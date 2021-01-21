ЕСПЧ установил нарушение свободы слова в деле о цене Межигорья для Януковича
Европейский суд по правам человека в деле "Лещенко против Украины" установил нарушение свободы слова за отказ в 2011 году предоставить информацию о цене продажи государством земельного участка экс-президенту Виктору Януковичу в Межигорье.
Об этом сообщил в Facebook заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
"Лещенко против Украины. Европейский суд установил нарушение свободы слова из-за отказа государства (в 2011 году) предоставить информацию о цене продажи государством земельного участка Януковичу в Межигорье. Стратегическое дело, которое вел Центр демократии и верховенства права 10 лет", - сообщил он.
На сайте Центра демократии и верховенства права отмечается, что подача заявления Сергеем Лещенко (сейчас - экс-депутат, член наблюдательного совета Укрзализныци - ред.) в ЕСПЧ направлено на обжалование решений национальных судов в делу о продаже Президенту Украины государственного земельного участка в Межигорье.
По информации учреждения, продавец - Вышгородская РГА - а также суды всех инстанций указали, что информация об этой сделке не может быть предоставлена журналисту, хотя закон предусматривает безусловную открытость данных о распоряжении государственным имуществом.
Судебный процесс в Украине продолжался с августа 2011 года по ноябрь 2012 года. Заявление Лещенко в ЕСПЧ основывалась на статье 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующей право свободно получать и передавать информацию.
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Віктор Янукович одним із своїх перших таємних указів забезпечив своєму попереднику Віктору Ющенку довічну державну дачу, охорону, водіїв, покоївок і грошове утримання.
Відповідний указ опублікував на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат "Батьківщини" Сергій Власенко.
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З документа випливає, що вже через 2 тижні після набуття повноважень президента, 12 березня 2010 року Віктор Янукович видав указ під грифом "Для службового використання", який складався з 6 пунктів. Своєму попереднику Віктору Ющенку Янукович виділив пожиттєве грошове утримання в розмірі актуальної президентської зарплати.
Також Ющенку виділили 1 радника, 2 помічників, 2 автомобілі, 4 водіїв, 1 кухара, 2 покоївок, 2 офіціантів і охорону за державний рахунок. А ще - дачу в елітній Конча-Заспі у довічне користування з утриманням за рахунок держави.
"Ось за що продав Україну Віктор Ющенко. Він її продав Янеку, тепер продає Пєці. Це один із перших указів янека. До речі, весь період президентства янека, цей указ був таємним", - прокоментував опублікований документ Сергій Власенко.
Нагадаємо, у 2010 році Віктор Янукович переміг свого конкурента Юлію Тимошенко з перевагою лише у 2%.
Чинний тоді президент Віктор Ющенко напередодні 2 туру виборів закликав голосувати "проти всіх", чим, на думку
експертів і політиків, фактично привів до влади Януковича.
[Янукович віддячив Ющенкові за перемогу у 2010 пожиттєвою державною дачею зі штатом обслуги, - опубліковано таємний указ. ДОКУМЕНТ]: Посмотри! https://uainfo.org/blognews/1549457212-yanukovich-viddyachiv-yushchenku-za-peremogu-u-2010-pozhittevoyu-derzhavnoyu.html
Вчера в партии «Батькивщина» выразили глубокую обеспокоенность состоянием психического здоровья экс-президента Ющенко - в связи с его заявлением, что, дескать, он был вынужден отдать государственную резиденцию «Межигорье» Януковичу из-за того, что там должна была жить Юлия Тимошенко. Я сразу написал, что подлый Ющенко исполнил в данном случае приказ вылить порцию грязи на Тимошенко. А позднее вчера СМИ опубликовали документ, подтверждающий, что Виктор Андреевич нагло и цинично соврал.
Издание «Главком» накануне вечером впервые опубликовало копию документа, удостоверяющего: именно третий президент Украины Виктор Ющенко подарил «Межигорье» Виктору Януковичу на День рождения.
Хотя сам Ющенко отрицает свою вину в передаче резиденции «Межигорье» из государственной собственности в частную, отмечает издание - в интервью журналу «Новое время» он прокомментировал это так: «Вот я здесь ни при чем». На замечание о том, что именно он подписал решение о передаче Межигорья, Ющенко ответил: «Парламент принял решение, я на него не мог влиять. Хотя я не был от него в восторге. Там вообще Тимошенко собиралась жить ».
В то же время, документ от «Главкома» свидетельствует о другом: Ющенко, буквально подарил резиденцию Януковичу на День рождения 9 июля 2007 года.