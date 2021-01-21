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Новости Агрессия России против Украины
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Россия пытается довести переговорный процесс до абсурда, привлекая "общественных консультантов" ОРДЛО в ТКГ, - Гармаш

Россия пытается довести переговорный процесс до абсурда, привлекая

Российская сторона привлечением так называемых "экспертов" с оккупированного Донбасса к переговорам в политической подгруппе пытается довести этот процесс до абсурда. Новые лица только внесли больше деструктива.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил представитель Донецка и эксперт в украинской делегации в политической подгруппе Сергей Гармаш.

Представитель в ТКГ подчеркнул, что Россия только пытается снять с себя ответственность и подставляет недоговороспособных людей.

"Понятно, что Украина не может договариваться с людьми, которые реально не принимают решения. Поэтому я не вижу сейчас никакого прогресса в политической группе… Добавилось деструктива. Сегодня они привели на заседание каких-то "общественных консультантов". Переговорный процесс пытаются довести до абсурда", - отметил Гармаш.

При этом он подчеркнул, что на сегодня более четко обозначается принципиальная позиция украинской стороны.

"Сейчас мы меньше позволяем на себя давить, а значит у нас будет больше возможности решать вопросы, которые касаются непосредственно людей, связанных с этим конфликтом", - добавил Гармаш.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО с неподтвержденным статусом.

Также читайте: Продление особого статуса Донбасса дает нам возможность трактовать этот закон в свою пользу, - Гармаш

Автор: 

россия (95372) Донбасс (26955) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+5
Так этот процесс доведён до абсурда уже давно.
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21.01.2021 14:07
+3
С Московией нечего вообще договариваться пока мы не одержали ряда побед над террористами.
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21.01.2021 14:09
+3
РФ довела переговорный процесс до абсурда ещё в 2014 году. Тогда украинская сторона начала добросовестно выполнять пункты МС-1, а Мордор наплевал на договорённости и провёл "выборы" в ОРДЛО. Последовавшая позже раздача паспортов поставила точку на МС.
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21.01.2021 14:21
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Так этот процесс доведён до абсурда уже давно.
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21.01.2021 14:07 Ответить
С Московией нечего вообще договариваться пока мы не одержали ряда побед над террористами.
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21.01.2021 14:09 Ответить
Какая задача, таков и механизм. "Абсурд" - договариваться с марионеточными отморозками.
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21.01.2021 14:10 Ответить
это трех сторонняя контактная группа Украина,Кацапия и ОБСЕ всех лишних за поребрик!!!!!
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21.01.2021 14:20 Ответить
РФ довела переговорный процесс до абсурда ещё в 2014 году. Тогда украинская сторона начала добросовестно выполнять пункты МС-1, а Мордор наплевал на договорённости и провёл "выборы" в ОРДЛО. Последовавшая позже раздача паспортов поставила точку на МС.
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21.01.2021 14:21 Ответить
В этом случае есть простое, и единственно правильное решение. Заявить протест по этому поводу. И украинской делегации покинуть заседание до той поры пока эту когорту " половце- печенегов" ряженных под шахтеров не отправят обратно в их бантустан - резервацию. Хотя куда нам до такого " смелого шага" мы семь лет ведем войну, у нас два региона оккупированы, один из которых ( Крым) вообще присоединил к себе захватчик, у нас тысячи убитых и десятки тысяч раненых, миллионы беженцев - а мы ( позорники) за все время даже дип отношений не разорвали ( в отличии от Грузии). Это касается и Турчинова и Порошенко и Зеленского.
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21.01.2021 14:27 Ответить
Главная задача кремлевского уголовника, беса путлера, быть на слуху у мирового сообщества, в центре внимания, идет имитация мироиворчества, и это уже тянется после окончания второй мировой войны, но слава богу, большинство цивилизованных стран уже понимают и правильно реагируют на "работу" террористической банды.
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21.01.2021 14:28 Ответить
рабсея(умом рабсею не понять) и есть страной абсурда,
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21.01.2021 14:39 Ответить
Ну так на хер их пошлите.. и не возмущайтесь
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21.01.2021 14:43 Ответить
Россия просто не видит партнеров для договоренностей. С клоунской властью переговоры вести бесполезно, они не за что не отвечают и не на что не способны. Этим идиотам важнее как и кому вернут пленных, а не забота о судьбах людей.
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21.01.2021 14:45 Ответить
Харэ уже эти процессы вести Астанавитесь! кровосиси
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21.01.2021 14:47 Ответить
 
 