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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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В аптеках оккупированного Крыма нет базовых лекарств для лечения пневмонии после осложнений от COVID-19, - Крымская правозащитная группа

В аптеках оккупированного Крыма нет базовых лекарств для лечения пневмонии после осложнений от COVID-19, - Крымская правозащитная группа

Мониторинг Крымской правозащитной группы показал, что около 120 аптек в оккупированном Крыму не имеют необходимых в период пандемии COVID-19 препаратов.

Об этом на совместных комитетских онлайн-слушаниях на тему "Внешнеполитические аспекты деоккупации АР Крым и города Севастополь: Парламентское измерение" сообщила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Крымская правозащитная группа провела недавно мониторинг доступа к лекарствам, которые необходимы для лечения пневмонии после осложнений от COVID-19. Мы проверили не менее 124 аптек в Крыму и по результатам мониторинга установили, что крымчане не имеют доступа к базовым лекарствам, необходимых для лечения последствий пневмонии", - сообщила Скрипник.

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По ее словам, в аптеках Крыма проверялось наличие медицинских препаратов, указанных как необходимые в протоколе лечения от COVID-19.

"Это четкий перечень лекарств, которые даже Всемирной организацией здравоохранения указаны как необходимые, но в наличии этих лекарств в Крыму нет", - подчеркнула правозащитница.

Кроме того, отметила она, многих крымчан, имеющих осложнения после COVID-19, не госпитализируют в стационары, а отправляют лечиться домой, "чтобы снизить статистику заболеваемости".

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"Так что люди не могут получить медицинскую помощь - и не могут дома лечиться по протоколам врачей из-за отсутствия лекарств", - констатировала руководитель правозащитной организации.

Автор: 

карантин (16729) Крым (26369) лекарства (1223) правозащитники (678) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
так это же здорово и даже замечательно
В аптеках оккупированного Крыма нет базовых лекарств для лечения пневмонии после осложнений от COVID-19, - Крымская правозащитная группа - Цензор.НЕТ 303
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21.01.2021 17:03
+4
Чим більше крисчан здохне - тим краще.
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21.01.2021 17:33
+3
Для чого їм ліки? Хай небесними камінцями лікуються.
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21.01.2021 17:02
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Правила форума Совет форумчан
Для чого їм ліки? Хай небесними камінцями лікуються.
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21.01.2021 17:02 Ответить
так это же здорово и даже замечательно
В аптеках оккупированного Крыма нет базовых лекарств для лечения пневмонии после осложнений от COVID-19, - Крымская правозащитная группа - Цензор.НЕТ 303
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21.01.2021 17:03 Ответить
В аптеках окупованого Криму немає базових ліків для лікування пневмонії після ускладнень від COVID-19, - Кримська правозахисна група - Цензор.НЕТ 5812
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21.01.2021 19:09 Ответить
ну что .. хорошая новость поставил плюсик
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21.01.2021 17:03 Ответить
Отлично.
Прошу прощения.
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21.01.2021 17:03 Ответить
А "скрепа" уже не лекарство ?!
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21.01.2021 17:04 Ответить
В аптеках оккупированного Крыма нет базовых лекарств для лечения пневмонии после осложнений от COVID-19

=============
Зачем???
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21.01.2021 17:05 Ответить
Так в рідній говені і ракушка противірусний засіб. А каміння джерело мікроелементів і вітамінів.
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21.01.2021 17:09 Ответить
Ну и что , зато там воды навалом ....
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21.01.2021 17:10 Ответить
Какие лекарства епта?!! хоть бы пилотку было чем помыть да гавно свое смыть..ох боже боженька...
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21.01.2021 17:11 Ответить
Ну, просто Крымский мост не выдерживает такого тяжелого груза.
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21.01.2021 17:17 Ответить
Да и нахрена им лекарства, если их запить нечем?
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21.01.2021 17:18 Ответить
Согласен.И вообще пусть практикуют уринотерапию.Не вылечаться,так хоть жажду утолят.
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21.01.2021 17:58 Ответить
Чим більше крисчан здохне - тим краще.
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21.01.2021 17:33 Ответить
В родную гОвень, в родную гОвень... нах...
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21.01.2021 19:11 Ответить
Вся гуманитарочка в дырляндию уехала, печалька. Нужно выходить на улицу, становиться на колени и кричать Путэн памаги!!!
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21.01.2021 19:22 Ответить
Зачем таблетки если их запивать нечем??
Так и подавиться можно...
Как тогда восхвалять Хутина??
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21.01.2021 19:59 Ответить
я таки извиняюсь за исконно русский вопрос - и чо?
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21.01.2021 20:45 Ответить
Кримчанам поспівчували? А в Україні є чим лікувати пневмонію? Люди розказують як по аптеках бігають за цими ліками і скільки коштує лікування.
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21.01.2021 20:51 Ответить
и шо они розказують,розкажите?
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21.01.2021 21:07 Ответить
Хто б сумнівався! Населення ***** потрібно змінити і чим більше зрадників- "референдумістів" здохне тим більше квадратних метрів для нових переселенців з **********.
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21.01.2021 22:42 Ответить
A для чого крысюкам лiки - вони ж хотiли iздохнуть на скотопарашi як свинособаки

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22.01.2021 00:17 Ответить
А разве камни с неба не лечат все болезни? Особенно, если прямо в дурную голову попадут?
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22.01.2021 10:22 Ответить
 
 