации в ТКГ Кравчук

Украина не планирует возвращать оккупированный Донбасс военным путем. На данный момент таких задач у украинской делегации в ТКГ нет.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, информирует Цензор.НЕТ.

Он считает, что этот вопрос можна решить только политическим и дипломатическим путем.

"Я не ставлю вопрос о возвращении территорий военным путем. По крайней мере в ближайшее время", - заявил он.

По словам Кравчука, еще одним путем для решения этого вопроса являются санкции.

"Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору. Агрессор должен нести ответственность", - отметил он.

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