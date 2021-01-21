Любченко: Взимать налог с переводов заробитчан не нужно, их доходы уже облагаются за рубежом

Все доходы украинских граждан должны облагаться налогом, но если украинцы работают в другой стране и платят налоги там, в Украине они их платить не должны.

Об этом сказал в интервью "Гордону" глава Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко, передает Цензор.НЕТ.



"12 миллиардов долларов – это большие деньги, согласен. Общее правило простое: с доходов, которые получают украинские граждане, платятся налоги. Неважно где. У нас имеются подписанные соглашения об исключении двойного налогообложения абсолютно со всеми странами, где работают наши люди. Если наши граждане заплатили налоги за границей – в Польше, Венгрии, Португалии или где-то еще, – в Украине никто с них требовать налоги не имеет права. Единственное, что они должны сделать, – это подать налоговую декларацию. Потому что это конституционная норма. Статья 67 Конституции Украины гласит: "Все граждане Украины должны подавать в налоговые инспекции налоговую декларацию за отчетный год", - сказал чиновник.

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