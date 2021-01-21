Украинцы занимают 3 место по количеству видов на жительство в Евросоюзе. ИНФОГРАФИКА
Граждане Украины занимают третье место среди неграждан ЕС, которые имеют вид на жительство в Евросоюзе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Евростата.
Так, по состоянию на конец 2019 года, всего было 20,3 миллиона действующих разрешений на проживание, разрешающих гражданам стран, не входящих в ЕС, проживать в Евросоюзе.
В конце 2019 года граждане Марокко были самой большой группой, имеющей действующие виды на жительство (2,0 миллиона), за ними следовали граждане Турции (1,9 миллиона), Украины (1,3 миллиона) и Китая (включая Гонконг, 1,0 миллиона). Это были единственные группы, у которых было более миллиона действующих разрешений на проживание.
Следующее по величине число было у граждан Сирии (974 000), Албании (868 000), Алжира (700 000), России (689 000), Индии (555 000) и Сербии (504 000). Граждане этих 10 стран составили более половины (51%) от общего количества разрешений среди граждан стран, не входящих в ЕС, имеющих действующий вид на жительство в ЕС.
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В любой европейской стране есть национальная гордость , и только в Украине во власти практически нет украинцев и национальную гордость эти чиновники не испытывают
Я с дед дома, таскался по квартирам лет с 20, дома в Украине я не имел такого заработка что бы купить квартиру, и не нужна была моя профессия. В Германии мое умение оценили достойно, и я купил квартиру , правда контракты ещё выполняю и систематически работаю в Германии .
Я смотрю на законы, я законы не нарушаю не одной страны, так почему я должен в#слушивать от кого то какой я хохол ?
Вы бы не у подъезда сидели и не выполняли роль бабушек, которые судят и назначают кто наркоман а кто проститутка, а обращали бы своё внимание на закон.
А личное мнение, оно на то и личное, что его нужно держать при себе, а если его хочется к кому то примирить, возомнив себя самым умным, тогда лучше засунуть его в задницу от греха по дальше
Уважаемый Александр, согласитесь, чтобы попасть в Германию и получить Unbefristete нужны основания для иммиграции. А их не много - еврейская/немецкая иммиграция (разные требования), брак с гражданкой Германии или резидентом Германии (разные требования), гражданство Германии (основание Закон от 1943 года), обучение в Германии и потом на основании контракта сначала ВНЖ, потом ПМЖ, программы "Синяя карта" и новый закон о привлечение высококвалифицированных специалистов. Ну вот и все. Не у каждого гражданина Украины по этим программам найдутся возможности для переезда. О знании языка уровня не ниже В1 - я вообще молчу. Так что граждане Украины просто голосуют ногами в поисках лучшей жизни. Чего в Украине за 30 лет так и не создали. Любая власть, приходящая в Украине только грабит людей. А если судить по той же Германии, то в последней хоть как-то поддерживают людей. Здесь же можно просто сразу ползти на кладбище. Если хотите, то можем продолжить дискуссию по любому из государств ЕС, США, Канаде. Там такая же картина в отношении поддержки людей. Британия потратила с начала эпидемии 402 млрд. паундов. А сколько у нас за это время разворовали. Один скандал за другим. Уверен, Вы сами знаете что говорят в ФРГ в отношении коррупции в Украине. Мне это тоже очень хорошо известно.
Суды, чиновники, олигархи - срослись в МАФИЮ
В европе (не всюду, но...) создалось двоякое мнение об украинцах - трудолюбивые, толковые, образованные и абсолютно противоположное - алкаши, стяжатели, халявщики.
Все зависит от того, кто первым попал в конкретный регион и кого за собой привел.
Лично выслушивал абсолютно противоположные мнения в полунищей (по европейским меркам) Словакии.
Наглость это всьо! Убрать быдлоту и первыми на рынке труда (любого уровня!) доминировали бы украинцы.
Ну, а родному государству насрать(
Жаль, что политика государства в области образования привела к снижению IQ среднего по Украине до 90( 80 это граница разумности(!