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Стороннику Шария вручили повестку из-за карты Украины без Крыма и Донбасса

Стороннику Шария вручили повестку из-за карты Украины без Крыма и Донбасса

СБУ вручила одному из сторонников пророссийского блогера Шария повестку по делу о покушении на территориальную целостность Украины из-за использованной в видео на YouTube карты Украины без оккупированных территорий.

Об этом сообщил в Фейсбуке нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"К активистам Шария пришли сотрудники СБУ в рамках оперативного производство в отношении посягательство на территориальную целостность Украины", - написал он.

Гончаренко напомнил, что в ноябре сотрудники СБУ открыли по его заявлению против Шария уголовное производство за то, что тот использовал в видео на YouTube карту Украины без Крыма и части Луганской и Донецкой областей.

"Сотрудники СБУ вручили его активисту повестку", - добавил Гончаренко.

Также на Цензор.НЕТ: СБУ открыла производство против Шария. ДОКУМЕНТ

Этот факт подтвердил в Фейсбуке и сам Шарий.

"Сегодня в дом нашего активиста вломилось три сотрудника СБУ в балаклавах. Они вручили повестку по делу о картинке к видео на ютуб", - написал он.

Автор: 

СБУ (19855) Гончаренко (535) Шарий Анатолий (227)


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Топ комментарии
+17
Ну , побачимо чим закінчиться.
Може шмарія треба заборонити.
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21.01.2021 15:53
+7
Давно надо самого Шарикова доставить в Украину ,вопросов к нему накопилось ,Мама не горюй ...
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21.01.2021 15:56
+6
Таким не "повістку" а позбпавлення громадянства і депортацію в *********.
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21.01.2021 16:19
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Ну , побачимо чим закінчиться.
Може шмарія треба заборонити.
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21.01.2021 15:53 Ответить
Да ничем не закончится...баклановские птенцы получат немножко денежек...и все..
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21.01.2021 15:58 Ответить
Не факт, Нелох и Шмарий не особо дружат.
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21.01.2021 16:03 Ответить
Конфлікт інтересів - один у одного аудиторію для відосиків переманюють.
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21.01.2021 16:09 Ответить
Давно надо самого Шарикова доставить в Украину ,вопросов к нему накопилось ,Мама не горюй ...
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21.01.2021 15:56 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.01.2021 16:14 Ответить
Таким не "повістку" а позбпавлення громадянства і депортацію в *********.
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21.01.2021 16:19 Ответить
А хто ж тоді буди пити "півас на кортах" і люрити у під'їздах?
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21.01.2021 21:57 Ответить
ПетуШарий
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21.01.2021 16:20 Ответить
А чому не прислати повістку Путіну,він же більше винен в анексіі Криму ніж якийсь Шарій?..
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21.01.2021 17:17 Ответить
шариесос, ты новость пробовал читать?
Если ты будешь снимать видос в котором будешь прославлять нацистскую свастику, то кому нужно предъявлять претензии: тебе или гитлеру?!
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21.01.2021 21:46 Ответить
У петушария нет сторонников. Там обычная кодла из зомбаков и жаждущих урвать бабла.
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21.01.2021 17:26 Ответить
Нажаль, помиляєтесь. Вистачає дурників, які рукоблудять на Півнекулія.
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21.01.2021 21:53 Ответить
шарика- на цепь !
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21.01.2021 18:20 Ответить
Палити їх треба напалмом а не повістки у справах видавати...
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21.01.2021 20:48 Ответить
я одного не пойму,шарий- это враг,а его помошники-сторонники- это белые пушистые типа почтальоны,я правильно понимаю?
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21.01.2021 20:52 Ответить
 
 