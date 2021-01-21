Снегопады и метели в январе и +15°С в феврале: Кульбида озвучил прогноз погоды на ближайшие недели

Директор Гидрометцентра Николай Кульбида озвучил прогноз погоды на ближайшие дни и начало февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

По его словам, существенно потеплеет.

"В большей части территории Украины температура воздуха уже существенно повысилась, за исключением восточных областей. Этой ночью на востоке Украины отмечались морозы от 26 до 32 градусов. В других регионах значительно меньше, теплее на западе Украины, где температура воздуха вообще около нуля", - сказал директор Гидрометцентра.

Кульбида рассказал, что температура может повыситься до +11.

"В ближайшие дни характер погоды практически не изменится, то есть потепление продолжится до 26 января. В этот период можно ожидать повышения дневной температуры даже до 1-6, на юге до 10-11 градусов тепла. Ночная температура будет около нуля, либо совсем небольшой минус", - сказал синоптик.

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На западе Украины погода существенно испортится.

"Усложнение погодных условий 25-26 января будет в западных областях, где ждем очень интенсивных снегопадов, метелей, порывов ветра, штормового ветра, то есть сложных погодных условий для многих отраслей, и для населения тоже. В других регионах пока что таких усложнений не будет, но, начиная с 26, 27 и 28 января температура немного снизится, и будет составлять ночью от 4 до 9 градусов мороза, а днем 0-5 мороза", - сказал Кульбида.

В начале февраля, как отметил Кульбида, еще потеплеет.

"После этого ожидаем нового повышения температуры, а начало февраля – то вообще, по нашим расчетам, температура на всей территории будет позитивной и днем будет достигать 4-9 градусов тепла, на юге возможно даже до 15", - сказал синоптик.