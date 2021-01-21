Почти 500 жителей одного из сел на Львовщине остались без газа из-за оползня, - ОГА
Во Львовской области в селе Модричи Дрогобычского района почти полтысячи жителей остались без газоснабжения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА в Facebook.
"20 января в 18:20 ч. вблизи с. Модричи (Трускавецкая ТГ, Дрогобычский район), в связи с оползнем, повреждена газовая труба. Без газоснабжения временно осталось 482 абоненты в с. Модричи", - сказано в сообщении.
Аварийно - восстановительные работы работниками ПАО "Львовгаз" продолжаются.
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Генрих Ричи
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