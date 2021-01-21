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Новости Коронавирус и карантин
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Мы выходим из карантина готовыми ко всем вызовам. Все нуждающиеся в медпомощи в борьбе с COVID-19 обязательно ее получат, - Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА

Мы выходим из карантина готовыми ко всем вызовам. Все нуждающиеся в медпомощи в борьбе с COVID-19 обязательно ее получат, - Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА

Украинская медицинская система в марте 2020 года была абсолютно не готова к тем вызовам, которые принес в нашу жизнь коронавирус. Но за этот неполный год была проделана огромная работа, чтобы начать необходимые изменения.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, инормирует Цензор.НЕТ.

По его данным, практически за год расходы на медицину выросли более чем в 1,5 раза.

"В 2020 году через Национальную службу здоровья украинские больницы, которые принимают больных коронавирусом, получили почти 20 млрд грн. Еще почти 20 млрд грн были дополнительно выделены на различные нужды медицинской системы через Фонд борьбы с COVID-19. Эти средства пошли на дополнительные выплаты врачам, закупку нового оборудования, ремонты больниц и медикаменты для больных. Украинская медицинская система выстояла и стала сильнее. Летальность от коронавируса в Украине остается одной из самых низких в Европе", - подчеркивает Шмыгаль.

"Карантин "зимних каникул", который завершается 24 января, был нужен не только, чтобы уменьшить количество новых случаев болезни. Это также лучший инструмент, чтобы разгрузить нашу медицинскую систему и помочь украинским врачам. Было полностью выполнено задание президента, и количество койкомест с подачей кислорода увеличилась с 11 тыс. в сентябре до 55 тыс. в январе этого года. Более 80% от общего количества койкомест имеют соответствующие кислородные системы. В то же время их общая заполненность составляет менее 20 тыс.", - добавил премьер.

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"Это значит, что мы выходим из карантина готовыми ко всем вызовам. Это означает, что все, кто будет нуждаться в медицинской помощи в борьбе с вирусом, ее обязательно получат", - подытожил глава правительства.

Мы выходим из карантина готовыми ко всем вызовам. Все нуждающиеся в медпомощи в борьбе с COVID-19 обязательно ее получат, - Шмыгаль 01
Мы выходим из карантина готовыми ко всем вызовам. Все нуждающиеся в медпомощи в борьбе с COVID-19 обязательно ее получат, - Шмыгаль 02

Автор: 

карантин (16729) медицина (2518) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Шмыгаль ,тебе кто подгоняет такой забористый кокос ?
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21.01.2021 16:26
+4
Всегда есть две морали: мораль господ и мораль рабов.
• Фридрих В. Ницше

У вас, велюрових, лохдаун і не починався....
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21.01.2021 16:23
+3
Шмигаль повністю втратив зв'язок з реальністю і має бути звільнений! В Україні повний провал в лікуванні коронавірусу, хворі вже не йдуть в лікарні бо там не можуть отримати навіть елементарного лікування! Медперсоналу немає, а той що є не працює належним чином і не виконуються елементарні медичні заходи по наданню невідкладної медичної допомоги населенню! Нормальний прем'єр мав сам піти з посади, розуміючи всь ганьбу в яку він вкинув всю країну! Але Шмигаль або не розуміє всієї катастрофічності ситуації, або робить вигляд що все нормально. В обох випадках Шмигаль має бути звільнений і відданий під суд!
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21.01.2021 16:38
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Всегда есть две морали: мораль господ и мораль рабов.
• Фридрих В. Ницше

У вас, велюрових, лохдаун і не починався....
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21.01.2021 16:23 Ответить
Шмигаль повністю втратив зв'язок з реальністю і має бути звільнений! В Україні повний провал в лікуванні коронавірусу, хворі вже не йдуть в лікарні бо там не можуть отримати навіть елементарного лікування! Медперсоналу немає, а той що є не працює належним чином і не виконуються елементарні медичні заходи по наданню невідкладної медичної допомоги населенню! Нормальний прем'єр мав сам піти з посади, розуміючи всь ганьбу в яку він вкинув всю країну! Але Шмигаль або не розуміє всієї катастрофічності ситуації, або робить вигляд що все нормально. В обох випадках Шмигаль має бути звільнений і відданий під суд!
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21.01.2021 16:38 Ответить
Розуміє, падлюка, як і всі впопуредники..
Одна ОПГ- банда...))
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21.01.2021 16:41 Ответить
Шмыгаль ,тебе кто подгоняет такой забористый кокос ?
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21.01.2021 16:26 Ответить
Наверняка тот, кто и презу подгоняет. У того в его реальности тоже все Ок.
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21.01.2021 16:54 Ответить
Мы выходим из карантина готовыми ко всем вызовам. Все нуждающиеся в медпомощи в борьбе с COVID-19 обязательно ее получат, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5425
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21.01.2021 16:28 Ответить
Вот почему то они нравятся, готовы ко всему и вся.
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21.01.2021 16:43 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/2021/01/blog-post_21.html

2021-01-21 https://1.bp.blogspot.com/-IdNMefWA_Yo/YAmRQunwT_I/AAAAAAAAAuI/74N_EBHc8KAozAlHvx89Fhm61OCU-EJ_gCLcBGAsYHQ/s702/2222.png Ми виходимо з карантину готовими на всі дзвінки. Всі, хто потребують медичної допомоги в боротьбі з COVID-19, обов'язково її отримають, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3127

19.01.2021 г. сайт Верховной Рады опубликовал законопроект №4613 группы депутатов от "Слуг Народа" во главе с руководителем комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаилом Радуцким "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання" (*1)
Основной целью законопроекта по замыслу его авторов есть " ...створення адаптованого до законодавства Європейського Союзу (далі - ЄС) законодавчого поля, яке впорядкує правовий статус процедури державної реєстрації лікарських засобів «під зобов'язання». Такі зміни дадуть правове поле для здійснення державної реєстрації вакцин для профілактики COVID-19."
Это безусловно полезное начинание членов правящего монобольшинства в ВР, ставит весьма интересный вопрос - а чем же руководствовался министр здравоохранения Украины Степанов, (избранный этим же монобольшинством на свою должность), заключая договор на поставку вакцины произвоства Sinovac Biotech с представителем китайской компании в Украине АО «Лекхим» и осуществившим авансовый платеж в размере 698.340 млн. грн. на его счета, до создания юридичиских оснований своих действий ?
Учитывая, что данное данное лекарственное средство не прошло клинические испытания и не имеет сертификата использования в Украине действия министра выглядят откровенным нарушением норм законодательства.
Ответ на этот риторический вопрос находится прямо в этом дивном проекте.
По сути своей данное преложение является способом законодательной имплементации разрешительных норм других государств для Украины. В этом нет ничего хорошего и ничего плохого. Ситуация действительно тяжелая, наши внутренние органы медицинской сертификации насквозь коррумпированы, Академия наук и ее НИИ сборище пенсионеров, обвешивающих научными "званиями" один другого и живущих за счет бюджета.
В такой ситуации сертификацию вакцин, от которых зависит жизнь миллионов людей лучше доверить серьезным иностранным центрам.
Например тем, которые и упомянуты в преамбуле объяснительной записки к этому законопроекту - Food and Drug Administration (FDA) (США) или процедуре по Директиве 2001/83/ЕС Європейського Парламента. Безусловно, это было бы логиччно и правильно - автоматически регистрировать для применения вакцины разрешенные разрешительными системами США и ЕС, учитывая в том числе и требования Конституции Украины преамбула, ст. 102, 116.
Но как раз вот тут и начинаются главные "прелести" насквозь коррумпированной украинской власти. Предлагаемая законопроектом редакция "Стаття 92. Державна реєстрація лікарських засобів під зобов'язання для екстреного медичного застосування лікарського засобу" вместо этого предлагает учитывать
" клінічні дослідження проводилися з дозволу та/або під наглядом (контролем) відповідних компетентних органів країн: Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китаю, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії або Європейського Союзу." То есть для регистрации вакцины в Украине достаточно согласия органов контроля например Мексики , ну или Бразилии. Все это было бы смешно, если бы от этого документа напрямую не зависели жизни МИЛЛИОНОВ людей, которым завтра вкатят вакцину которую что то одобрил в Мексике. Вообще этот ларчик открывается просто. Группа "слуг народа" пользуясь ситуацией лоббирует закупку вакцины производства Китая, заодно и прикрывая финансовую аферу Степанова с перечислением денег "Лекхиму". Потому в списке и появились Мексика и Бразилия в которых китайцы всеми правдами и неправдами продавили регистрацию своей живокультуральной вирусной вакцины. Что кстати в Бразилии вызвало целый политический скандал, ибо выяснилось, что реальный результат эффективности вакцины производства Китая не превышает 55%.
Принятие этого законопроекта в поданном виде означает, что общей массе населения будет вколота вакцина созданная по научным принципам 19 века с весьма туманными характеристиками эффективности.
Мы вам гарантируем, что ни один из инициаторов этого закона не будет прививать себя и своих близких этой вакциной.
Для них найдется Moderna и Pfizer-BioNTech.
P.S. На прошлом гешефте с китайскими масками и прочим барахлом деятели ОПУ купили себе дома и машины. Но им оказалось этого мало. Теперь они решили торговать жизнями украинцев ...
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21.01.2021 17:01 Ответить
Это премьер нашей страны говорит, или какой-то дурачок?) (ц)
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21.01.2021 17:51 Ответить
И те, кто умер через ваше головотяпство,тоже получат?
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21.01.2021 17:58 Ответить
Он не дурачок а саботажник
Знаете какой кайф они ловят? От их росчерка пера зависит будут люди жить или не будут..а экономия пенсионного фонда?это не ковид а благодать .они не несут никакой ответственности..врачи не несут никакой ответственности..вам плохо?а что вы милочка хотите?это состояние на полгода минимум...а аптекам как хорошо...
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21.01.2021 18:53 Ответить
 
 