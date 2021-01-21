Россия пытается довести переговорный процесс до абсурда, привлекая "общественных консультантов" ОРДЛО в ТКГ, - Гармаш

Российская сторона привлечением так называемых "экспертов" с оккупированного Донбасса к переговорам в политической подгруппе пытается довести этот процесс до абсурда. Новые лица только внесли больше деструктива.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил представитель Донецка и эксперт в украинской делегации в политической подгруппе Сергей Гармаш.

Представитель в ТКГ подчеркнул, что Россия только пытается снять с себя ответственность и подставляет недоговороспособных людей.

"Понятно, что Украина не может договариваться с людьми, которые реально не принимают решения. Поэтому я не вижу сейчас никакого прогресса в политической группе… Добавилось деструктива. Сегодня они привели на заседание каких-то "общественных консультантов". Переговорный процесс пытаются довести до абсурда", - отметил Гармаш.

При этом он подчеркнул, что на сегодня более четко обозначается принципиальная позиция украинской стороны.

"Сейчас мы меньше позволяем на себя давить, а значит у нас будет больше возможности решать вопросы, которые касаются непосредственно людей, связанных с этим конфликтом", - добавил Гармаш.

Ранее сообщалось, что ОБСЕ допустила на заседание ТКГ "общественных советников" ОРДЛО с неподтвержденным статусом.

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