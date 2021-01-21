Информация по передаче пленных Украине постоянно меняется. На данный момент подтверждены два маршрута, - Денисова
Информация, касающаяся односторонней передачи на подконтрольную правительству Украины территорию незаконно заключенных граждан Украины, которые содержались на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, постоянно меняется.
Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
По ее данным, в настоящий момент действительно подтверждены два маршрута, по которым может произойти процесс передачи - через КПВВ "Майорское" и по маршруту Ростов-на-Дону - Минск - Киев.
"Однако количество граждан, которое планируют передать на подконтрольную Украине территорию, постоянно меняется. Кроме того, на данный момент местонахождение наших сограждан неизвестно", - добавила Денисова.
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ой, чи наших.. бо судячі з попередніх новин, військових там нема.. та і гадю савченко ми всі пам'ятаємо..