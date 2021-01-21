Суд в Бердянске вынес предупреждение женщине, которая с сентября не отпускала ребенка в школу из-за боязни COVID-19

В Бердянске Запорожской области отправили под суд мать, которая отказалась пускать своего ребенка в школу из-за пандемии. Ее дочь не ходила в школу с начала учебного года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 061.

Бердянский горрайонный суд рассмотрел административный протокол за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей относительно матери, которая с сентября не водила дочь в школу.

В полицию обратилась служба по делам детей и учителя школы, потому что школьница с сентября 2020 года не ходит в школу по неизвестной причине.

В полиции составили административный протокол на мать девочки за невыполнение родительских обязанностей.

Читайте также: Суд оштрафовал жительницу Харьковщины за буллинг, устроенный ее сыном в школе

Мать школьницы объяснила, что она не водит дочь в школу из пандемии коронавируса, потому что боится, что это повредит его здоровью.

"Рассмотрев все обстоятельства дела, суд постановил, что женщина виновна в административном правонарушении, но, учитывая степень вины, характер правонарушения, имущественное положение, ей вынесли наказание в виде предупреждения", - говорится в постановлении суда.