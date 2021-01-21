16-ти и 18-летняя подруги распространяли наркотики через Телеграмм канал. Изъят "товар" на 7 млн грн по ценам черного рынка, - Нацполиция. ФОТО

Распространением "Альфа PVP", каннабиса и таблеток экстази занимались две подруги в возрасте 16 и 18 лет. Они получали запрещенный товар по почте, фасовали в съемной квартире и отправляли клиентам в другие области страны. Теперь им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По данным правоохранителей, дилерки, жительницы Запорожской области, работали на Телеграмм канал, через который распространяли "Альфа PVP", каннабис и таблетки экстази. Наркотики и психотропы они получали по почте, расфасовывали их и отправляли клиентам. Для реализации товара, в целях конспирации, злоумышленницы использовали вымышленные анкетные данные.

Одна из злоумышленниц была задержана, когда она получила очередную посылку с запрещенными веществами. У нее изъяли два пакета с "Альфа PVP" общим весом около килограмма.

Кроме того, правоохранители под процессуальным руководством местной прокуратуры провели обыск в квартире, которую они арендовали и организовали под фасовочный цех. В результате изъяты более тысячи слип-пакетов различных объемов с расфасованными наркотиками и психотропами весом более шести килограммов, таблетки экстази, а также мобильные телефоны, фасовочные материалы с логотипом "лавки" и электронные весы. Сумма изъятого по ценам "черного" рынка составляет более семи миллионов гривен.

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Фигурантки задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.







