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Новости Коронавирус и карантин
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Кулеба попросил главу МИД Китая помочь ускорить экспорт в Украину COVID-вакцины

Кулеба попросил главу МИД Китая помочь ускорить экспорт в Украину COVID-вакцины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ваном И попросил его посодействовать скорейшему предоставлению разрешения на экспорт в Украину китайской вакцины от COVID-19.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, Кулеба во время беседы поблагодарил за предоставленную правительством Китая помощь в борьбе с пандемией COVID-19 и обратился к китайскому коллеги с просьбой содействовать скорейшему предоставлению разрешения на экспорт в Украину китайской вакцины от коронавируса, передает Цензор.НЕТ.

"Мы рассматриваем вопрос сотрудничества по вакцины не просто как межправительственное соглашение, а как взаимодействие между народами Китая и Украины", - подчеркнул он.

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В свою очередь Ван И заверил Кулебу в готовности правительства КНР в дальнейшем оказывать поддержку Украине в борьбе с COVID-19, вплоть пока пандемия не будет полностью преодолена.

Кроме того, стороны отметили прошлогодний рост объемов торговли между Украиной и Китаем на 20% до рекордных $15 млрд. Так, министры определили развитие торговли и контактов между людьми двух ключевых приоритеты отношений Украины и КНР на 2021 год.

Кроме того, министры обсудили планы украинско-китайских контактов на 2021г. на всех уровнях, включая самый высокий. В этом контексте Кулеба проинформировал китайского коллегу о мерах по празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

"В этом году Украина и Китай отмечают 10 лет с момента провозглашения стратегического партнерства, а Украина отмечает 30 лет независимости. Искренне надеюсь, что на этом фоне Украина и Китай смогут показать большие положительные результаты в двусторонних отношениях ", - сказал Кулеба.

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Министры подтвердили взаимное приглашение осуществить рабочие визиты, когда ограничения пандемии COVID-19 будуь это позволять.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Китай (2912) МИД (6935) Кулеба Дмитрий (2880) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Во какая трогательная забота о китайском шмурдяке Sinovac и прокладке "Лекхим", принадлежащей Богатыревой. Коррупционная схема должна работать во что бы то ни стало!
Дешёвая почти не вакцина Sinovac будет покупаться по цене высококлассной Pfizer - разница сами понимаете куда пойдет.
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21.01.2021 15:13
+3
Позорище *** ....
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21.01.2021 15:03
+3
Україні не потрібна китайська вакцина, люди не будуть вакцинуватись цим лайном, бо тоді вакциновані отримають заборону на в'їзд до ЄС на кілька років. В ЄС будуть пускати тільки тих хто вакцинований вакцинами які пройшли сертифікацію в ЄС - Пфайзером та Модерной!
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21.01.2021 15:07
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Правила форума Совет форумчан
а МИД США боится попросить ускорить поставку нормальной вакцины?
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21.01.2021 15:02 Ответить
Україні не потрібна китайська вакцина, люди не будуть вакцинуватись цим лайном, бо тоді вакциновані отримають заборону на в'їзд до ЄС на кілька років. В ЄС будуть пускати тільки тих хто вакцинований вакцинами які пройшли сертифікацію в ЄС - Пфайзером та Модерной!
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21.01.2021 15:07 Ответить
Позорище *** ....
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21.01.2021 15:03 Ответить
-- Месье, -- начал Ипполит Матвеевич, запинаясь, - же не манж па сис жур. Гебенмир зибитте этвас копек ауф дем штюк брод. (с)
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21.01.2021 15:07 Ответить
Заграница нам поможет .
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21.01.2021 15:18 Ответить
-- поддержал!
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21.01.2021 15:15 Ответить
Мразь! Таки упорно хотят впарить украинцам китайскую бормотуху! ******!
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21.01.2021 15:04 Ответить
Ван И.. И Ван . И тут "срюский мир".
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21.01.2021 15:05 Ответить
СУПЕР! За СВОИ деньги за какое-то гавно неизвестного действия еще и просить приходится!
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21.01.2021 15:06 Ответить
Во какая трогательная забота о китайском шмурдяке Sinovac и прокладке "Лекхим", принадлежащей Богатыревой. Коррупционная схема должна работать во что бы то ни стало!
Дешёвая почти не вакцина Sinovac будет покупаться по цене высококлассной Pfizer - разница сами понимаете куда пойдет.
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21.01.2021 15:13 Ответить
откуда у тебя информация,что "лекхим" принадлежит богатырёвой?
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21.01.2021 16:13 Ответить
Импортный апофеоз! -- от болячки до лекарства...*)
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21.01.2021 15:14 Ответить
Если сложить в купу тех, кто голосовал за Зелю, против Пороха и не пришёл на выборы -- то "вся єта шобла" окажется в подавляющем большинстве -- % 90, никак не меньше.
Так шо -- шансов Ноль...
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21.01.2021 15:19 Ответить
Кулеба попросив главу МЗС Китаю допомогти прискорити експорт в Україну COVID-вакцини - Цензор.НЕТ 5153
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21.01.2021 15:31 Ответить
А в правительстве Китая знают об этом? Ведь в Китае смертельная казнь за коррупцию. По идее Степашка смертельно подставил китайских производителей и я бы на их ни одной дозы не дал бы.
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21.01.2021 16:00 Ответить
Алконавт, а каким боком Китай, если элемент коррупции со стороны Украины?
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21.01.2021 17:01 Ответить
Дебил, перечитай то, что я написал. Если опять не поймёшь - на бумажечке пиши.
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21.01.2021 17:08 Ответить
там смертная казнь тем кто
а) не поделился
б) сумел громко оскандалиться

в остальных случая коррупция в китае цветет и пахнет
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21.01.2021 19:48 Ответить
Скандал уже есть, только он до Китая еще не дошел.
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21.01.2021 23:03 Ответить
Да идите вы на хер с китайским фуфломиуцнином. Или нечем коммуналку платить? Срочно откаты от Богатырёвой получить нужно?
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21.01.2021 15:58 Ответить
Так почему нет выбора, кто хочет колоть Китайскую пусть себе колят и в первую очередь те кто так хопочет о ее поставках, -это депутаты и министры в качестве доказательства , что вакцина безопасная, как в США или Израиле презиленты в качестве доказательства себе привили, а кто хочет Pfizer пусть колят им тем более сейчас надо вакцинировать в первую очередь только медиков и пожилых людей.
Или , как сказал Зеленския, что времени мало и к принятому закону о "рынке" Земли,что бы скупить ее за безценок, вместо того, что принять закон о производстве и обработки сырья в кооперативах, членами которых могли стать местные пайщики для увеличения производства продукции населением и таким ображом бороться с бедностью, продавая свою продукцию по вмему Миру, так надо еще , как с не поставкой кислорода, когда были выделенны деньги, колоть не проверенными китайскими и индийскими вакцинами.
Ну правильно, бедности не будет , когда население будет сокращатся от нищеты
и не качественных медицынских поставок,а все бюджетные деньги власть бандитов и наперсточников крадет на выплтах %, Зе э/энергии, дорогах сомнительного качества с "откатами" вместо того, что бы строить их за счет контроля ипользования бюджетных средств и улучшения частного инвест климата в стране.
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21.01.2021 16:51 Ответить
Значить і Кулеба отримає свій % "відкатів".... хунта, ***...
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21.01.2021 18:17 Ответить
 
 