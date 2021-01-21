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Новости Коронавирус и карантин
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Значительного роста заболеваемости COVID-19 в Киеве после локдауна не ожидается, введения жестких мер не требуется, - Рубан

Значительного роста заболеваемости COVID-19 в Киеве после локдауна не ожидается, введения жестких мер не требуется, - Рубан

В Киеве после завершения жесткого карантина не ожидается большого роста заболеваемости COVID-19. Ситуация в столице остается полностью прогнозируемой и контролируемой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он отметил, что ожидается небольшое увеличение заболеваемости, однако о возможной вспышке пока речи нет.

"Будет незначительное увеличение заболеваемости. Но ситуация сегодня полностью соответствует прогнозам заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекции. Никаких жестких мер не требуется вводить", - заявил Рубан.

Он добавил, что с понедельника Украина должна вернуться к адаптивному карантину. Как именно будет организован карантин - пока не известно, однако он предположил, что каждый регион будет принимать решение об ограничительных мерах исходя из ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дети до 10 лет должны ходить в школу, они болеют очень мало, - Рубан

Напомним, ранее Рубан сообщал, что в Киеве не было резкой вспышки заболеваемости COVID-19. Увеличения числа новых заболеваний шло согласно прогнозам.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине выявили 5 583 новых случая коронавируса. Больше всего заражений подтвердили в Киеве - 595.

карантин (16729) Рубан Олег (124) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Майстри боротьби з ковідом?
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21.01.2021 14:35 Ответить
Я уверенно подозреваю, шо мировую пандемию Короны, сперва победят в Украине, Беларуси... ...и в особо недоразвитых странах Африки.

Причём, бесплатно -- то есть -- на шару...*)
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21.01.2021 14:42 Ответить
"ковид" - это самая громадная дезинформационная афёра современности. Цель: изгнать Трампа из Белого Дома. Всё.
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21.01.2021 14:43 Ответить
Так Трампа ж уже нет... -- и тебе пора...*)
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21.01.2021 15:11 Ответить
А ты на колени встань.
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21.01.2021 15:25 Ответить
Не станет - они это делают только перед говорящими мартышками😁
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21.01.2021 16:31 Ответить
 
 