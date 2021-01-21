Суд перенес на 19 февраля рассмотрение апелляции на запрет книги о Стусе по иску Медведчука

В Киевском апелляционном суде сегодня, 21 января, должно было состояться первое заседание по апелляции издательства Vivat на решение о запрете по иску Виктора Медведчука книги Вахтанга Кипиани "Справа Василя Стуса".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Однако, заседание перенесли на 19 февраля 2021 года. Суд соберется в 10:00.

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Книга Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года. Ее общий тираж - 35 тыс. экземпляров.

Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.