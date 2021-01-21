Фирма в Харькове некачественно реконструировала спортплощадки города: ущерб составляет 2,2 млн грн
Директору фирмы-подрядчика, занимавшейся реконструкцией спортивных площадок в Харькове, объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
"По результатам комплексных строительно-технических и экономических экспертиз по 13 объектам установлено ненадлежащее качество выполненных работ, а именно: отсутствие бетонного фундамента, несоответствие проекту размеров слоев покрытия, а также формы, структуры, размера бетонных фундаментов", - говорится в сообщении.
По информации правоохранителей, фактические характеристики и качество фундамента не позволяют использовать спортивные площадки по назначению, поскольку они находятся в аварийном состоянии.
Фирма-подрядчик заключала договоры на реконструкцию спортплощадок с КП "Харьковский городской центр физического здоровья населения "Спорт для всех" в течение 2016-2019 годов.
По данным следствия, общая сумма ущерба, нанесенного в результате некачественно выполненных работ, составляет почти 2,2 млн грн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль