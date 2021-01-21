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Шансы на пересмотр миссией МВФ программы stand by высокие: в переговорах есть прогресс, - глава НБУ Шевченко

Шансы на пересмотр миссией МВФ программы stand by высокие: в переговорах есть прогресс, - глава НБУ Шевченко

Национальный банк высоко оценивает шансы первого пересмотра миссией Международного валютного фонда (МВФ) программы stand-by, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Мы оцениваем шансы пересмотра программы как высокие. Переговоры на данный момент идут, прогресс, безусловно, есть", - сказал Шевченко в ходе пресс-брифинга в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, в Украине с 11 января работает миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by. Фонд 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша. После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы, однако график был нарушен.

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Автор: 

кредит (2378) МВФ (3334) НБУ (4833) Шевченко Кирилл (69)


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Топ комментарии
+2
Це ще нічого не означає шо і як ви там оцінюєте, шпана зелена.
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21.01.2021 14:33
+2
Дебил, у Исландии ВВП 25 ярдов баксов на 350 тыс. ннаселения.

У нас ВВП меньше, а едоков в 10 раз больше.
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21.01.2021 14:56
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Шевченко не соврет.

Ведь его назначение никак не повлияло на прекращение сотрудничества с МВФ.
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21.01.2021 14:32 Ответить
- Ах, как вы добры и умны!
- Неискренне говорите, а жаль…(с)
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21.01.2021 14:48 Ответить
1,5%
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21.01.2021 14:32 Ответить
Ісландія послала МВФ в дааалеку "подоріж"...
І Чомусь почуває себе краще..🤔
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21.01.2021 14:33 Ответить
А почему не Германия, ВБ или США?

Почему Исландия с населением в 3 чела и 2 медведя на 5 банков и 3 рыбацкие лодки?
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21.01.2021 14:35 Ответить
Глядя на Вас, мне остается только порадоваться за себя.

Спросте у ника "Великая Исландия", Ваш коллега..))
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21.01.2021 14:44 Ответить
Дебил, у Исландии ВВП 25 ярдов баксов на 350 тыс. ннаселения.

У нас ВВП меньше, а едоков в 10 раз больше.
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21.01.2021 14:56 Ответить
Т.е. у нас 130 млрд. на 35 млн.

А в Исландии 25 млрд. на 0,35 млн.
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21.01.2021 15:00 Ответить
Иногда смотришь на Дибила ,как Вы, и думаешь "Доплачивают ему что-ли? " Ну, невозможно быть таким дебилом по доброй воле.

Бувайте, Ви не цікаві,
можете настукати Модеру, як Ви і робите, зазвичай..🤣🤣
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21.01.2021 15:37 Ответить
Т.е. ты перднул про Исландию, не имя понятия ни про ее экономику, ни про ее население, ни про условия на которых они вели переговоры с МВФ и теперь красиво ушел в закат.

Тебе бы реже писать то, о чем ты нихрена не знаешь, или хотя бы проверять то, шо тебе бабки на лавочке у подъезда насвистели.
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21.01.2021 17:31 Ответить
Це ще нічого не означає шо і як ви там оцінюєте, шпана зелена.
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21.01.2021 14:33 Ответить
А Ермак вчера писал что с Зелей в посольстве США инаугурацию смотрел, Степанов каждый день вакцины закупает, у нас их по ходу столько что складывать уже негде. Так что ты ничем не удивил, мы догадываемся что ж...а уже где то близко, т.к. свет в конце тоннеля уже давно не наблюдается...
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21.01.2021 14:40 Ответить
Бене денег не дадут. (stand by-by)
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21.01.2021 14:45 Ответить
Таке враження, що наркоторгівля, нелегальна проститція і кредити від МВФ сама дохідна галузь економіки України. А їх владних хитрозроблених не хвилює вся знищена на вимогу МВФ індустрія?
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21.01.2021 14:52 Ответить
"в переговорах есть прогресс" - нас посилають наЙУХ, але вже не відкритим текстом!
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21.01.2021 14:58 Ответить
переглянути можуть; можуть і погодитись; але одночасно можуть не дати бабла!
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21.01.2021 14:58 Ответить
 
 