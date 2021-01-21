Переболевшие коронавирусом украинцы чаще испытывают тревогу, усталость и расстройство сна, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Люди, переболевшие коронавирусом, имеют более высокий уровень негативных эмоциональных состояний - усталость, расстройство сна и тревогу.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", которое проводилось 14-16 января 2021, передает Цензор.НЕТ.
Также негативные психоэмоциональные состояния ярко выражены среди тех, кто боится заболеть или переживает за здоровье родственников.
Кроме того, негативные эмоциональные состояния наблюдаются у тех, кто чаще смотрит новости о коронавирусе.
Отмечается, что визуализация действительности и возможного будущего повышают тревогу и страхи. Человек больше думает и обсуждает и заряжается негативом, связанным с болезнью.
Среди тех, кто поддерживает вакцинацию уровень негативных эмоций несколько выше, поскольку среди них, больше тех, кто боится заболеть.
Среди тех, кто поддерживает локдаун, наблюдается относительно высокий уровень расстройств сна, паники и усталости.
Отмечается, что среди сторонников карантина преобладают пожилые люди, которые имеют страх заболеть.
В опросе приняло участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.
Ошибка репрезентативности исследования не более 2,4%.
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после массивной обработки СМИ, многие мои знакомые, далеко не глупые люди, переболевшие ковид, задавали вопрос- а кая я вообще выжил, ведь я должен был умереть..!!
вся эта информационная накачка по поводу ковид, направлена на запугивание людей!
с какой целью, это уже другой вопрос...
это как запретить парки речки весной... сами признались, что было сделано для запугивания..
и как он тогда катался на лыжах, неосторожный?
На форумі є люди, які перехворіли на ковід.
Вони це відчувають ?
Чи тривожність, втома, порушення сну - винятково властиві ковіду речі ?
Мало того, що таке "опитування" - ні про що (крім відпрацювання замовлення), так іще тупе до неможливості. Яка "цінність" цього вихлопу ?