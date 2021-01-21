РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4579 посетителей онлайн
Новости
9 454 127

Важно, чтобы Украина получила газовый договор, "Северный поток-2" будем обсуждать с новой администрацией США, - Меркель

Важно, чтобы Украина получила газовый договор,

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не изменила своего мнения по "Северному потоку 2".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Меркель заявила во время брифинга.

"Я не изменила в своей основе мнения по "Северному потоку 2", для меня было важно, чтобы Украина получила газовый договор и мы, конечно, будем обсуждать это с новой американской администрацией", - отметила канцлер.

По ее словам, в любом случае "экстерриториальные санкции" - это "не норма".

Напомним, ранее германская Handelsblatt сообщила, что американское посольство в Берлине проинформировало германские власти о том, что США планируют ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-РУС".

19 января США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2" "Фортуна" и его владельца.

Также читайте: "Северный поток-2" может сделать Украину уязвимее для агрессивных действий РФ, - Помпео

Автор: 

Германия (6930) Меркель Ангела (2125) США (26422) Северный поток (1449)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+23
Бабушка , кому ты врешь?
Будет достроен СП-2 и не будет никакого транзита через Украину.
Не для этого москали и задумали это СП- 2 ?
показать весь комментарий
21.01.2021 13:58
+17
Меркель не смотрела видео Навального, чтобы увидеть, на что тратятся деньги немецких потребителей газа?
показать весь комментарий
21.01.2021 14:08
+15
Меркель не слышала про вчерашнюю резолюцию Европарламента, которая настаивает на закрытии этого проекта?
показать весь комментарий
21.01.2021 14:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Бабушка одной ногой на пенсии, осенью выборы. Её слова сейчас мало что значат, зато её преемник за СП-2 двумя руками
показать весь комментарий
21.01.2021 15:01 Ответить
Дуже вірогідно, що замість Макрелі головою її партії стане черговий "шрьодер".
"Два роки тому - вперше від початку покарання РФ за дії у Криму та Донбасі - засідання російсько-німецького форуму "Петербурзький діалог" відбулося у Німеччині.
Організатором цього форуму, вкрай вигідного для демонстрації Росією поступового виходу з міжнародної ізоляції, був тодішній прем'єр федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія Армін Лашет.
Тож невипадково, що обрання Лашета на посаду голови консервативної партії "Християнсько-демократичний союз" (ХДС) так потішило РФ. Особливо зважаючи на те, що новий лідер партії матиме найвищі шанси вже цієї осені змінити Ангелу Меркель і на посаді канцлера."
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2021/01/18/7118634/
показать весь комментарий
21.01.2021 15:44 Ответить
да уж...

Важливо, щоб Україна отримала газовий договір, "Північний потік-2" будемо обговорювати з новою адміністрацією США, - Меркель - Цензор.НЕТ 6830
показать весь комментарий
21.01.2021 17:33 Ответить
16.09.2019 г
По данным нескольких источников основная позиция Запада по газовым переговорам РФ и Украины сводится к двум вариантам.
Первый - десятилетний контракт по нормам европейского энергетического законодательства.
Второй - Если Украина откажется от условий России, в этом случае

Запад может предложить Москве поставлять российский газ в Европу в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
В этом случае оператор газотранспортной системы Украины даже при отсутствии контракта будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности.
«Газпром» сможет выкупать их, чтобы осуществлять краткосрочные и среднесрочные поставки.
И в первом и во втором случае нужно чтобы Украина выполнила обязательство по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство
показать весь комментарий
21.01.2021 15:03 Ответить
Ранее в интервью https://www.politico.eu/article/germany-chancellor-candidate-armin-laschet/ Politico Лашет говорил, что выступает за строительство Северного потока 2.
"Вопрос об энергетических отношениях между Россией и ЕС намного шире, чем просто "Северный поток 2", - говорил он.
показать весь комментарий
21.01.2021 15:04 Ответить
нет что б ввести санкции за Кениксберг, эта шаловливая фройляйн крутит попой перед фашистской россией.....
показать весь комментарий
21.01.2021 15:20 Ответить
От же ШТАЗІєвска комсомольська ****! Не подобаються їй "екстериторіальні санкції" А які вон ще можуть бути - заборонити Кацапії продавати щі в США? Так і старається ліберастична погань заплутати недалеких людей розпливчатими термінами. Якщо США бачить, що Кацапія є для них загрозою, то зрозуміло, що будь-яке посилення Посконної недоімперії для США небажане. Доходи від експорту газу дозволяють ***** зміцнювати його військо - це ж очевидно. І тому логічно, що США, дбаючи про свою безпеку, протидіють цьому. Та хоч по всьму світу - міжнародне право цього не забороняє. В тому числі і всупереч жлобській позиції гансів, для яких сьогоднішня вигода важливіша за завтрішнє безпечне існування.
показать весь комментарий
21.01.2021 15:38 Ответить
Історія повторюється. Колись два тирана сталін і гітлер намагалися поділити і завоювати світ що привело да десяткам міліонам жертв, ,і ще більше поранених і івалідів,розрухою і знищенням промисловості ,а тепер знову роблять новоявленні і послідовникі цих ублюдків,нові заговори і домовленості . На Україну їм начхати--росло би їхнє збагатчення Є становиться і завдяки сговору наших гнид,зрадників, колоборантів . При владі коломойські, фельдмани, фішери, пінчуки, розенблати, та їхня шестірка зеленожаба Правда милі українські призвища при владі.
показать весь комментарий
21.01.2021 15:51 Ответить
завдяки сговору наших гнид,зрадників, колоборантів
И причём тут Сталин и Хитлер? -- два Вождя двух Социалистических Рабочих Империй...
показать весь комментарий
21.01.2021 15:58 Ответить
Пусть на День Пабеды в Расее посмотрит расейское ТВ.
Там она увидит расиян на машинах с надписями "На Берлин" и "Можем повторить"
показать весь комментарий
21.01.2021 15:57 Ответить
Смотрим, видим... -- не дойдут, не повторят -- ... очень не страшно, короче...*)
показать весь комментарий
21.01.2021 15:59 Ответить
Никогда не говори никогда.
Это ж безпредельщики. Им и идти или ехать необязательно. Могут бомбочку фугануть, ядерную.
Им даже своих не жалко - бабы еще нарожают.
Хорошо вам там сидеть за спиной Украины
показать весь комментарий
21.01.2021 16:06 Ответить
Ну, было б хорошо -- тут бы не сидели... -- а за спиной у вас Москва сидит...*)
показать весь комментарий
21.01.2021 16:14 Ответить
У нас за спиной - да, сидит Москва. И пока Москва нас убивает, вы можете сидеть спокойно
показать весь комментарий
21.01.2021 16:23 Ответить
А я про шо? -- от начнёте Москву убивать -- мы и обеспокоимся.

А пока -- чего ради беспокоиться о добровольно в плен идущих?
Красный Крест на то есть...
показать весь комментарий
21.01.2021 16:26 Ответить
Дивно якось, - Меркель в першу чергу чомусь турбується про громадян Німеччини а не України.
показать весь комментарий
21.01.2021 16:02 Ответить
За свою страну, конечно, беспокоится надо. Это не оспаривается
Но надо понимать, что эти сумасшедшие в любой момент могут пойти "На Берлин".
И только Украина их может сдерживать.Вы хоть приготовится успеете.
А то можем сделать коридор...
показать весь комментарий
21.01.2021 16:09 Ответить
Что-то до сих пор не поддерживали
показать весь комментарий
21.01.2021 16:20 Ответить
Недовольному холопу, хоть вола в жопу. (с)
Майдан и Пороха поддерживали на всю катушку -- на всех уровнях -- от правительств до волонтёров!
...разачаровываешь ты меня несправедливостью, Дідуган...
показать весь комментарий
21.01.2021 16:29 Ответить
видимо хто такой Бисмарк и шо он там говаривал фрау штази саааавсем не в кусах......
показать весь комментарий
21.01.2021 16:37 Ответить
Бундесфрау Меркель: «"Важно, чтобы Украина получила газовый договор". Через хайко Мааса мы её потом кинем.»
показать весь комментарий
21.01.2021 16:46 Ответить
Да, должен признать, конечно, поддерживали. Это я в сердцах так говорю. Но согласись и ты , доля правды в моих словах есть.
Конечно, я во во всем виню наш "мудрый" украинский нарід, которій схибив в самый неподходящий момент. И вместо Пороха выбрал клоуна. Сорвав этим самым стоп-кран.
Устали, так сказать. И честно - было отчего устать. И честно - против нас действовала самая хищная держава в мире. Что не отменяет того, что надо думать. Головой.
Но слишком много оказалось внушаемых расейской пропагандой. Вот тут и надо было нас поддержать.
Не деньгами. А морально
показать весь комментарий
21.01.2021 16:52 Ответить
А я шо делаю? -- тебя моя моральная поддержка поддерживает? *)
Поддерживают вас все! И Штаты, и ФРГ, и Франция, и Италия... -- и вся Восточная Европа!
-- так делайте, хоть что-нибудь в ответ...
показать весь комментарий
21.01.2021 16:57 Ответить
Теперь,пока не избавимся от зеленой сопли, ничего не будет
показать весь комментарий
22.01.2021 01:23 Ответить
Путінська консерва в Німеччині вскрилась
показать весь комментарий
21.01.2021 17:09 Ответить
И когда уже эта комсомольская политическая про........ из германии уйдёт на пенсию!! задолбала всех своей любовью до россии и особой озабоченностью к Украине! И НОСИТ ЖЕ ЗЕМЛЯ ТАКИХ НА СЕБЕ НА ЭТОМ СВЕТЕ ТАК ДОЛГО!!
показать весь комментарий
22.01.2021 13:57 Ответить
Страница 2 из 2
 
 