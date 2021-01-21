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Новости
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ЕСПЧ признал РФ ответственной за пытки военнослужащих и гражданского населения в ходе конфликта в Грузии летом 2008 года

ЕСПЧ признал РФ ответственной за пытки военнослужащих и гражданского населения в ходе конфликта в Грузии летом 2008 года

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение по грузинскому иску против России, который касается преступлений, совершенных в ходе вооруженного конфликта между РФ и Грузией в августе 2008 года.

 Об этом сообщил сегодня Минюст Грузии,  информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

ЕСПЧ подтвердил, что в августе 2008 года на территории Грузии имела место этническая чистка, и разделил позицию Грузии, признав ответственность России за пытки и негуманное отношение, проявленное к грузинским военнослужащим и грузинскому гражданскому населению, говорится в сообщении Минюста.

ЕСПЧ также принял решение об ответственности России за оставшиеся без расследования убийства гражданских лиц, совершенные во время боевых действий в августе 2008 года.

Ранее в четверг глава грузинского правительства Георгий Гахария заявил, что решение ЕСПЧ по делу "Грузия против России" станет "переломным этапом в борьбе за деоккупацию страны".

"Сегодня самый важный день для Грузии. Сегодня международный суд впервые даст оценку российско-грузинской войне 2008 года. Это решение станет результатом 12-летнего труда наших граждан, сотрудников Минюста. Мы уверены, что это будет справедливое решение", - сказал Гахария.

Читайте также: Грузия ждет решения трибунала - материалы по нападению России в 2008 году уже в Гааге

Автор: 

Грузия (4499) конфликт (829) россия (95372) Европейский суд по правам человека (811)


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Топ комментарии
+9
Меркель пришлите эту новость.
А то она сильно возбуждена перед переговорами с США по деблокации СП2.
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21.01.2021 14:28
+7
свиннорилі скрізь "наслідили", крісчанам каміння з неба воду збаламутило ЄСПЛ визнав РФ відповідальною за катування військовослужбовців і цивільного населення під час конфлікту в Грузії влітку 2008 року - Цензор.НЕТ 8668
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21.01.2021 14:42
+5
а тем временем в Харькове ЕСПЧ признал РФ ответственной за пытки военнослужащих и гражданского населения в ходе конфликта в Грузии летом 2008 года - Цензор.НЕТ 2725
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21.01.2021 14:32
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Меркель пришлите эту новость.
А то она сильно возбуждена перед переговорами с США по деблокации СП2.
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21.01.2021 14:28 Ответить
свиннорилі скрізь "наслідили", крісчанам каміння з неба воду збаламутило ЄСПЛ визнав РФ відповідальною за катування військовослужбовців і цивільного населення під час конфлікту в Грузії влітку 2008 року - Цензор.НЕТ 8668
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21.01.2021 14:42 Ответить
Этой нравственной идиотке и подельнице людоедов наплевать! Неужели до сих пор неясно?
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21.01.2021 14:55 Ответить
а тем временем в Харькове ЕСПЧ признал РФ ответственной за пытки военнослужащих и гражданского населения в ходе конфликта в Грузии летом 2008 года - Цензор.НЕТ 2725
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21.01.2021 14:32 Ответить
Це не львів'яни з тернополянами. Це рашистські провокатори шукають приводів для звернення в ПАСЕ.
Бідні московіти з російськомовними щелепами отримали важкі фізичні і моральні травми, поки вивчили кілька слів українською.
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21.01.2021 15:20 Ответить
Це стьоб, а не львів'яне-тернополяне-провокатори
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21.01.2021 16:46 Ответить
це 50 на 50. бо підставами займатись мізків може вистачити, а вивчиту 10 речень для роботи - ні.
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21.01.2021 17:44 Ответить
ЄСПЛ визнав РФ відповідальною за катування військовослужбовців і цивільного населення під час конфлікту в Грузії влітку 2008 року - Цензор.НЕТ 2213"
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21.01.2021 17:42 Ответить
Война между Грузией и напавшей на нее Рашей ( при поддержке предателей из Абхазии и Юж. Осетии) длилась 5 дней.. 5 дней.. ( горячая фаза) И Грузия нашла в себе политическую волю разорвать дип отношения с агрессором, и даже приход к власти про рашенского Иванишвили ни чего не изменила в этом плане. А у нас после майдана было три верховных правителя ( считая и И.О.) и не один на этот шаг не решился. Забсдели и "революцИонеры" и "бизнесмены от политики" и "комики у рояля"... Все...
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21.01.2021 14:35 Ответить
Комики у рояля служат кремлю! Так при чём тут это "забздели"?!
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21.01.2021 14:57 Ответить
Так что первые двое забздели вы согласны.. Ну хоть тут сошлись во мнении. По поводу комика, пока сказать что он служит ( в прямом смысле этого слова нельзя) иначе многое было бы сейчас уже по другому. А вот что бздит и больше чем попередники это да. Но тут понятно все таки только что с подмостков от хорошей жизни...
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21.01.2021 15:07 Ответить
Ну как после такого можно было бы избрать Иванишвили? это что же самое, если бы мы избрали Бойка или Медведчука в 2019 году.
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21.01.2021 21:12 Ответить
Типу позелененський сильно від Бойка відрізняється? І чим саме? Балачками про те, що він патріот? Так навіть ведмудчук себе на остаткінських зомбі-каналах називає "справжнім українським патріотом"...
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22.01.2021 14:37 Ответить
А так пишут кацапсячие маилСру
ЄСПЛ визнав РФ відповідальною за катування військовослужбовців і цивільного населення під час конфлікту в Грузії влітку 2008 року - Цензор.НЕТ 2335
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21.01.2021 14:41 Ответить
А глубокую озабоченность по этому всем известному факту ,выразил ?
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21.01.2021 14:50 Ответить
"Лід зрушив, пани присяжні засідателі". Далі будуть Молдова з Україною. Разом ми дотиснемо цю імперську гадину.
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21.01.2021 15:25 Ответить
ЕСПЧ прозревает медленнее, чем бегает равлик
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21.01.2021 16:18 Ответить
Нарешті у ЄС прокинулись від сна.
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21.01.2021 18:14 Ответить
 
 