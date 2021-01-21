Информация по передаче пленных Украине постоянно меняется. На данный момент подтверждены два маршрута, - Денисова

Информация, касающаяся односторонней передачи на подконтрольную правительству Украины территорию незаконно заключенных граждан Украины, которые содержались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, постоянно меняется.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее данным, в настоящий момент действительно подтверждены два маршрута, по которым может произойти процесс передачи - через КПВВ "Майорское" и по маршруту Ростов-на-Дону - Минск - Киев.

"Однако количество граждан, которое планируют передать на подконтрольную Украине территорию, постоянно меняется. Кроме того, на данный момент местонахождение наших сограждан неизвестно", - добавила Денисова.

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