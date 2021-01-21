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Снегопады и метели в январе и +15°С в феврале: Кульбида озвучил прогноз погоды на ближайшие недели

Снегопады и метели в январе и +15°С в феврале: Кульбида озвучил прогноз погоды на ближайшие недели

Директор Гидрометцентра Николай Кульбида озвучил прогноз погоды на ближайшие дни и начало февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в эфире канала "Украина 24".

По его словам, существенно потеплеет.

"В большей части территории Украины температура воздуха уже существенно повысилась, за исключением восточных областей. Этой ночью на востоке Украины отмечались морозы от 26 до 32 градусов. В других регионах значительно меньше, теплее на западе Украины, где температура воздуха вообще около нуля", - сказал директор Гидрометцентра.

Кульбида рассказал, что температура может повыситься до +11.

"В ближайшие дни характер погоды практически не изменится, то есть потепление продолжится до 26 января. В этот период можно ожидать повышения дневной температуры даже до 1-6, на юге до 10-11 градусов тепла. Ночная температура будет около нуля, либо совсем небольшой минус", - сказал синоптик.

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На западе Украины погода существенно испортится.

"Усложнение погодных условий 25-26 января будет в западных областях, где ждем очень интенсивных снегопадов, метелей, порывов ветра, штормового ветра, то есть сложных погодных условий для многих отраслей, и для населения тоже. В других регионах пока что таких усложнений не будет, но, начиная с 26, 27 и 28 января температура немного снизится, и будет составлять ночью от 4 до 9 градусов мороза, а днем 0-5 мороза", - сказал Кульбида.

В начале февраля, как отметил Кульбида, еще потеплеет.

"После этого ожидаем нового повышения температуры, а начало февраля – то вообще, по нашим расчетам, температура на всей территории будет позитивной и днем будет достигать 4-9 градусов тепла, на юге возможно даже до 15", - сказал синоптик.

Гидрометцентр (665) Кульбида Николай (51) погода (2819)


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Топ комментарии
+20
Батькам головою треба було думати в 2019, а не сракою.
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21.01.2021 13:50
+13
а батьки платижкы
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21.01.2021 13:41
+12
Та ні, він іпанутий
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21.01.2021 13:44
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Погода як зварьовала...
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21.01.2021 13:20 Ответить
Чем теплее зимой, тем дороже газ (украинская народная мудрость)
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21.01.2021 13:28 Ответить
Надо больше лес рубит и бурштын намывать тогда как в Африке будет...
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21.01.2021 13:28 Ответить
Та ні, він іпанутий
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21.01.2021 13:44 Ответить
Снігопади і завірюхи в січні і +15 °С в лютому: Кульбіда озвучив прогноз погоди на найближчі тижні - Цензор.НЕТ 5682
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21.01.2021 16:02 Ответить
Діти хоч зиму побачили.
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21.01.2021 13:29 Ответить
а батьки платижкы
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21.01.2021 13:41 Ответить
Батькам головою треба було думати в 2019, а не сракою.
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21.01.2021 13:50 Ответить
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21.01.2021 14:01 Ответить
Короновирус принесет таяние ледников и айсбергов,а изменение климата не страшно...
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21.01.2021 13:36 Ответить
истерика у Нафтогаза........
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21.01.2021 14:44 Ответить
 
 