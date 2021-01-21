РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11408 посетителей онлайн
Новости
2 299 26

Предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами, - Венедиктова

Предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами, - Венедиктова

Во время пожара в харьковском доме престарелых погибли 15 человек, 11 пострадали.

Об этом на странице в сети Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, информирует Цензор.НЕТ.

"Трагедия произошла в частном пансионате для пожилых людей "Золотое время" в Холодногорском районе Харькова на улице Нижней Гиевской. Сейчас пожар локализован. В огне погибли, по данным на эту минуту, 15 человек. 11 человек пострадали", - говорится в сообщении.

На месте происшествия сейчас руководитель Харьковской областной прокуратуры.

"Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с электронагревательными приборами. Харьковской областной прокуратурой начато уголовное производство по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей ч.2 ст. 270 УК Украины. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших и всем харьковчанам", - добавила генпрокурор.

Напомним, ранее сообщалось, что при пожаре в доме престарелых в Харькове погибли 15 человек.

Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию трагедии

Также читайте: Конкурс по избранию руководителя САП стартует 25 января, - Венедиктова

Автор: 

пожар (5931) Харьков (7452) Венедиктова Ирина (726)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Предварительная версия гибели людей, решетки на окнах....
показать весь комментарий
21.01.2021 16:57
+2
Це результат обирання до влали «крєпкага хазяйствєніка» гєпи невмирущого, купою довпойопів - мешканців Харківа...
Та ж ситуація в Одесі, де інший гєпа...
В більшості міст також, особливо обласних центрах...
Дятлам плитка тротуарна подобається - вони готові її замість хліба чи халви їсти, готові заради тої плитки своїх батьків, чи дітей палити у будинках літніх людей, лагерях відпочинку, гуртожитках, навчальних закладах...
показать весь комментарий
21.01.2021 17:13
+1
Да ,холодно а газ дорогой .
показать весь комментарий
21.01.2021 17:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Предварительная версия гибели людей, решетки на окнах....
показать весь комментарий
21.01.2021 16:57 Ответить
У своєму слові співчуття митрополит Онуфрій сказав на похоронах Гепи:

- "Геннадій Адольфович своїми справами довів, що, незважаючи на складні політичні та суспільні обставини, важливо відверто і послідовно втілювати в життя прагнення служити на благо рідного міста Харкова, стояти на захисті інтересів його мешканців ...

- Схиляюся перед родичами за таку велику людину, якого подарував Бог Харкову. Він був украсітелем міста Харкова. Побудував багато нових храмів, різних будівель. Це дійсно був будівельник і украсітель нашого прекрасного міста Харкова ..." ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Тобто, доки РПЦ (як і її прихожани із ЗЕ-банди) будуть квартируватися в Україні та її храмах - спокою в Україні не буде!
показать весь комментарий
21.01.2021 17:13 Ответить
З онуфрієм все давно зрозуміло.
показать весь комментарий
21.01.2021 17:20 Ответить
Не гепою єдиною карається народ. Люди на роботі повинні мати відповідну освіту, досвід та відповідальність. В даному випадку у людей не було евакуаційних виходів та можливості до них вільно дістатися.
показать весь комментарий
21.01.2021 17:26 Ответить
Да ,холодно а газ дорогой .
показать весь комментарий
21.01.2021 17:00 Ответить
А почему государство не обогревало их нормально центральным отоплением и они вынуждены были использовать электрообогреватели ? Сэкономили ? На заоблачные зарплаты и премии для чинуш деньги есть, а вот на несчастных стариков денег не нашлось.
показать весь комментарий
21.01.2021 17:03 Ответить
Зате тепер з їхнім улюбленим Гепою.
показать весь комментарий
21.01.2021 17:04 Ответить
Какое центральное отопление в частном доме? Ну что вы несёте?
показать весь комментарий
21.01.2021 17:05 Ответить
ну не дуйками же этот частник планировал обогреваться?наверняка что то централизованное было предусмотрено для двухэтажного здания
показать весь комментарий
21.01.2021 17:08 Ответить
Мне не известно, как и тебе, чем он планировал обогревать.
В Украине принято выделять три вида систем отопления - центральное, автономное и индивидуальное.

При централизованном отоплении тепловую энергию генерирует тепловая станция.
показать весь комментарий
21.01.2021 17:11 Ответить
Это мог быть и больше всего кипятильник.
показать весь комментарий
21.01.2021 17:12 Ответить
О виявляється у нас ген. прокурор завідує надзвичайними ситуаціями. а не ДНС.
показать весь комментарий
21.01.2021 17:03 Ответить
Речь идёт о расследовании гибели людей, а не о ликвидации пожара.
показать весь комментарий
21.01.2021 17:07 Ответить
Частный Дом престарелых. Казалось бы, хозяин должен был позаботиться о мерах предосторожности. Из 33-х аж 15+11. И ещё неизвестно, из этих 11-ти, вполне вероятно, кто-то позавидует 15-ти... Сами знаете, ожоги всякие бывают.
показать весь комментарий
21.01.2021 17:09 Ответить
Заявление директора областного департамента соцзащиты населения Юрий Шпарага-
"Мы не понимаем, кто и с какой целью собрал этих людей в одном месте", - сказал Шпарага. "Такого учреждения, что по этому адресу указано, ни в одном реестре Харьковской области, не существует. Мы не понимаем, что это. Нет такого заведения вообще: ни частного, ни государственного, ни коммунального", - сообщил директор департамента.
Хозяина дома объявили в розыск,
Короче, схема простая- заманили стариков на ,,райскую жизнь,, в этот курятник, переписали на себя и продали их квартиры, наняли алкашей за копейки за ними следить. И всё.Попередня версія пожежі в харківському будинку для літніх людей - необережне поводження з електронагрівальними приладами, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6111
показать весь комментарий
21.01.2021 17:49 Ответить
Вже згідно правил не дозволяють більше як два поверхи для таких приміщень, але якась тварюка і тут людям душогубку влаштує. Боялися що пенсіонери збіжуть?
показать весь комментарий
21.01.2021 17:10 Ответить
А тут скільки поверхів?
показать весь комментарий
21.01.2021 17:13 Ответить
Логично, решетки я имел ввиду.
показать весь комментарий
21.01.2021 17:14 Ответить
Это другое дело.
Согласен.
показать весь комментарий
21.01.2021 17:15 Ответить
Це результат обирання до влали «крєпкага хазяйствєніка» гєпи невмирущого, купою довпойопів - мешканців Харківа...
Та ж ситуація в Одесі, де інший гєпа...
В більшості міст також, особливо обласних центрах...
Дятлам плитка тротуарна подобається - вони готові її замість хліба чи халви їсти, готові заради тої плитки своїх батьків, чи дітей палити у будинках літніх людей, лагерях відпочинку, гуртожитках, навчальних закладах...
показать весь комментарий
21.01.2021 17:13 Ответить
Бедные люди не могли выбраться...
Наверняка кто-то сушил что-то на обогревателе...
Мда, поза боксера...
заметьте не высотка и днем...а ночью бы все сгорели
показать весь комментарий
21.01.2021 17:16 Ответить
Так всегда получается, где на чем то экономят. Но нас заставляют, иного выхода нет.
показать весь комментарий
21.01.2021 17:17 Ответить
Треба перевірити усі подібні заклади та школи де "розумники" здогадалися забрати гратами вікна.
показать весь комментарий
21.01.2021 17:19 Ответить
Обычно детки сдают родителей в частные дома ибо в государственный дом при живых чадах не возьмут.
показать весь комментарий
21.01.2021 17:22 Ответить
Так со всеми домами престарелых.....
показать весь комментарий
21.01.2021 17:54 Ответить
 
 