Комитет Рады поддержал законопроект, позволяющий регистрировать вакцины от COVID-19 без полного цикла испытаний
Парламентский комитет здоровья нации, медпомощи и медстрахования поддержал законопроект о внесении изменений в закон "О лекарственных средствах" относительно госрегистрации лекарственных средств под обязательства, которые открывают возможности регистрации вакцин от COVID-19.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечает глава комитета Михаил Радуцкий, законопроект №4613 позволит использовать в Украине вакцины производства компаний Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.
"К настоящему времени ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний. Вакцинация в ЕС, США и других странах началась в режиме экстренного использования (emergency use). Украинское законодательство не предусматривает такого режима. Поэтому для регистрации вакцин в нашей стране возникла необходимость законодательных изменений", - написал он в фейсбуке.
Законопроект, в частности, предусматривает возможность регистрации в Украине вакцин для использования в случае, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, если клинические испытания проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского Союза, если известна потенциальная польза лекарственного средства, а также если не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.
"При наличии этих обстоятельств вакцина может быть зарегистрирована для экстренного медицинского применения, в течение срока, пока заявитель завершит клинические исследования", - уточнил Радуцкий.
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"Ни одна вакцина не прошла".... шо, даже Пфайзер?)))
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Колите их себе ссцукки
І при Дохторі Смерть на життя не скаржився, а тепер - взагалі у чоколяді. Фінт вухами з масками в Іспанію - то так собі, розминка. А от комбінація з кацапським "крокаділом" - це круто!
...Коли вже ця гнида обжереться так, щоб луснула...