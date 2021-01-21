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Информация по передаче пленных Украине постоянно меняется. На данный момент подтверждены два маршрута, - Денисова

Информация по передаче пленных Украине постоянно меняется. На данный момент подтверждены два маршрута, - Денисова

Информация, касающаяся односторонней передачи на подконтрольную правительству Украины территорию незаконно заключенных граждан Украины, которые содержались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, постоянно меняется.

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее данным, в настоящий момент действительно подтверждены два маршрута, по которым может произойти процесс передачи - через КПВВ "Майорское" и по маршруту Ростов-на-Дону - Минск - Киев.

"Однако количество граждан, которое планируют передать на подконтрольную Украине территорию, постоянно меняется. Кроме того, на данный момент  местонахождение наших сограждан неизвестно", - добавила Денисова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Террористы "ЛДНР" через посредника передадут Украине девять пленных, - Денисова. ВИДЕО

Автор: 

Денисова Людмила (996) обмен (1367) плен (2594)


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Топ комментарии
+3
Всіх переданих громадян мають арештувати та ізолювати від ЗМІ для проведення спецперевірки і випустити тільки після повної впевненості що вони не є завербованими агентами ворожих спецслужб.
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21.01.2021 14:57
+3
вопрос. среди них есть хоть один военнопленный?
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21.01.2021 15:01
+2
Кроме того, на этот час местонахождение наших сограждан неизвестно", - добавила Денисова.Источник: https://censor.net/ru/n3243183

ой, чи наших.. бо судячі з попередніх новин, військових там нема.. та і гадю савченко ми всі пам'ятаємо..
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21.01.2021 15:00
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де мертвечук?
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21.01.2021 14:55 Ответить
Всіх переданих громадян мають арештувати та ізолювати від ЗМІ для проведення спецперевірки і випустити тільки після повної впевненості що вони не є завербованими агентами ворожих спецслужб.
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21.01.2021 14:57 Ответить
Потрібно максимально зірвати плани ворога по медійній активності Медведчука та переданих громадян для унеможливлення ворожої пропаганди на українських телеканалах та в ЗМІ. Для цього потрібен арешт всіх переданих і утримання під вартою протягом двох місяців, поки буде йти спецперевірка.
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21.01.2021 15:00 Ответить
Перспектива провести два місяці в українському СІЗО зупинить багатьох колаборантів від поїздки в Україну для виконання диверсійних дій на території України.
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21.01.2021 15:14 Ответить
праильно! я тож меркую должны быть засланые у нас и так их хватает и пора этой гидре голову отсечь! поэтому там и меньжуюца и меняют количество все думают как втулить нам эту вошу
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22.01.2021 09:04 Ответить
Невже здох?
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21.01.2021 15:05 Ответить
Кроме того, на этот час местонахождение наших сограждан неизвестно", - добавила Денисова.Источник: https://censor.net/ru/n3243183

ой, чи наших.. бо судячі з попередніх новин, військових там нема.. та і гадю савченко ми всі пам'ятаємо..
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21.01.2021 15:00 Ответить
вопрос. среди них есть хоть один военнопленный?
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21.01.2021 15:01 Ответить
Таксистов опять передадут, которые через месяц снова туда поедут.
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21.01.2021 15:23 Ответить
Які воєноплєні?! Зебіли є Зебіли. Передадуть сепарів, вату, агентів. Військових заручників яких незаконно утримували терористи ніхто не звільнить.
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21.01.2021 16:28 Ответить
Ни одного. Только гражданские и "шибко" больные.
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21.01.2021 16:58 Ответить
наверное решили медицинский тур сделать для пристарелых и немощьных сепаров.
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21.01.2021 15:59 Ответить
Гражданских, если по пять человек передовать то там ваты хватит лет на двести
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21.01.2021 17:29 Ответить
а если они там уже не нужны то нахрен они сдесь?
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21.01.2021 19:18 Ответить
 
 