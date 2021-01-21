Украина инициирует в ПАСЕ дебаты о нарушении Россией прав человека в оккупированном Крыму

Постоянная делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы инициирует проведение на следующей неделе дебатов о нарушении Россией прав человека во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий, представляя проект повестки дня зимней пленарной сессии Ассамблеи, которая состоится 25-29 января в Страсбурге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украинская делегация инициировала дебаты по общим вопросам о нарушении прав человека в Крыму и Севастополе", - заявил генсек ПАСЕ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Делегация Рады инициирует создание "Крымской платформы" на площадке ПАСЕ, - "слуга народа" Мезенцева

Формат дебатов по общим вопросам не предусматривает принятие резолюции.

Кроме этого, Азербайджан внес запрос о проведении дебатов по вопросу содержания военнопленных после завершения вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Во время зимней сессии ПАСЕ по срочной процедуре также могут (в случае окончательного одобрения) состояться дебаты и принятие резолюций об аресте и задержании российского оппозиционного политика Алексея Навального; об ухудшении ситуации в Беларуси.

Кроме этого, российская делегация инициировала рассмотрение вопроса о "запрете русского языка, а также других языков национальных меньшинств в Украине".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Одна из самых длинных рек оккупированного Крыма пересыхает: перестала впадать в море. ФОТО

Зимняя сессия ПАСЕ состоится 25-29 января в "гибридном" формате. Делегаты могут быть физически присутствовать в Страсбурге или принять участие в работе дистанционно.