Важно, чтобы Украина получила газовый договор, "Северный поток-2" будем обсуждать с новой администрацией США, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не изменила своего мнения по "Северному потоку 2".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Меркель заявила во время брифинга.

"Я не изменила в своей основе мнения по "Северному потоку 2", для меня было важно, чтобы Украина получила газовый договор и мы, конечно, будем обсуждать это с новой американской администрацией", - отметила канцлер.

По ее словам, в любом случае "экстерриториальные санкции" - это "не норма".

Напомним, ранее германская Handelsblatt сообщила, что американское посольство в Берлине проинформировало германские власти о том, что США планируют ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-РУС".

19 января США ввели санкции против трубоукладчика "Северного потока-2" "Фортуна" и его владельца.

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