Предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами, - Венедиктова

Во время пожара в харьковском доме престарелых погибли 15 человек, 11 пострадали.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.

"Трагедия произошла в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время" в Холодногорском районе Харькова на улице Нижней Гиевской. Сейчас пожар локализован. В огне погибли, по данным на эту минуту, 15 человек. 11 человек пострадали", - говорится в сообщении.

На месте происшествия сейчас руководитель Харьковской областной прокуратуры.

"Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей ч.2 ст. 270 УК Украины. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших и всем харьковчанам", - добавила генпрокурор.

Напомним, ранее сообщалось, что при пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек.

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