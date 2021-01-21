Кулеба попросил главу МИД Китая помочь ускорить экспорт в Украину COVID-вакцины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ваном И попросил его посодействовать скорейшему предоставлению разрешения на экспорт в Украину китайской вакцины от COVID-19.
Как сообщает пресс-служба МИД Украины, Кулеба во время беседы поблагодарил за предоставленную правительством Китая помощь в борьбе с пандемией COVID-19 и обратился к китайскому коллеги с просьбой содействовать скорейшему предоставлению разрешения на экспорт в Украину китайской вакцины от коронавируса, передает Цензор.НЕТ.
"Мы рассматриваем вопрос сотрудничества по вакцины не просто как межправительственное соглашение, а как взаимодействие между народами Китая и Украины", - подчеркнул он.
В свою очередь Ван И заверил Кулебу в готовности правительства КНР в дальнейшем оказывать поддержку Украине в борьбе с COVID-19, вплоть пока пандемия не будет полностью преодолена.
Кроме того, стороны отметили прошлогодний рост объемов торговли между Украиной и Китаем на 20% до рекордных $15 млрд. Так, министры определили развитие торговли и контактов между людьми двух ключевых приоритеты отношений Украины и КНР на 2021 год.
Кроме того, министры обсудили планы украинско-китайских контактов на 2021г. на всех уровнях, включая самый высокий. В этом контексте Кулеба проинформировал китайского коллегу о мерах по празднованию 30-й годовщины независимости Украины.
"В этом году Украина и Китай отмечают 10 лет с момента провозглашения стратегического партнерства, а Украина отмечает 30 лет независимости. Искренне надеюсь, что на этом фоне Украина и Китай смогут показать большие положительные результаты в двусторонних отношениях ", - сказал Кулеба.
Министры подтвердили взаимное приглашение осуществить рабочие визиты, когда ограничения пандемии COVID-19 будуь это позволять.
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Дешёвая почти не вакцина Sinovac будет покупаться по цене высококлассной Pfizer - разница сами понимаете куда пойдет.
Так шо -- шансов Ноль...
а) не поделился
б) сумел громко оскандалиться
в остальных случая коррупция в китае цветет и пахнет
Или , как сказал Зеленския, что времени мало и к принятому закону о "рынке" Земли,что бы скупить ее за безценок, вместо того, что принять закон о производстве и обработки сырья в кооперативах, членами которых могли стать местные пайщики для увеличения производства продукции населением и таким ображом бороться с бедностью, продавая свою продукцию по вмему Миру, так надо еще , как с не поставкой кислорода, когда были выделенны деньги, колоть не проверенными китайскими и индийскими вакцинами.
Ну правильно, бедности не будет , когда население будет сокращатся от нищеты
и не качественных медицынских поставок,а все бюджетные деньги власть бандитов и наперсточников крадет на выплтах %, Зе э/энергии, дорогах сомнительного качества с "откатами" вместо того, что бы строить их за счет контроля ипользования бюджетных средств и улучшения частного инвест климата в стране.