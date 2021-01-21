В аптеках оккупированного Крыма нет базовых лекарств для лечения пневмонии после осложнений от COVID-19, - Крымская правозащитная группа

Мониторинг Крымской правозащитной группы показал, что около 120 аптек в оккупированном Крыму не имеют необходимых в период пандемии COVID-19 препаратов.

Об этом на совместных комитетских онлайн-слушаниях на тему "Внешнеполитические аспекты деоккупации АР Крым и города Севастополь: Парламентское измерение" сообщила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Крымская правозащитная группа провела недавно мониторинг доступа к лекарствам, которые необходимы для лечения пневмонии после осложнений от COVID-19. Мы проверили не менее 124 аптек в Крыму и по результатам мониторинга установили, что крымчане не имеют доступа к базовым лекарствам, необходимых для лечения последствий пневмонии", - сообщила Скрипник.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У нас есть факты принудительной вакцинации жителей оккупированного Россией Крыма, - Кориневич

По ее словам, в аптеках Крыма проверялось наличие медицинских препаратов, указанных как необходимые в протоколе лечения от COVID-19.

"Это четкий перечень лекарств, которые даже Всемирной организацией здравоохранения указаны как необходимые, но в наличии этих лекарств в Крыму нет", - подчеркнула правозащитница.

Кроме того, отметила она, многих крымчан, имеющих осложнения после COVID-19, не госпитализируют в стационары, а отправляют лечиться домой, "чтобы снизить статистику заболеваемости".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Минздрав расширил перечень закупаемых для онкобольных лекарств: добавили 9 новых препаратов, - Степанов

"Так что люди не могут получить медицинскую помощь - и не могут дома лечиться по протоколам врачей из-за отсутствия лекарств", - констатировала руководитель правозащитной организации.