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Новости Коронавирус и карантин
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Переболевшие коронавирусом украинцы чаще испытывают тревогу, усталость и расстройство сна, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Люди, переболевшие коронавирусом, имеют более высокий уровень негативных эмоциональных состояний - усталость, расстройство сна и тревогу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", которое проводилось 14-16 января 2021, передает Цензор.НЕТ.

Переболевшие коронавирусом украинцы чаще испытывают тревогу, усталость и расстройство сна, - опрос Рейтинга 01

Также негативные психоэмоциональные состояния ярко выражены среди тех, кто боится заболеть или переживает за здоровье родственников.

Кроме того, негативные эмоциональные состояния наблюдаются у тех, кто чаще смотрит новости о коронавирусе.

Отмечается, что визуализация действительности и возможного будущего повышают тревогу и страхи. Человек больше думает и обсуждает и заряжается негативом, связанным с болезнью.

Среди тех, кто поддерживает вакцинацию уровень негативных эмоций несколько выше, поскольку среди них, больше тех, кто боится заболеть.

Среди тех, кто поддерживает локдаун, наблюдается относительно высокий уровень расстройств сна, паники и усталости.

Отмечается, что среди сторонников карантина преобладают пожилые люди, которые имеют страх заболеть.

В опросе приняло участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2,4%.

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карантин (16729) опрос (2823) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
С такой-то житухой такие симптомы процентов у 90 украинцев ..
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21.01.2021 17:01
+5
У меня такое же и без всяких коронавирусов
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21.01.2021 16:59
+4
Ага. А після платіжок додаються ще депресія і паніка, які на графіку чогось помірні.
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21.01.2021 16:58
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Ага. А після платіжок додаються ще депресія і паніка, які на графіку чогось помірні.
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21.01.2021 16:58 Ответить
и еще если вспомнить где живеш и что утебя нет будущего
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21.01.2021 19:05 Ответить
По-моему тревога от недееспособного правительства.
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21.01.2021 16:58 Ответить
"Украинцы, которые переболели коронавирусом, чаще испытывают тревогу, усталость и расстройство сна" - Зеленский тоже испытывает тревогу, усталость и расстройство сна, или это его не касается?
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21.01.2021 16:59 Ответить
У меня такое же и без всяких коронавирусов
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21.01.2021 16:59 Ответить
С такой-то житухой такие симптомы процентов у 90 украинцев ..
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21.01.2021 17:01 Ответить
Українці, які перехворіли на коронавірус, частіше відчувають тривогу, втому і розлад сну, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 6
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21.01.2021 17:04 Ответить
а кто их вогнал в панику, депрессию и истерию...??
после массивной обработки СМИ, многие мои знакомые, далеко не глупые люди, переболевшие ковид, задавали вопрос- а кая я вообще выжил, ведь я должен был умереть..!!
вся эта информационная накачка по поводу ковид, направлена на запугивание людей!
с какой целью, это уже другой вопрос...
это как запретить парки речки весной... сами признались, что было сделано для запугивания..
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21.01.2021 17:06 Ответить
корона действует на мозг. Рецепторы отключаются, люди не чувствуют или почти не чувствуют запахов, теряют вкусовые ощущения не из-за воспаления слизистых (его может вообще не быть), а из-за отключения рецепторов в мозгу. Потом вроде восстанавливается все, если выжил конечно, но последствия еще не изучены.
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21.01.2021 17:07 Ответить
но это не точно
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21.01.2021 17:08 Ответить
Не волнуйся, на зебилов это практически не повлияет.
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21.01.2021 19:11 Ответить
ХЗ, читал где-то, что это не из-за отключения рецепторов, а из-за поражения дополнительных сенсорных клеток в носоглотке, которые также участвуют в распознавании запахов
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21.01.2021 20:06 Ответить
интересно, а у "переболевшего ковидом" Зепы - те же симптомы?
и как он тогда катался на лыжах, неосторожный?
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21.01.2021 17:07 Ответить
Случай с Зеленским - Это частный случай. Дело в том, что при изначальном отсутствии мозга, симптомы его поражения ковидом не проявляются.
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21.01.2021 17:11 Ответить
Это можно обьяснить одним предложением - навязчивая идея, плавно переходящая в параною!
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21.01.2021 17:08 Ответить
Так наоборот же, если переболел более менее без последствий - наоборот должен быть спокоен, што в ближайшие пол года не заболеешь, не?
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21.01.2021 17:09 Ответить
Да тут на форуме есть такой - Дидовик. Переболел ковидом в марте и с тех пор капитально кукухой поехал.
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21.01.2021 17:12 Ответить
Усталость и расстройство сна? ХЗ, может быть...
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21.01.2021 19:09 Ответить
Амери п ють мілатонін
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21.01.2021 21:34 Ответить
Тобто якесь ліве опитування типу 1600 чоловік видається за наукові висновки ?
На форумі є люди, які перехворіли на ковід.
Вони це відчувають ?

Чи тривожність, втома, порушення сну - винятково властиві ковіду речі ?
Мало того, що таке "опитування" - ні про що (крім відпрацювання замовлення), так іще тупе до неможливості. Яка "цінність" цього вихлопу ?
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22.01.2021 04:50 Ответить
 
 