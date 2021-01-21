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Новости Коронавирус и карантин
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Комитет Рады поддержал законопроект, позволяющий регистрировать вакцины от COVID-19 без полного цикла испытаний

Комитет Рады поддержал законопроект, позволяющий регистрировать вакцины от COVID-19 без полного цикла испытаний

Парламентский комитет здоровья нации, медпомощи и медстрахования поддержал законопроект о внесении изменений в закон "О лекарственных средствах" относительно госрегистрации лекарственных средств под обязательства, которые открывают возможности регистрации вакцин от COVID-19.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ

Как отмечает глава комитета Михаил Радуцкий, законопроект №4613 позволит использовать в Украине вакцины производства компаний Pfizer\BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

"К настоящему времени ни одна вакцина от СOVID-19 не прошла полный цикл испытаний. Вакцинация в ЕС, США и других странах началась в режиме экстренного использования (emergency use). Украинское законодательство не предусматривает такого режима. Поэтому для регистрации вакцин в нашей стране возникла необходимость законодательных изменений", - написал он в фейсбуке.

Законопроект, в частности, предусматривает возможность регистрации в Украине вакцин для использования в случае, если имеются данные об успешном проведении доклинических испытаний, если клинические испытания проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского Союза, если известна потенциальная польза лекарственного средства, а также если не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

"При наличии этих обстоятельств вакцина может быть зарегистрирована для экстренного медицинского применения, в течение срока, пока заявитель завершит клинические исследования", - уточнил Радуцкий.

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вакцина (3815) ВР (29228) карантин (16729) комитет (559) Радуцкий Михаил (287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+14
Під спутнік законопоект. Не треба бути генієм,щоб зрозуміти.
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21.01.2021 15:38
+11
теперь наконец у нас будет спутник № 5, а вы что подумали?
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21.01.2021 15:30
+7
Это даже не преступление, это самоуничтожение. Мне этот комитет напоминает тех, которые бегают с отрубленными головами...
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21.01.2021 15:30
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теперь наконец у нас будет спутник № 5, а вы что подумали?
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21.01.2021 15:30 Ответить
Кабанів колять теж без повного циклу випробувань, ці ВР кабани повинні це знати.
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21.01.2021 15:48 Ответить
Это даже не преступление, это самоуничтожение. Мне этот комитет напоминает тех, которые бегают с отрубленными головами...
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21.01.2021 15:30 Ответить
Да канєшно... Тільки розвинуті країни не закуповують китайський, індійський або кацапський шмурдяк.
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21.01.2021 15:33 Ответить
Під спутнік законопоект. Не треба бути генієм,щоб зрозуміти.
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21.01.2021 15:38 Ответить
Не удивлюсь, если завтра примут Закон во втором чтении, а послезавтра опубликуют. Все на низком старте.
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21.01.2021 15:51 Ответить
Ну это уже похоже на уничтожение человечества...
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21.01.2021 15:39 Ответить
...части человечества.
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21.01.2021 20:44 Ответить
Погодите.
"Ни одна вакцина не прошла".... шо, даже Пфайзер?)))
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21.01.2021 15:40 Ответить
Всепобеждающее бабло.
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21.01.2021 15:48 Ответить
Чергова москальська маніпуляція. Ну дууууже хочуть втюхати нам той супутник.
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21.01.2021 15:49 Ответить
Поголовье крупного, рогатого скота должно быть сохранено, надои должны расти.
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21.01.2021 15:59 Ответить
Хутин-пУЙЛО.
Крим - Україна.
РФ - фашисько-нациська країна, ворог України.
пацаК - живодер, мерзотник, вбивця!
пУЙЛО&пацаК&РФ - ПНХ.
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21.01.2021 16:04 Ответить
Під кацапський шмурдяк СпутникV вже "закони" приймають суки!!!
"Непокарене зло повертається" .
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21.01.2021 16:01 Ответить
Кончена мразота!
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21.01.2021 16:15 Ответить
Уже и так и сяк выкручиваются чтобы Спутник впарить. Вот это настоящая украинская власть
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21.01.2021 16:19 Ответить
Это жесть какаято, как можно регистрировать не понятно еще даже что???? Взаимоискоючающие вещи даже это)))
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21.01.2021 16:21 Ответить
а шо,лаптестан в список стран внесут в процессе обсуждения?сразу не рискнули?
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21.01.2021 16:32 Ответить
себе и колите, уроды!
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21.01.2021 16:48 Ответить
цікаво, а хто дасть згоду на те, щоб йому ввели цю ширку?.
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21.01.2021 16:50 Ответить
Комитет Рады поддержал законопроект, позволяющий регистрировать МАЦКАЛЬСКИЕ вакцины от COVID-19 без полного цикла испытаний
Колите их себе ссцукки
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21.01.2021 16:55 Ответить
Ай да кРадуцький! Ай да с#кін син! (майже цитата)
І при Дохторі Смерть на життя не скаржився, а тепер - взагалі у чоколяді. Фінт вухами з масками в Іспанію - то так собі, розминка. А от комбінація з кацапським "крокаділом" - це круто!
...Коли вже ця гнида обжереться так, щоб луснула...
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21.01.2021 22:56 Ответить
Кто нибудь хоть на секундочку задумался почему кацапы и их пособники в Украине так топят выпрыгивая из портков за эту так называемую вакцину спутник !? Ведь тут не в деньгах дело , что кто-то с барыг хочет заработать! Нет, - тут спланированная диверсия над здоровьем Украинцев!!
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22.01.2021 00:04 Ответить
хорошо. правильно.
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22.01.2021 02:14 Ответить
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22.01.2021 11:34 Ответить
 
 