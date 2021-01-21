Стороннику Шария вручили повестку из-за карты Украины без Крыма и Донбасса
СБУ вручила одному из сторонников пророссийского блогера Шария повестку по делу о покушении на территориальную целостность Украины из-за использованной в видео на YouTube карты Украины без оккупированных территорий.
Об этом сообщил в Фейсбуке нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"К активистам Шария пришли сотрудники СБУ в рамках оперативного производство в отношении посягательство на территориальную целостность Украины", - написал он.
Гончаренко напомнил, что в ноябре сотрудники СБУ открыли по его заявлению против Шария уголовное производство за то, что тот использовал в видео на YouTube карту Украины без Крыма и части Луганской и Донецкой областей.
"Сотрудники СБУ вручили его активисту повестку", - добавил Гончаренко.
Также на Цензор.НЕТ: СБУ открыла производство против Шария. ДОКУМЕНТ
Этот факт подтвердил в Фейсбуке и сам Шарий.
"Сегодня в дом нашего активиста вломилось три сотрудника СБУ в балаклавах. Они вручили повестку по делу о картинке к видео на ютуб", - написал он.
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Може шмарія треба заборонити.
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Если ты будешь снимать видос в котором будешь прославлять нацистскую свастику, то кому нужно предъявлять претензии: тебе или гитлеру?!