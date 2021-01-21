Предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами, - Венедиктова
Во время пожара в харьковском доме престарелых погибли 15 человек, 11 пострадали.
Об этом на странице в сети Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.
"Трагедия произошла в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время" в Холодногорском районе Харькова на улице Нижней Гиевской. Сейчас пожар локализован. В огне погибли, по данным на эту минуту, 15 человек. 11 человек пострадали", - говорится в сообщении.
На месте происшествия сейчас руководитель Харьковской областной прокуратуры.
"Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей ч.2 ст. 270 УК Украины. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших и всем харьковчанам", - добавила генпрокурор.
Напомним, ранее сообщалось, что при пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек.
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- "Геннадій Адольфович своїми справами довів, що, незважаючи на складні політичні та суспільні обставини, важливо відверто і послідовно втілювати в життя прагнення служити на благо рідного міста Харкова, стояти на захисті інтересів його мешканців ...
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В Украине принято выделять три вида систем отопления - центральное, автономное и индивидуальное.
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"Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте", - сказал Шпарага. "Такого учреждения, что по этому адресу указано, ни в одном реестре Харьковской области, не существует. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального", - сообщил директор департамента.
Хозяина дома объявили в розыск,
Короче, схема простая- заманили стариков на ,,райскую жизнь,, в этот курятник, переписали на себя и продали их квартиры, наняли алкашей за копейки за ними следить. И всё.
Согласен.
Та ж ситуація в Одесі, де інший гєпа...
В більшості міст також, особливо обласних центрах...
Дятлам плитка тротуарна подобається - вони готові її замість хліба чи халви їсти, готові заради тої плитки своїх батьків, чи дітей палити у будинках літніх людей, лагерях відпочинку, гуртожитках, навчальних закладах...
Наверняка кто-то сушил что-то на обогревателе...
Мда, поза боксера...
заметьте не высотка и днем...а ночью бы все сгорели