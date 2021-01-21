Шансы на пересмотр миссией МВФ программы stand by высокие: в переговорах есть прогресс, - глава НБУ Шевченко
Национальный банк высоко оценивает шансы первого пересмотра миссией Международного валютного фонда (МВФ) программы stand-by, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.
"Мы оцениваем шансы пересмотра программы как высокие. Переговоры на данный момент идут, прогресс, безусловно, есть", - сказал Шевченко в ходе пресс-брифинга в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщалось, в Украине с 11 января работает миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by. Фонд 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша. После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы, однако график был нарушен.
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Ведь его назначение никак не повлияло на прекращение сотрудничества с МВФ.
- Неискренне говорите, а жаль…(с)
І Чомусь почуває себе краще..🤔
Почему Исландия с населением в 3 чела и 2 медведя на 5 банков и 3 рыбацкие лодки?
Спросте у ника "Великая Исландия", Ваш коллега..))
У нас ВВП меньше, а едоков в 10 раз больше.
А в Исландии 25 млрд. на 0,35 млн.
Бувайте, Ви не цікаві,
можете настукати Модеру, як Ви і робите, зазвичай..🤣🤣
Тебе бы реже писать то, о чем ты нихрена не знаешь, или хотя бы проверять то, шо тебе бабки на лавочке у подъезда насвистели.