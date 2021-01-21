РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12921 посетитель онлайн
Новости
5 692 93

Любченко: Взимать налог с переводов заробитчан не нужно, их доходы уже облагаются за рубежом

Любченко: Взимать налог с переводов заробитчан не нужно, их доходы уже облагаются за рубежом

Все доходы украинских граждан должны облагаться налогом, но если украинцы работают в другой стране и платят налоги там, в Украине они их платить не должны.

Об этом сказал в интервью "Гордону" глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко, передает Цензор.НЕТ.

"12 миллиардов долларов – это большие деньги, согласен. Общее правило простое: с доходов, которые получают украинские граждане, платятся налоги. Неважно где. У нас имеются подписанные соглашения об исключении двойного налогообложения абсолютно со всеми странами, где работают наши люди. Если наши граждане заплатили налоги за границей – в Польше, Венгрии, Португалии или где-то еще, – в Украине никто с них требовать налоги не имеет права. Единственное, что они должны сделать, – это подать налоговую декларацию. Потому что это конституционная норма. Статья 67 Конституции Украины гласит: "Все граждане Украины должны подавать в налоговые инспекции налоговую декларацию за отчетный год", - сказал чиновник.

Читайте также: Неуплата налогов - это самое страшное преступление, невидимое, как коронавирус, - глава ГНС Любченко

налоги (3238) заробитчане (587) Любченко Алексей (80)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
"12 миллиардов долларов - это большие деньги" и идут мимо олигархов. Олигархи практически всё в Украине прибрали к рукам, воровать уже почти нечего, осталось придумать закон чтобы украинцы сбежавшие от них за границу там на них работали.
показать весь комментарий
21.01.2021 13:38
+9
Их родители заработали эти несчастные пенсии! А детки, уже не очень-то учатся сами, родители процесс оплачивают.
показать весь комментарий
21.01.2021 13:37
+8
Мені одному ця 'декларація' явку з повинною нагадує?)
Коли проти людини немає доказів, її просять всього навсього написати безневинний текст, який потім ляже в основу обвинувального акту.
показать весь комментарий
21.01.2021 13:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Можно и нужно, голосовали же па-приколу!!!!
показать весь комментарий
21.01.2021 13:26 Ответить
А все доходы украинского президента ? Те,, что в апшорах?
показать весь комментарий
21.01.2021 13:47 Ответить
Мені одному ця 'декларація' явку з повинною нагадує?)
Коли проти людини немає доказів, її просять всього навсього написати безневинний текст, який потім ляже в основу обвинувального акту.
показать весь комментарий
21.01.2021 13:25 Ответить
Совершенно верно! Я так тоже вижу- явку с повинной. Потому- хрена им!
показать весь комментарий
21.01.2021 13:32 Ответить
в Польше декларация раз в год обязательна. В США тоже.
Вы хотите двигаться на Запад, или в Монголию?
показать весь комментарий
21.01.2021 13:35 Ответить
А ось і гастарбайтер виліз. Ти вже ширнувся вакциною?
показать весь комментарий
21.01.2021 13:42 Ответить
Ты откуда такой тупой ? Ты должно 3 раза в день молиться на этих самых гастарбайтеров, что благодаря им в Украину приходят 12 миллиардов долларов и твоя гривна по 28 , а не по 128 за бакс и ты в месяц не зарабатываешь 10 долларов, а 100
показать весь комментарий
21.01.2021 14:09 Ответить
Граматєй, я вже писав що ці гроші зароблені там і підкріплені товарами та послугами теж виготовленими та наданими там. А сюди пересилають пусті фантики, які тут нічим не забезпечені, створюючи ще більшу інфляцію.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:24 Ответить
У тебя не даром ник - 5 копiйок, так как на больше у тебя нет серой массы.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:57 Ответить
https://censor.net/ru/user/27028, ты ДЕБИЛ ?
А гривна ТАМ - чем обеспечена ?
Иди в школу - школота тупая !
показать весь комментарий
21.01.2021 15:46 Ответить
https://censor.net/ru/user/27028, ты ДЕБИЛ ?
Знак вопроса могли бы и убрать. А так - люто плюсую.
показать весь комментарий
21.01.2021 17:28 Ответить
Для налоговьіх резидентов или все таки для граждан? Не валим все в одну кучу.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:33 Ответить
а что не так? Для налоговых резидентов, т.е. тех кто проживает в Польше более 6 мес. в году, неважно гражданин или нет.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:49 Ответить
В Польще ,или в США или другой стране ЕС. Твою декларацию Тебе подсунет под нос работодатель и скажет ,проверь ее по месяцам (расчетные листы на 3/п) и подпишись,что Ты согласен .Какой работодатель в Украине делает подобное, двигаясь в в такой способ на Запад,а не в Монголию?
показать весь комментарий
21.01.2021 14:48 Ответить
кто тебе такое сказал? Есть электронная форма декларации, ты заполняешь сам, а работодателю глубоко пофиг. Если не заполнил, штрафы ты сам платишь.
Работодатель тебе предоставляет форму о твоих доходах с работы, все.
Поэтому в той же Польше есть куча фирм "ксенговых" к которым ты приходишь и они тебе помогают оформить. Ну или можешь сам, если долго живешь и знаешь все нюансы.
Не подал вовремя - штраф.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:53 Ответить
если Ты не в курсе,что то,что Ты указываешь в электроной декларации,должно четко соответствовать тому,что Тебе платил работодатель , ибо любое расхождение, в любое времья вылазит боком и проверкой в первую очередь работодателя,а эти проверку ему 300 лет не нужны,По-крйней мере так говарил один работодатель,- "я не хочу иметь никаких делов ни с финансовыми проверками, ни с журналистами)
показать весь комментарий
21.01.2021 15:14 Ответить
если ты не в курсе, то работодатель не имеет НИКАКОГО отношения к твоей налоговой декларации, в т.ч. и потому что ты в ней указываешь ВСЕ источники дохода, в т.ч. подарки, доход со 2-го места работы и т.п. Также декларация может подаваться как индивидуально так и общая, на семью. Соответственно твой работодатель знать не знает сколько зарабатывает твоя жена, на каких работах ты еще подрабатываешь, есть ли у тебя в семье инвалиды и тп.
И потом, по итогам года, налоговая делает сверку и если решит что у тебя недоплата, тебе придет письмо счастья что ты должен перевести еще денег на счет казначейства. И попробуй не перевести, штраф будет такой что мало не покажется.
показать весь комментарий
21.01.2021 15:28 Ответить
Соответственно твой работодатель знать не знает сколько зарабатывает твоя жена,(но знает работодатель жены.который ей тоже дает такую же декларацию) на каких работах ты еще подрабатываешь(но если подрабатываешь,то тоже имеешь работодателя) все сумируешь в декларации если Ты не в курсе
показать весь комментарий
21.01.2021 15:56 Ответить
ну я про это и говорю - ты САМ заполняешь декларацию, работодателю наплевать, он не знает все нюансы и это не его дело.
показать весь комментарий
21.01.2021 16:24 Ответить
мы говорим о разном отношении работодателя к рабочим.Есть такие,которым далеко не наплевать на своего рабочего и которых он ценит, а финансисты делают свою работу(декларации) для рабочих,
показать весь комментарий
21.01.2021 17:08 Ответить
дело не в отношениях, форму на выплаченный доход работодатель ОБЯЗАН давать работнику, а заполнять за работника налоговую декларацию работодатель не может даже если захочет. Я ни одного случая не слышал в Польше чтобы работодатель за кого-то оформлял.
показать весь комментарий
22.01.2021 09:08 Ответить
Если Ты не слышал -это совсем не значит,что кое- кому работодатель не давал готовую декларацию, из цифирами, которые полностью отвечали с расчетными квитанциями.
показать весь комментарий
22.01.2021 09:53 Ответить
не мог работодаетль этого физически сделать. Налоговую декларацию ты заполняешь в электронном виде, для этого ты должен ЛИЧНО залогиниться на сайте налоговой. Кроме того, я уже раз 10 тебе объяснял что у работодателя нет всех твоих данных для заполнения декларации.
показать весь комментарий
22.01.2021 10:00 Ответить
https://shoppingpl.com/post/415-yak-podaty-deklaratsiyu-pit-37-onlajn-pokrokova-instruktsiya
показать весь комментарий
22.01.2021 12:19 Ответить
и где там написано что работодатель может заполнить декларацию от имени работника?
показать весь комментарий
22.01.2021 14:27 Ответить
В Польщі і США податковим адміністраціями керують держслужбовці, а в Україні - бандити.
показать весь комментарий
21.01.2021 15:06 Ответить
ок, что ты готов вычеркнуть - армию? Пенсию? Школу?
показать весь комментарий
21.01.2021 15:11 Ответить
Ні. я готовий оподаткувати ахметова, пінчука, кучму, суркісів, порошенка і решту наволочі що десятиліттями грабує Україну.
Зи чи, я вас не знаю, тому попрошу...
показать весь комментарий
21.01.2021 15:32 Ответить
Респект, Захар Птах. Блискуча відповідь.
показать весь комментарий
21.01.2021 15:56 Ответить
солдат який сидить посеред поля під обстрілами, має звертатись за утриманням до Ахметова? Та якраз Ахметову на того солдата начхати, він і при російських танках в Києві проживе. А ти, якщо не хочеш годувати українського солдата, будеш годувати російського. Або - або. Третього немає.
Це тобі не вибори де ти міг розповідати казки типу "Я голосую не за Зеленського а проти Порошенка!" Тут така відмазка не пройде.
показать весь комментарий
21.01.2021 16:29 Ответить
Солдат з тих податків не отримає ні копійки.
Як свідчить історія і ми це бачили, а те що намагаються витягнути з кишені рядового українця, який як правило потім стане голим солдатом, банально вкрадуть чиновники.
показать весь комментарий
21.01.2021 16:42 Ответить
ок, а звідки ж беруться гроші на утримання солдата? Ажметов дає? Або марсіани?
І до речі голих солдат вже давно немає, року так з 2016.
показать весь комментарий
22.01.2021 09:10 Ответить
А ТАМ так же как в Украине суды не работают - и тебя разденет государство до нитки и долги вгонит незаконно , а ты ничего не докажешь !?
показать весь комментарий
21.01.2021 15:44 Ответить
как-то не кошерно будет не ошкурить заробитчан!
показать весь комментарий
21.01.2021 13:25 Ответить
та ні ... так не можна ... обдирати казлів необхідно до кісток ...хоча комунальщики вже й самі справляються ...пенсіонери вже ВСЕ .ВИННІ ... залишилося додерти тих у кого після газу залишається на "мівіну" і порядок ... любщенки запанують ... гидота
показать весь комментарий
21.01.2021 13:26 Ответить
Начните с себя!,,,,
показать весь комментарий
21.01.2021 13:29 Ответить
Вот пусть жёны их едут за пособиями и субсидиями за границу.
показать весь комментарий
21.01.2021 13:30 Ответить
Так таким не дають субсидій. Не тільки дружинам, а і батькам (якщо прописка залишилася з батьками). Там щось довести неможливо. Ще від міністра (з Віниці) в Уряді Гройсмана пішло. Такий повнуватий і високий
показать весь комментарий
21.01.2021 13:41 Ответить
Так если так дело дальше пойдет, то просто почти все за кордоном работать будут, кроме нардепов и министЕров, понятно. С кого налоги в этом случае требовать?
показать весь комментарий
21.01.2021 13:30 Ответить
С тебя Андрюша и потребуют, как говорится - кто на поезд опоздал, тот не уехал.
показать весь комментарий
21.01.2021 15:00 Ответить
а у якій статті конституції записано що з людини можна здерти ніж вона спроможна заробити ... там ще є багато статей на які і ви і ваша зрода і ваш херант-членограй ноги витирали і йух ложили ...колись давно коли служив наш комбриг сказав слова які запам'ятав до цього часу ... ТИ СПОЧАТКУ ЗАБЕЗПЕЧ СОЛДАТА НЕОБХІДНИМ А ПОТІМ ВИМАГАЙ ... а ви ***** нічого не даючи тільки й обдираєте
показать весь комментарий
21.01.2021 13:32 Ответить
а що він вимагає? Він написав що ніхто податки дерти не буде, то що знов не так?
показать весь комментарий
21.01.2021 13:37 Ответить
Ну вы ваще, а гдеж брать деньги на дворцы для слуг сатаны и коломойского бройлера, казна почти пустая и воровать почти нечего.
показать весь комментарий
21.01.2021 13:32 Ответить
есть еще избиратели членограя-зетелепня зеленского, вот с них и надо брать налог по полгной. Жалеть не надо!
показать весь комментарий
21.01.2021 13:49 Ответить
Пан Любченко, вон выше, следующая новость, о вашем ворюге-коррупционере и вовсе не самом последнем подчиненном! Он как, заполнял декларацию о взятках?
показать весь комментарий
21.01.2021 13:35 Ответить
С какой стати? А дети их здесь учатся в школах и институтах, родители их здесь получают пенсии и субсидии
показать весь комментарий
21.01.2021 13:35 Ответить
Их родители заработали эти несчастные пенсии! А детки, уже не очень-то учатся сами, родители процесс оплачивают.
показать весь комментарий
21.01.2021 13:37 Ответить
"12 миллиардов долларов - это большие деньги" и идут мимо олигархов. Олигархи практически всё в Украине прибрали к рукам, воровать уже почти нечего, осталось придумать закон чтобы украинцы сбежавшие от них за границу там на них работали.
показать весь комментарий
21.01.2021 13:38 Ответить
Чому повз? Гроші витрачаються в Україні. При цьому прибуток отримує хто? Фірташу за газ, і за електрику, і за усе ...
показать весь комментарий
21.01.2021 13:47 Ответить
Влада мало того, що зубожінням вигнала їх за кордон, так робить все щоб вони не тільки не повернулись а взагалі зненавиділи цю владу і таку Україну.
показать весь комментарий
21.01.2021 13:39 Ответить
Ну а что делать если в бюджете огроменная в дыра в 300 млрд?? Где деньги-то брать?
показать весь комментарий
21.01.2021 13:46 Ответить
Через пару лет пребывания за бугром так и есть, ты прям вцелил в яблочко.
показать весь комментарий
21.01.2021 15:02 Ответить
среднестатистическая семья - мама, папа, 2 детей - обходится бюджету в 100 тыс.грн. Одно только обучение ребенка в ВУЗе на бюджете стоит бюджету 20 тыс.грн. в год. Содержание армии - 10 тыс.грн. на каждого члена семьи.
Так что тем кто кричит "хачем платить налоги" я бы предложил выбрать что вычеркнуть - бесплатную школу, или институт, или армию. Или родилетей-пенсионеров.
показать весь комментарий
21.01.2021 13:40 Ответить
А без вишу ніяк?
показать весь комментарий
21.01.2021 13:45 Ответить
В Украине набор на бюджет - 130 тыс.студентов в год. Если умножить на 5 лет обучения, получим 650 тыс.студентов, учащихся за счет бюджета. Ось у них запитай, навіщо їм той "виш".
показать весь комментарий
21.01.2021 13:50 Ответить
Что ты несёшь? Ты москаль ?
Что значит учатся за бюджета ?
А не за мои деньги учатся мои дети ?
Не я пополняю и такие как я налогами тот самый бюджет?
Откуда дурко деньги в этом бюджете ? Марсианин дал ?
А не потом эти ученики когда закончат обучения и не будут возвращать налогами в этот бюджет деньги которые потрачены на их обученные? Сколько до пенсии им работать и пополнят этот бюджет своими налогами ? A ? 🙈🙈🙈🙈😂😂😂😂
показать весь комментарий
21.01.2021 14:05 Ответить
я про это и пишу, я плачу налоги на которые содержится государство, а есть куча хитросделанных уоторые налоги платить не хотят но все остальное - армию, обучение - хотят, получается что за мой счет.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:19 Ответить
Зачем вообще платит налоги в Украине ? Можешь объяснить ?
Вот я в Дании плачу 42 % налога и знаю почему надо платит .
А в Украине? Зачем платит ?
показать весь комментарий
21.01.2021 14:24 Ответить
можно не платить, только надо тогда отказаться от бесплатного высшего обучения, школ, садиков, армии, полиции. Не платишь налоги - твои дети учатся только в частных школах, на платном в вузах, скорая за ними не приезжает если что, и т.п. И никакой пенсии.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:44 Ответить
судя по твоей нехилой активности, времени у тебя много на писанину.... и налоги ты явно не в Украине платишь....
показать весь комментарий
21.01.2021 15:13 Ответить
Я у Украины на шее не сижу, и не сидел, в отличие от стада халявщиков.
показать весь комментарий
21.01.2021 16:31 Ответить
эта среднестатистическая семья - мама, папа, 2 детей за 5лет только по ПДВ раз в 5 больше отдадут государству
показать весь комментарий
21.01.2021 14:01 Ответить
берем ПДВ - 20%, итого чтобы они отдали 100 тыс.грн. в год в виде ПДВ, они должны совершить покупок в магазинах на 500 тыс. , т.е. тратить на еду не менее 40 тыс. в мес.
Также прими во внимание, что вся бытовая техника которую они покупают на всяких Розетках, идет без ПДВ потому что через ФОПов. Также посещение ресторанов и кафе не облагается ПДВ потому что опять же ФОПы.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:17 Ответить
розетка, кафе и рестораны покупают товар с ПДВ потому продают вам без него - но в цене по сути оно заложено.
100тыс в год государство не тратит на двух детей, возьми годовой бюджет и подели на количество людей - там по 23тыс в год на человека выходит. Отними облуживание госдолга, содержание чиновников - остается 10тыс. в год, 835грн в месяц.
На 4 человека расходы государства 3340грн в месяц
Итого выходит 20875 грн в месяц нужно семье с 4х человек тратить в магазинах чтоб компенсировать расходы государства на себя. Кто на заработках даже больше привозят своей семье
показать весь комментарий
22.01.2021 04:02 Ответить
читаем внимательно:
- 100 тыс. - на семью а не на 2 детей. Конкретно по детям - обучение ребенка в школе обходится в 5 тыс. в год, в ВУЗе - 20 тыс. Итого если 1 ребенок в школе другой в ВУЗе - уже 25 тыс. в год. Далее - раздели бюджет на армию на количество населения, выходит по 10500 грн. на человека, итого на семью из 4 человек - 42 тыс. Далее прибавь скорую, полицию - итого под 100 тыс. и выходит. Кстати госдолг, чиновников, государственные больницы, и пр. я сюда не включал, если их прибавить то будет намного больше.
- На Розетке контрабандный товар, завезенный без растаможки и ПДВ.
- в кафе и ресторанах ПДВ уплачено только на сырье ( и то не на все - основную массу им привозят на место и продают за наличку, без ПДВ). Во всем мире ПДВ платится на каждой стадии, т.е. и на сырье и на продукт переработки, кроме ресторанов-кафе в Украине.
показать весь комментарий
22.01.2021 09:04 Ответить
-дети могут быть разного возраста и они взрослеют и учатся не только в вузах а и в бурсе или вообще не учатся. Есть бюджет - 1трлн грн, из них на людей идет около 40% вот подели остаток на всех и потом на 12 месяцев и увидишь сколько государство в среднем на тебя тратит. А то цифры с потолка выдумываешь тут. Эти твои цифры с потолка взятся не могут.
-Телефоны, телевизоры купленные на розетке белые, на весь товар официально гарантия плюс чек в посылке присылают - значит все уплачено.
-в Украине ПДВ является бюджетообразующим(на 1м месте по доходах в бюджет), мало в каких странах так
показать весь комментарий
22.01.2021 13:59 Ответить
с потолка цифры пишешь ты. Я ьеру бюлдет на армию и делю на 42 млн. населения, получаю 10500 грн. Такая же метолика по остальным тратам.
Дети конечно могут учиться в бурсе но в Украине 650 тыс.студентов на бюджете.
"Официальная гарантия" не значит что товар ввезен с растаможкой и и уплатой НДС.
"Бюджетообразующее ПДВ" - это значит что остальные налоги собираются из рук вон плохо, что и следовало доказать.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:24 Ответить
420млрд на армию? ) я думал в 4 раза меньше, может это секретное финансирование ) Та даже весь бюджет подели на 42млн, все равно там выходит что если будешь тратить в магазинах 7-8тыс грн в месяц с человека то ПДВ перекроет все расходы государства на тебя.

"Бюджетообразующее ПДВ" это значит что государство выбрало такую модель собирания налогов, при такой модели зато можно кошмарить бизнес и иметь карманные суды чем собственно власть и занимается.
показать весь комментарий
22.01.2021 14:39 Ответить
бюлдет на армию - 267 млрд.грн., - ок, не 10500 а 6400 грн., итого на семью = 25600 грн. в год. Пенсионный фонд - 208 млрд., итого 5900 грн. на человека = 23600 грн. в год. Прибавь образование, медицину и т.п., выйдет те самые 100 тыс. Оу, пусть даже будет 80 тыс., все равно одним НДСом тут не отобьешься. Надо или резать социальные расходы (убрать бесплатное обюучение), или собирать налоги СО ВСЕХ.
показать весь комментарий
22.01.2021 15:12 Ответить
та я уже поделил и посчитал, какие 100тыс? Доход в бюджет сколько был в прошлом году? 1070млрд грн где-то. Подели на 42млн население = 25500 с человека в год. делим на 12 = 2100 гдето за месяц с человека налогов в среднем.
Вот скупляйся на 13тыс грн в месяц в магазинах и по ПДВ полностью перекроешь расходы государства на тебя.
Но это если полностью считать - с расходами на долги, президента, раду и прочих дармоедов так что можно и меньше.
показать весь комментарий
22.01.2021 17:05 Ответить
Я тебе эти цифры и выдал - 25 тыс. на человека = 100 тыс. на семью. С чем ты споришь?
показать весь комментарий
22.01.2021 18:44 Ответить
с тем что я не согласен как тратится бюджет, процентов 30 воруют еще процентов 20 расходуются неэффективно на хрню типа аппарата президента пусть на велосипеде ездит. Так что делим на 2. Итого семья по ПДВ больше отдает налогов чем получает
показать весь комментарий
23.01.2021 03:16 Ответить
Если бы ты знал, как обходиться вообще без переводов в Украину, ты бы эту муйню здесь не нёс.
показать весь комментарий
21.01.2021 13:45 Ответить
Трускавецкий Гарвард... Будущий премьер...
показать весь комментарий
21.01.2021 13:49 Ответить
работаю дистанционно с Польшей и Испанией - в принципе все устраивает Голова есть а рук уже, пожалуй, не хватает.. жену привлек к изучению Котлин под андроид..... все же лучше, чем по бабским форумам да советчицам шариться
показать весь комментарий
21.01.2021 13:57 Ответить
Так проблема там сейчас в другом- недистанционные отрасли)))) там реально никого нет... дисбалан
показать весь комментарий
21.01.2021 14:11 Ответить
ну ну, кто готов декларацию деньги честно заработанные отнести в налоговую?
показать весь комментарий
21.01.2021 13:59 Ответить
Любченко: стягувати податок із переказів заробітчан не потрібно, їхні доходи вже обкладаються за кордоном - Цензор.НЕТ 3257
показать весь комментарий
21.01.2021 14:27 Ответить
так 20% ндс на все що заробітчане купують в Україні це теж податок!
показать весь комментарий
21.01.2021 14:01 Ответить
Заробитчане - платят налоги за рубежом.
Олигархи - платят налоги за рубежом.
В Украине платят только лохи?
показать весь комментарий
21.01.2021 14:39 Ответить
Олигархи платят за рубехом ЧАСТЬ налогов. Основную часть, в виде налога с фонда зарплат, налог за пользование ресурсами, и т.п. они все-таки платят в Украине.
показать весь комментарий
21.01.2021 14:56 Ответить
Подоходный налог, ЕСВ ... - платят работники, а предприятие выступает налоговым агентом.
За пользование ресурсами: за уголь - 4 грн.тонна, газ - 116 грн тыс.куб. Это "слезы".
А свои налоги платят в офшорах.
показать весь комментарий
21.01.2021 15:00 Ответить
эти работники, которые платят "сами", зарабатывают тоже "сами"? Или им работу дают олигархи?
показать весь комментарий
21.01.2021 15:10 Ответить
тю, проблема, ввести акциз 20% на все
показать весь комментарий
21.01.2021 14:41 Ответить
Мне тут давеча с привата звонили, интересовались откуда я каждый месяц получаю переводы на счёт. Послал лесом. Говорю, а что не видно ? (adsense) Пока отстали. Интересно, с гугл адсенс в Украине тоже надо налоги платить ?
показать весь комментарий
21.01.2021 15:48 Ответить
твари. где рабочие места ???
показать весь комментарий
21.01.2021 16:15 Ответить
Государство которое только тем и занимается что обманывет свое собственное население требует от населения честности. В головах наших людей уже на генетическом уровне вбито что государство это враг, грабитель и обманщик. И если государство хочет честности от граждан то сначала должно стать честным и справедливым само. А пока такие призывы это пердежь в лужу.
показать весь комментарий
21.01.2021 16:42 Ответить
Два в одном!
Получают зарплату за рубежом, а тут - дотацию на коммуналку как безработные!
показать весь комментарий
22.01.2021 10:56 Ответить
 
 