Мы выходим из карантина готовыми ко всем вызовам. Все нуждающиеся в медпомощи в борьбе с COVID-19 обязательно ее получат, - Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА

Украинская медицинская система в марте 2020 года была абсолютно не готова к тем вызовам, которые принес в нашу жизнь коронавирус. Но за этот неполный год была проделана огромная работа, чтобы начать необходимые изменения.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, инормирует Цензор.НЕТ.

По его данным, практически за год расходы на медицину выросли более чем в 1,5 раза.

"В 2020 году через Национальную службу здоровья украинские больницы, которые принимают больных коронавирусом, получили почти 20 млрд грн. Еще почти 20 млрд грн были дополнительно выделены на различные нужды медицинской системы через Фонд борьбы с COVID-19. Эти средства пошли на дополнительные выплаты врачам, закупку нового оборудования, ремонты больниц и медикаменты для больных. Украинская медицинская система выстояла и стала сильнее. Летальность от коронавируса в Украине остается одной из самых низких в Европе", - подчеркивает Шмыгаль.

"Карантин "зимних каникул", который завершается 24 января, был нужен не только, чтобы уменьшить количество новых случаев болезни. Это также лучший инструмент, чтобы разгрузить нашу медицинскую систему и помочь украинским врачам. Было полностью выполнено задание президента, и количество койкомест с подачей кислорода увеличилась с 11 тыс. в сентябре до 55 тыс. в январе этого года. Более 80% от общего количества койкомест имеют соответствующие кислородные системы. В то же время их общая заполненность составляет менее 20 тыс.", - добавил премьер.

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"Это значит, что мы выходим из карантина готовыми ко всем вызовам. Это означает, что все, кто будет нуждаться в медицинской помощи в борьбе с вирусом, ее обязательно получат", - подытожил глава правительства.



