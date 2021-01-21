ЕСПЧ установил нарушение свободы слова в деле о цене Межигорья для Януковича

Европейский суд по правам человека в деле "Лещенко против Украины" установил нарушение свободы слова за отказ в 2011 году предоставить информацию о цене продажи государством земельного участка экс-президенту Виктору Януковичу в Межигорье.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Лещенко против Украины. Европейский суд установил нарушение свободы слова из-за отказа государства (в 2011 году) предоставить информацию о цене продажи государством земельного участка Януковичу в Межигорье. Стратегическое дело, которое вел Центр демократии и верховенства права 10 лет", - сообщил он.

На сайте Центра демократии и верховенства права отмечается, что подача заявления Сергеем Лещенко (сейчас - экс-депутат, член наблюдательного совета Укрзализныци - ред.) в ЕСПЧ направлено на обжалование решений национальных судов в делу о продаже Президенту Украины государственного земельного участка в Межигорье.

По информации учреждения, продавец - Вышгородская РГА - а также суды всех инстанций указали, что информация об этой сделке не может быть предоставлена ​​журналисту, хотя закон предусматривает безусловную открытость данных о распоряжении государственным имуществом.

Судебный процесс в Украине продолжался с августа 2011 года по ноябрь 2012 года. Заявление Лещенко в ЕСПЧ основывалась на статье 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующей право свободно получать и передавать информацию.

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