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Новости
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16-ти и 18-летняя подруги распространяли наркотики через Телеграмм канал. Изъят "товар" на 7 млн грн по ценам черного рынка, - Нацполиция. ФОТО

16-ти и 18-летняя подруги распространяли наркотики через Телеграмм канал. Изъят

Распространением "Альфа PVP", каннабиса и таблеток экстази занимались две подруги в возрасте 16 и 18 лет. Они получали запрещенный товар по почте, фасовали в съемной квартире и отправляли клиентам в другие области страны. Теперь им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

По данным правоохранителей, дилерки, жительницы Запорожской области, работали на Телеграмм канал, через который распространяли "Альфа PVP", каннабис и таблетки экстази. Наркотики и психотропы они получали по почте, расфасовывали их и отправляли клиентам. Для реализации товара, в целях конспирации, злоумышленницы использовали вымышленные анкетные данные.

Одна из злоумышленниц была задержана, когда она получила очередную посылку с запрещенными веществами. У нее изъяли два пакета с "Альфа PVP" общим весом около килограмма.

Кроме того, правоохранители под процессуальным руководством местной прокуратуры провели обыск в квартире, которую они арендовали и организовали под фасовочный цех. В результате изъяты более тысячи слип-пакетов различных объемов с расфасованными наркотиками и психотропами весом более шести килограммов, таблетки экстази, а также мобильные телефоны, фасовочные материалы с логотипом "лавки" и электронные весы. Сумма изъятого по ценам "черного" рынка составляет более семи миллионов гривен.

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Фигурантки задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

16-ти и 18-летняя подруги распространяли наркотики через Телеграмм канал. Изъят товар на 7 млн грн по ценам черного рынка, - Нацполиция 01
16-ти и 18-летняя подруги распространяли наркотики через Телеграмм канал. Изъят товар на 7 млн грн по ценам черного рынка, - Нацполиция 02
16-ти и 18-летняя подруги распространяли наркотики через Телеграмм канал. Изъят товар на 7 млн грн по ценам черного рынка, - Нацполиция 03
16-ти и 18-летняя подруги распространяли наркотики через Телеграмм канал. Изъят товар на 7 млн грн по ценам черного рынка, - Нацполиция 04

Автор: 

наркотики (2143) Нацполиция (16427) Запорожская область (3048)


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Топ комментарии
+17
Дівчатка це не самі робили, потрібно ментів шукати які пристроїли дівчат до цього бізнесу. А також потрібно всіх постачальників та отримувачів притягнути до кримінальної відповідальності, згідно даних служб доставки.
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21.01.2021 15:43
+12
Да-да, две девчонки не захотели делиться. У нас же каждый второй подросток, насобирав 7 миллионов гривен, думает, а не поторговать ли ему наркотиками.
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21.01.2021 15:42
+7
девчата к успеху шли,но не сложилось
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21.01.2021 15:35
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девчата к успеху шли,но не сложилось
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21.01.2021 15:35 Ответить
Не фартонуло...(с)..
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21.01.2021 15:37 Ответить
Дівчатка це не самі робили, потрібно ментів шукати які пристроїли дівчат до цього бізнесу. А також потрібно всіх постачальників та отримувачів притягнути до кримінальної відповідальності, згідно даних служб доставки.
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21.01.2021 15:43 Ответить
Цыганки...менты не будут с таким контингентом напрямую работать....работали через барона
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21.01.2021 16:07 Ответить
Дівчатка
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21.01.2021 16:35 Ответить
не найдут, если вообще будут искать, это козы отпущения
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21.01.2021 19:34 Ответить
Просто не захотели делится с коршунами Авакова, а жадность она не одного фраера сгубила
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21.01.2021 15:37 Ответить
Да-да, две девчонки не захотели делиться. У нас же каждый второй подросток, насобирав 7 миллионов гривен, думает, а не поторговать ли ему наркотиками.
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21.01.2021 15:42 Ответить
доповню ваш сарказм, улюбленою частиною статті:
За цінами на ринку, що встановлює Нацполіція, вилучено "товар" на 7 млн ​​грн... Співпрацю завершено, реалізацією передано 14-ти та 15-ти літнім, що не несуть кримінальної відповідальності.
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21.01.2021 16:38 Ответить
Нацполиция мониторит ценовую ситуацию на рынке наркотиков?
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21.01.2021 17:56 Ответить
Моня торит?
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21.01.2021 18:10 Ответить
А эти две подруги заигрывают с паРашкинским ментом...

https://twitter.com/i/status/1351985894983667714 https://twitter.com/i/status/1351985894983667714
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21.01.2021 15:36 Ответить
курвы
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21.01.2021 17:13 Ответить
На ментовский бизнес позарились, вот и попалили девчат.
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21.01.2021 15:37 Ответить
Ібо нєфіг (с).
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21.01.2021 22:38 Ответить
свежо приданье)))
да верится с трудом)))
скоро барыги 13 лет -
будут уже ветеранами наркотрафика))
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21.01.2021 15:39 Ответить
А чого ні? Швидше за все 2 циганки, яких старші товариші використовували для збуту товару. Старші цигани мабуть крім кнопкових телефонів і не бачили нічого, от і підрядили молодь на модні тенденції.
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21.01.2021 16:06 Ответить
98 год
цыганы уже по мобильным общались
через дорогу
не стоит недооценивать
нацменшинства
а тем более драндиллеров с большими бабками
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21.01.2021 20:40 Ответить
Якраз ромале торгують дурью під надійним мусорським захистом.
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21.01.2021 22:36 Ответить
аж не вірю...фантастичний успіх під носом сбу та мвс...конкурентів не потерпимо
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21.01.2021 15:39 Ответить
вот так. взяли и закрыли фоп и вирусные 8 тыс. грн. не выплатили.
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21.01.2021 15:40 Ответить
взяли наркобаронов
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21.01.2021 15:52 Ответить
Наркобарыни... т.е. наркобаронессы.
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21.01.2021 16:03 Ответить
потому что без кассового аппарата.
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21.01.2021 16:16 Ответить
МИ маємо повірити що дівчатка-фасувальниці "десь" самостійно здобули декілька мільйонів гривень на закупівлю товару?
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21.01.2021 16:28 Ответить
а по ценам НЕ чёрного рынка, уточните пжлста!
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21.01.2021 16:35 Ответить
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21.01.2021 16:40 Ответить
А КОРОБОЧКА ТО НОВОЙ ПОЧТЫ ===== АЙ ДА МОЛОЧАГИ --- РАБОТАЮТ НА ВСЮ СТРАНУ ))))))))))))))))))
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21.01.2021 17:14 Ответить
Мусорня конкурентів щимить. Теж мені новина.
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21.01.2021 22:34 Ответить
 
 