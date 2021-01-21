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При пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек: Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию трагедии

При пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек: Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию трагедии

Глава государства поручил Кабмину срочно создать Государственную комиссию для выяснения причин возникновения пожара в доме престарелых в Харькове.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Страшная трагедия в Харькове. Из-за пожара в доме престарелых есть погибшие и пострадавшие. По предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека. Сейчас уже известно о 15 погибших и 5 пострадавших. Мы все молимся, чтобы не было больше", - написал Зеленский. 

"Знаю, что спасатели с первых минут находятся на месте и тушат пожар. Поручаю Кабинету министров немедленно разобраться в ситуации. Срочно создать Государственную комиссию под председательством министра развития общин и территорий для выяснения причин этой трагедии и наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем", - добавил президент. 

Кроме этого он также поручил министру внутренних дел Арсену Авакову открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное производство и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват.

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"Призываю местные власти - руководителей городов и областей - максимально сотрудничать с центральной властью и сделать все возможное для помощи пострадавшим и родственникам, которые потеряли своих близких. Мои искренние соболезнования", - подытожил глава государства.

При пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек: Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию трагедии 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) пожар (5931) Харьков (7450)


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Топ комментарии
+11
Решотки **** нахрена на окнах первого єтажа ?
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21.01.2021 16:51
+11
Однажды нас повели на экскурсию в учреждение социальной защиты престарелых жителей Германии. В нашей стране такой пансионат называют: «Дом престарелых».
Система обслуживания и медицинского контроля здоровья пожилых бюргеров в Германии, отработана с немецкой тщательностью и педантичностью. Существует несколько типов таких заведений. Их основное различие в размере кошелька клиента. Отсюда и разница в комфорте, обслуживании и в качестве лечения. Элитные особняки для стариков расположены в тихих и зеленых районах крупного города, с номерами и апартаментами на одного или по желанию на двоих. Автоматизировано все, что можно автоматизировать, а на обед подается суп из трюфелей, доставленных с юга Франции или рулет из шести сортов мяса. Такие частные приюты имеются, как рассказал мне друг из Шверина, также в западной части Германии, где пенсионеры побогаче. На территории бывшей ГДР, самые обычные приюты для престарелых: что-то среднее между больницей и общежитием. Обычные палаты на двух или трёх человек, где живут состарившиеся внуки Герингов и Паулюсов. Распорядок дня продуман до мелочей. Трехкратное питание с ланчем.
Немцы любят побаловаться чашечкой кофе с пирожным - не забывают они и про стариков. Для поддержания их здоровья предлагается соки и йогурт. На государственные праздники и дни рождения собирается весь коллектив и каждому - по его желанию - бокал сухого вина. Старики находятся под круглосуточным присмотром специально обученного персонала. С ними гуляют и играют в настольные игры, делают физические упражнения и поют народные песни. Некоторым, кто в состоянии ещё делать покупки или играть в казино, выдают карманные деньги. Всё финансируется медицинскими страховыми компаниями и личными взносами клиентов. Советский человек плачет, когда видит это. Но это не слёзы радости за немецких стариков, а из жалости к нашим бабушкам и дедушкам, которые за свою долгую жизнь (голодовки, войны, коллективизации, тюрьмы, ссылки, целина, Магнитки, Днепрогэсы, БАМы) претерпели не меньше, а получили мизерную пенсию, и у них нет средств, чтобы посетить кабинет стоматолога. Когда известный бард Владимир Высоцкий с Мариной Влади гостили в Германии, Володя тоже заплакал и спросил Марину: «Почему побеждённые живут лучше победителей?».
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21.01.2021 19:09
+8
Такие решеки должны изнутри открываться (или сниматься) простым движением без ключей и доп. приспособлений. Но есть орг-ции где их ставить нельзя. И очень может быть, что в домах престарелых тоже.
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21.01.2021 17:01
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Правила форума Совет форумчан
Набувачі прав на нерухомість цих бідолаг, вже відкорковують шампанське.
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21.01.2021 16:48 Ответить
Однажды нас повели на экскурсию в учреждение социальной защиты престарелых жителей Германии. В нашей стране такой пансионат называют: «Дом престарелых».
Система обслуживания и медицинского контроля здоровья пожилых бюргеров в Германии, отработана с немецкой тщательностью и педантичностью. Существует несколько типов таких заведений. Их основное различие в размере кошелька клиента. Отсюда и разница в комфорте, обслуживании и в качестве лечения. Элитные особняки для стариков расположены в тихих и зеленых районах крупного города, с номерами и апартаментами на одного или по желанию на двоих. Автоматизировано все, что можно автоматизировать, а на обед подается суп из трюфелей, доставленных с юга Франции или рулет из шести сортов мяса. Такие частные приюты имеются, как рассказал мне друг из Шверина, также в западной части Германии, где пенсионеры побогаче. На территории бывшей ГДР, самые обычные приюты для престарелых: что-то среднее между больницей и общежитием. Обычные палаты на двух или трёх человек, где живут состарившиеся внуки Герингов и Паулюсов. Распорядок дня продуман до мелочей. Трехкратное питание с ланчем.
Немцы любят побаловаться чашечкой кофе с пирожным - не забывают они и про стариков. Для поддержания их здоровья предлагается соки и йогурт. На государственные праздники и дни рождения собирается весь коллектив и каждому - по его желанию - бокал сухого вина. Старики находятся под круглосуточным присмотром специально обученного персонала. С ними гуляют и играют в настольные игры, делают физические упражнения и поют народные песни. Некоторым, кто в состоянии ещё делать покупки или играть в казино, выдают карманные деньги. Всё финансируется медицинскими страховыми компаниями и личными взносами клиентов. Советский человек плачет, когда видит это. Но это не слёзы радости за немецких стариков, а из жалости к нашим бабушкам и дедушкам, которые за свою долгую жизнь (голодовки, войны, коллективизации, тюрьмы, ссылки, целина, Магнитки, Днепрогэсы, БАМы) претерпели не меньше, а получили мизерную пенсию, и у них нет средств, чтобы посетить кабинет стоматолога. Когда известный бард Владимир Высоцкий с Мариной Влади гостили в Германии, Володя тоже заплакал и спросил Марину: «Почему побеждённые живут лучше победителей?».
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21.01.2021 19:09 Ответить
Igor **********, насчет побежденніх и победителей. Потому что побежденные как раз мы, а не немцы Был 1945 г, и был 1991. В 1991 нас победили и размазали по асфальту. Особенно Украину. Потому такая разница
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22.01.2021 04:11 Ответить
Тиць та й розвиднiлось... Хотя, если вы из лаптеунтии , тогда вам сочувствую... но стою на своем: "ДОЛОЙ КОММУНОФАШИСТОВ !!!"
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22.01.2021 08:59 Ответить
Петлюра, Грушевский: Шановні українці, нам потрібно будувати свою державу, армію, буде важко, треба закатати рукава і працювати. Мудрий нарід: фуууу. Ленін: Таваісчі! Землю кьестьянам, фабйики йабоцім, ваєнним - мій!!! Мудрий нарід: ураааа. Чорновіл: Шановні українці, треба робити реформи, вступати в НАТО і ЄС. Мудрий нарід: агрєсівний блок, гєйропа, фуууу. Кравчук: уже ось чуть-чуть і буде світле майбутнє, прєкрасноє дальоко і комунізм у незалежній Україні. Мудрий нарід: ураа, заживьоом! 2019:1. Армія, мова, віра. - На хлєб нє намажешь, фуууу. 2. Кінєц епохі гідності бідності, зп 4к$, буде як в сєріалі. - Ну наканєц то! Ураааа! PS Есть надежда, что это когда то изменится, и у нас будет как у немцев или поляков? У меня - нет.
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22.01.2021 09:52 Ответить
там таких не было. в этом случае их сдали дети на содержание, подмывание, стирание...не хочет молодежь нянчится. цена от 6 до 10 грн тыс в месяц.
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21.01.2021 19:57 Ответить
Решотки **** нахрена на окнах первого єтажа ?
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21.01.2021 16:51 Ответить
А того же хрена что и на моих окнах первого этажа, я полагаю. И у всех, без исключения жильцов, на первом этаже моего дома и напротивю И того же, что в моей бывшей школе, на окнах спортзала. Такие вот дела, решетчатые.
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21.01.2021 16:55 Ответить
Такие решеки должны изнутри открываться (или сниматься) простым движением без ключей и доп. приспособлений. Но есть орг-ции где их ставить нельзя. И очень может быть, что в домах престарелых тоже.
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21.01.2021 17:01 Ответить
Та я понимаю... Одновременно, и ты понимаешь: имеем то, что имеем. Щас, понятное дело, пожарные начнут проверки, наезды, щемить... что там ещё... Короче, плохо всё.
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21.01.2021 17:03 Ответить
Согласен,таковы наши реалии.
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21.01.2021 17:11 Ответить
Найгірше те, що коли цей державний спрут" та квартальна "влада" накинеться, більшість населення буде їй підспівувати... Зе!ндон- це весільний генерал на шнурочках, та це його влаштовує в силу інтелекту, але потрібно змінювати оподаткування та посилати в зад, існуючу від чма Кучма та Пахло-Азірова.
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22.01.2021 10:08 Ответить
Допускаются только съемные или раскрывающиеся. За "глухие", при таком ЧП, диктора дома и инспектора надо отдать под суд
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21.01.2021 16:59 Ответить
глухие почти у всех, экономия
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21.01.2021 18:11 Ответить
за тем же что и у всех
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21.01.2021 18:12 Ответить
все кто сгорел-были на 2м.
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21.01.2021 19:55 Ответить
И взять на особый контроль!
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21.01.2021 16:52 Ответить
А в это время « спасатели» кошмарят бизнес т.к. зеля не продлил мораторий на проверки!!!
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21.01.2021 16:54 Ответить
За решетки надо посадить кого следует.
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21.01.2021 16:54 Ответить
Не,не хочу я в украинский дом престарелых...Уж лучше "гуманный выстрел в голову"
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21.01.2021 16:56 Ответить
Иди в ДП на Расеи,
«Выхода не было»: в Башкирии сгорел дом престарелых

https://www.gazeta.ru/social/2020/12/15/13400336.shtml

В результате пожара в доме престарелых (хосписе) в подмосковном городе Красногорск погибли девять человека, еще девять пострадали.

https://www.bbc.com/russian/news-52612298
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21.01.2021 17:07 Ответить
пипец 33 человека в таком жили, рядом соседи, а погулять где.
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21.01.2021 16:57 Ответить
Беда....
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21.01.2021 16:58 Ответить
для шоуву-мена піар понад усе.. і байдуже на чому..
є речі, які краще планомірно робити ДО, а не Після.. і робити мовчки, а не пздти під софітами, бо уся немічна енергія уходить у свисток..
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21.01.2021 16:58 Ответить
а ведь госорганы давали разрешения, осуществляли проверки ...
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21.01.2021 17:00 Ответить
Директор областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага:
«Никаких официальных учреждений для пожилых людей, зарегистрированных по этому адресу, нет! Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте", - сказал Шпарага.
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21.01.2021 17:11 Ответить
Действительно,зачем этих престарелых людей собрали в одном месте,да еще и кормили кое как наверное?
Під час пожежі в будинку для літніх людей в Харкові загинуло 15 осіб: Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування трагедії - Цензор.НЕТ 825
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21.01.2021 17:48 Ответить
Вот и отдали престарелых на попечение новым лицам...
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21.01.2021 17:03 Ответить
https://zolotoe-vremya.kh.ua/gallery/ по 5 кроватей в комнате, нигде не зарегестрировано вот так.
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21.01.2021 17:10 Ответить
АЛЬЦГЕЙМЕР тому причина, в таких учреждениях электропроводка, электробытовые и газовые приборы должны соответсвовать СПЕЦИАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ БЕЗОПАСНОСТИ /для людей недееспособных со страрческим маразмом/!
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21.01.2021 17:14 Ответить
Клоуну совсем заняться нечем уже? Президент от скуки в каждую дырку теперь лезет? Не должен президент заниматься какими-то мелкими пожарами. По конституции он вообще должен заниматься только обороной и внешней политикой. А этот мудак скоро активно участвовать в покраске стен где-нибудь в коровнике.
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21.01.2021 17:35 Ответить
С внешней политикой он уже все порешал! Там уже решать нечего! С обороной пока только начал. Сокращает боевые подразделения. Вопрос с боевыми действиями тоже почти решён. Ну там ещё что то надо будет сделать. но то мелочи.... А за коровник ..Так это за свинарником у него запланировано. За 73 процентов овец он уже позаботился..... Он почтальоном уже поработал, мячики побросал баскетбольные,красные ленточки перерезал, видосики потоянные... А Вы говорите, что ему заняться нечем...)))
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21.01.2021 19:28 Ответить
Під час пожежі в будинку для літніх людей в Харкові загинуло 15 осіб: Зеленський доручив Кабміну створити Держкомісію з розслідування трагедії - Цензор.НЕТ 2121
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21.01.2021 20:01 Ответить
ЧТО пУПКИН БОИШЬСЯ,ЧТО ОКАЖЕТСЯ ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ ФИКТИВНЫМ
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21.01.2021 23:21 Ответить
Системы автоматического пожаротушения в помещениях для деменцев не было ?
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21.01.2021 18:03 Ответить
Такой же типа дом престарелых есть в Кривом Роге, по Угорской, 25.
Платят дань в Покровский отдел полиции, и никто и не думает проверять. Это родина президента.
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21.01.2021 20:06 Ответить
Будинок для пристарілих був нелегальним. Можете десять комісій скликати - в цій країні нічого не зміниться, поки не буде одного закону для всіх і працюватимуть ОАСК і "вовки". Нічого дивного, що в Харкові "которій всегда біл ментовским городом"(с) не помічали нелегальну роботу будинків для пристарілих. Напевно власник був "своїм хлопцем" і вчасно заносив ментам. Закон - це для лохів, а наш презедент "НеЛОХ". Зараз, звичайно, накажуть - по всій строгості. Бо півень клюнув. Але далі 80% відсотків економіки будуть працювати в тіні. А навіщо виконувати закони, якщо Татаров - гарний спеціаліст, навіть після того як спійманий на гарячому. Єрмак продовжує працювати і торгувати посадами. Коломойского судять в США за те, що він вкрав в українців гроші, у українській владі похер - вони в долі. І президент нам "нічого не должен", і не скоро прийде та весна. Точно не при цій владі.
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21.01.2021 22:47 Ответить
Это отголоски того,что народ в Харькове выбрал на местных выборах ,так называемую старую "элиту" ,КОТОРАЯ ИЗБАВИЛАСЬ ОТ СТАРИКОВ ,ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОДАВ ИХ КВАРТИРЫ,РАНЕЕ ЗАБРАВ ИХ У НИХ..И дай БОГ ,чтобы я ошиблась
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21.01.2021 23:19 Ответить
Такую бредятину несут. Ну,****,никто не знал ,например из коммунальщиков кто платит за э/э ,воду,как же их подключили "безадресных". Главный архитектор не наблюдает,пожнадзор тоже,коммунальщик нет,местные участковые МЕНТЫ( извините полициянты),которые должны собак в лицо узнавать тоже! У всех амнезия,ведь НИКТО с них не спрашивает,со всех типа контролирующих уродов НА НАШЕЙ ЗАРПЛАТЕ в "лучшем" городе мира ГЕПАДОПА Харькове.
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22.01.2021 01:46 Ответить
В последнее время произошло много пожаров в домах престарелых. С гибелью людей. Есть вызывающие доверие факты, указывающие, что это поджоги. По разным причинам хотят избавиться от стариков. Например за кем то числится квартира. и др.
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22.01.2021 04:15 Ответить
Господи, Царица небесная. В каком гов**стом государстве мы живем. И терпим!
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22.01.2021 04:18 Ответить
потерпите, у вас , на мордоре будет праздник, получите свою валентинку - зазвучит со всех матюгальников "Танец маленьких лебедей". До того, продолжайте совершать свою челобитную, пока ваш муйлуша ласты еще не склеил.
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22.01.2021 09:06 Ответить
И как это Осел не взял под личный контроль этот пожар. Видать даже до него дошло , что все что он берет под личный контроль , хериться на корню при чем в первую очередь им самим.
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22.01.2021 09:32 Ответить
Бутафория - как можно проверить то, чего официально нет?
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22.01.2021 11:53 Ответить
п.с.
Спросить нужно с участкового - видел, но не преотвратил
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22.01.2021 11:53 Ответить
п.с.2
Фамилия владельца нелегального приюта - Акопян Славік Цолакович.
Ві думаете, что мусоро_хач своего сдаст? Надейтесь...
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22.01.2021 11:56 Ответить
 
 