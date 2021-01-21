Значительного роста заболеваемости COVID-19 в Киеве после локдауна не ожидается, введения жестких мер не требуется, - Рубан

В Киеве после завершения жесткого карантина не ожидается большого роста заболеваемости COVID-19. Ситуация в столице остается полностью прогнозируемой и контролируемой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Он отметил, что ожидается небольшое увеличение заболеваемости, однако о возможной вспышке пока речи нет.

"Будет незначительное увеличение заболеваемости. Но ситуация сегодня полностью соответствует прогнозам заболеваемости гриппом и коронавирусной инфекции. Никаких жестких мер не требуется вводить", - заявил Рубан.

Он добавил, что с понедельника Украина должна вернуться к адаптивному карантину. Как именно будет организован карантин - пока не известно, однако он предположил, что каждый регион будет принимать решение об ограничительных мерах исходя из ситуации.

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Напомним, ранее Рубан сообщал, что в Киеве не было резкой вспышки заболеваемости COVID-19. Увеличения числа новых заболеваний шло согласно прогнозам.

Отметим, за прошедшие сутки в Украине выявили 5 583 новых случая коронавируса. Больше всего заражений подтвердили в Киеве - 595.