Суд в Бердянске вынес предупреждение женщине, которая с сентября не отпускала ребенка в школу из-за боязни COVID-19
В Бердянске Запорожской области отправили под суд мать, которая отказалась пускать своего ребенка в школу из-за пандемии. Ее дочь не ходила в школу с начала учебного года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 061.
Бердянский горрайонный суд рассмотрел административный протокол за невыполнение родительских обязанностей по воспитанию детей относительно матери, которая с сентября не водила дочь в школу.
В полицию обратилась служба по делам детей и учителя школы, потому что школьница с сентября 2020 года не ходит в школу по неизвестной причине.
В полиции составили административный протокол на мать девочки за невыполнение родительских обязанностей.
Мать школьницы объяснила, что она не водит дочь в школу из пандемии коронавируса, потому что боится, что это повредит его здоровью.
"Рассмотрев все обстоятельства дела, суд постановил, что женщина виновна в административном правонарушении, но, учитывая степень вины, характер правонарушения, имущественное положение, ей вынесли наказание в виде предупреждения", - говорится в постановлении суда.
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Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але зло починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто може і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл:
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (15-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Брати платню лише у 2 категоріі шкіл (15-30 доларів) Розмір залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
кому нужны здоровые граждане...
спасение утопающих....далее по тексту
У нас школа работала в обычном режиме, но когда в классе был хоть один подтверждённый ковид, то весь класс вместе со всеми учителями уходили на двухнедельный карантин по протоколу. Сейчас вся школа учится он лайн.
- 100% будут