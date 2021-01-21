Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за пожара в доме престарелых в Харькове, - Шмыгаль

Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за пожара в доме престарелых в Харькове. На данный момент известно о 15 погибших.

Об этом в своем Телеграм канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за страшного пожара в доме престарелых в Харькове созываем внеочередное заседание правительства. По поручению президента Украины будет создана Государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая займется выяснением причин трагедии", - написал премьер.

Он также уточнил, что на месте работают спасатели. Известно о 15 погибших.

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Как сообщалось, дом престарелых горел в Харькове. В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.