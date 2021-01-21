При пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек: Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию трагедии

Глава государства поручил Кабмину срочно создать Государственную комиссию для выяснения причин возникновения пожара в доме престарелых в Харькове.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Страшная трагедия в Харькове. Из-за пожара в доме престарелых есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека. Сейчас уже известно о 15 погибших и 5 пострадавших. Мы все молимся, чтобы не было больше", - написал Зеленский.

"Знаю, что спасатели с первых минут находятся на месте и тушат пожар. Поручаю Кабинету министров немедленно разобраться в ситуации. Срочно создать Государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем", - добавил президент.

Кроме этого он также поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное производство и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват.

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"Призываю местные власти - руководителей городов и областей - максимально сотрудничать с центральной властью и сделать все возможное для помощи пострадавшим и родственникам, которые потеряли своих близких. Мои искренние соболезнования", - подытожил глава государства.