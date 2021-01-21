РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12921 посетитель онлайн
Новости
1 089 4

Почти 500 жителей одного из сел на Львовщине остались без газа из-за оползня, - ОГА

Почти 500 жителей одного из сел на Львовщине остались без газа из-за оползня, - ОГА

Во Львовской области в селе Модричи Дрогобычского района почти полтысячи жителей остались без газоснабжения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА в Facebook.

"20 января в 18:20 ч. вблизи с. Модричи (Трускавецкая ТГ, Дрогобычский район), в связи с оползнем, повреждена газовая труба. Без газоснабжения временно осталось 482 абоненты в с. Модричи", - сказано в сообщении.

Аварийно - восстановительные работы работниками ПАО "Львовгаз" продолжаются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мощные ливни на Закарпатье вызвали опасные оползни, которые разрушили несколько домов, - ОГА

авария (1284) Газ (10223) оползни (62) Львовская область (2895)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дальше рубите лес в Карпатах...Идиоты.
показать весь комментарий
21.01.2021 13:41 Ответить
Леса вырубили уже все?
показать весь комментарий
21.01.2021 13:41 Ответить
Киеву приготовиться.. не все ещё пагорбы сровняли с уровнем земли копатели-строители..(
показать весь комментарий
21.01.2021 13:51 Ответить
Дело не в лесах и деревьях. Там грунт проседает из-за заброшенной калийной шахты в соседнем Стебнике. В начале 90-х шахту закрыли.
показать весь комментарий
21.01.2021 15:38 Ответить
 
 