Украинцы занимают 3 место по количеству видов на жительство в Евросоюзе. ИНФОГРАФИКА

Граждане Украины занимают третье место среди неграждан ЕС, которые имеют вид на жительство в Евросоюзе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Евростата.

Так, по состоянию на конец 2019 года, всего было 20,3 миллиона действующих разрешений на проживание, разрешающих гражданам стран, не входящих в ЕС, проживать в Евросоюзе.

В конце 2019 года граждане Марокко были самой большой группой, имеющей действующие виды на жительство (2,0 миллиона), за ними следовали граждане Турции (1,9 миллиона), Украины (1,3 миллиона) и Китая (включая Гонконг, 1,0 миллиона). Это были единственные группы, у которых было более миллиона действующих разрешений на проживание.

Следующее по величине число было у граждан Сирии (974 000), Албании (868 000), Алжира (700 000), России (689 000), Индии (555 000) и Сербии (504 000). Граждане этих 10 стран составили более половины (51%) от общего количества разрешений среди граждан стран, не входящих в ЕС, имеющих действующий вид на жительство в ЕС.

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