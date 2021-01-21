РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5091 посетитель онлайн
Новости
2 908 9

Суд перенес на 19 февраля рассмотрение апелляции на запрет книги о Стусе по иску Медведчука

Суд перенес на 19 февраля рассмотрение апелляции на запрет книги о Стусе по иску Медведчука

В Киевском апелляционном суде сегодня, 21 января, должно было состояться первое заседание по апелляции издательства Vivat на решение о запрете по иску Виктора Медведчука книги Вахтанга Кипиани "Справа Василя Стуса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Однако, заседание перенесли на 19 февраля 2021 года. Суд соберется в 10:00.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мемориальные доски Стусу и Светличному открыли в Киеве. ФОТО

Книга Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года. Ее общий тираж - 35 тыс. экземпляров.

Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

Автор: 

запрет (1705) книги (629) Медведчук Виктор (1788) Стус (94) суд (25077)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дожились
показать весь комментарий
21.01.2021 15:46 Ответить
Може до 19 ХВевраля здохне... Шось в нього вигляд вже не дуже свєжий... Блоизько як пкажуть так мертвичиною аж пре...
показать весь комментарий
21.01.2021 15:51 Ответить
Коли вже всі зрозуміють,що судова система України прауює на руйнацію української державності,бо саме українство з його козацькими традиціями щодо моніторингу влади суспільством, для судово-ординської системи -СМЕРТЕЛЬНЕ !
показать весь комментарий
21.01.2021 15:56 Ответить
mertve4uk - KAT !
показать весь комментарий
21.01.2021 16:17 Ответить
скоріш за все, мертвечук не з'явився
показать весь комментарий
21.01.2021 16:27 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали медведчуки, бандарєнкі, лукаші, бужанські, балашови, мураєви, шуфричі, ківалови.... .... ...!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
21.01.2021 16:34 Ответить
Надо бы купить эту книгу.
показать весь комментарий
22.01.2021 03:46 Ответить
 
 