Переболевшие коронавирусом украинцы чаще испытывают тревогу, усталость и расстройство сна, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Люди, переболевшие коронавирусом, имеют более высокий уровень негативных эмоциональных состояний - усталость, расстройство сна и тревогу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", которое проводилось 14-16 января 2021, передает Цензор.НЕТ.

Также негативные психоэмоциональные состояния ярко выражены среди тех, кто боится заболеть или переживает за здоровье родственников.

Кроме того, негативные эмоциональные состояния наблюдаются у тех, кто чаще смотрит новости о коронавирусе.

Отмечается, что визуализация действительности и возможного будущего повышают тревогу и страхи. Человек больше думает и обсуждает и заряжается негативом, связанным с болезнью.

Среди тех, кто поддерживает вакцинацию уровень негативных эмоций несколько выше, поскольку среди них, больше тех, кто боится заболеть.

Среди тех, кто поддерживает локдаун, наблюдается относительно высокий уровень расстройств сна, паники и усталости.

Отмечается, что среди сторонников карантина преобладают пожилые люди, которые имеют страх заболеть.

В опросе приняло участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Ошибка репрезентативности исследования не более 2,4%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Большинство украинцев против прививки от СOVID-19 даже бесплатной вакциной, - опрос Рейтинга. ИНФОГРАФИКА