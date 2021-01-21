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Фирма в Харькове некачественно реконструировала спортплощадки города: ущерб составляет 2,2 млн грн

Фирма в Харькове некачественно реконструировала спортплощадки города: ущерб составляет 2,2 млн грн

Директору фирмы-подрядчика, занимавшейся реконструкцией спортивных площадок в Харькове, объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам комплексных строительно-технических и экономических экспертиз по 13 объектам установлено ненадлежащее качество выполненных работ, а именно: отсутствие бетонного фундамента, несоответствие проекту размеров слоев покрытия, а также формы, структуры, размера бетонных фундаментов", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, фактические характеристики и качество фундамента не позволяют использовать спортивные площадки по назначению, поскольку они находятся в аварийном состоянии.

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Фирма-подрядчик заключала договоры на реконструкцию спортплощадок с КП "Харьковский городской центр физического здоровья населения "Спорт для всех" в течение 2016-2019 годов.

По данным следствия, общая сумма ущерба, нанесенного в результате некачественно выполненных работ, составляет почти 2,2 млн грн.

коррупция (8555) прокуратура (5005) Харьков (7450)


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Топ комментарии
+3
Откуда возьмется качество, если надо и себе заработать и откаты отдать
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21.01.2021 15:08
+2
Фирма в Харькове некачественно реконструировала спортплощадки города: ущерб составляет 2,2 млн грн - Цензор.НЕТ 2922
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21.01.2021 15:09
+2
А ви думаєте за які гроші кернеса лікували в Шаріте... місто давно обікрадене і майно громади в заставі.
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21.01.2021 16:12
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Откуда возьмется качество, если надо и себе заработать и откаты отдать
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21.01.2021 15:08 Ответить
Відкати давали Кернесу, а тепер прийдеться ще й Авакову занести, бо Аваков став неофіційним керівником Харківщини, а фактично главою новою харківської ОПГ.
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21.01.2021 15:11 Ответить
Фирма в Харькове некачественно реконструировала спортплощадки города: ущерб составляет 2,2 млн грн - Цензор.НЕТ 2922
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21.01.2021 15:09 Ответить
Зараз потрібно не Кернеса згадувати а відновлювати законність на території Харкова та Харківської області, а для цього потрібно усунути Авакова з поста міністра МВС, який намагається підім'яти під себе всі кримінальні схеми Кернеса.
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21.01.2021 15:12 Ответить
Шо, конкурент?
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21.01.2021 15:41 Ответить
https://2day.kh.ua/v-kharkove-ne-mogut-provesti-ekspertizu-tualeta-za-65-millionov?fbclid=IwAR0lT48y3cKt7xJ81wVdLnnw8ly0ZgncvjGHNJwm6-GMdDwytYuqkSnFBq0 а ремонт туалета запилили как?? по багатому!!!
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21.01.2021 15:11 Ответить
Гэпа разберётся)
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21.01.2021 15:12 Ответить
В г.Украинке (Киевская обл., Обуховский р-н) откаты и воровство последние 2 года при кучеродарсании в горсовете превышают эти в 20-30 раз минимум.
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21.01.2021 15:18 Ответить
Ну вы сравнили устье Козинки с паршивым Харьковом.
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21.01.2021 15:44 Ответить
А ви думаєте за які гроші кернеса лікували в Шаріте... місто давно обікрадене і майно громади в заставі.
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21.01.2021 16:12 Ответить
Естественно что на зеленской Большой Стройке будет Большое Воровство.
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21.01.2021 17:51 Ответить
 
 