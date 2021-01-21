РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11408 посетителей онлайн
Новости
1 836 13

Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за пожара в доме престарелых в Харькове, - Шмыгаль

Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за пожара в доме престарелых в Харькове, - Шмыгаль

Кабмин соберется на внеочередное заседание из-за пожара в доме престарелых в Харькове. На данный момент известно о 15 погибших.

Об этом в своем Телеграм канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Из-за страшного пожара в доме престарелых в Харькове созываем внеочередное заседание правительства. По поручению президента Украины будет создана Государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая займется выяснением причин трагедии", - написал премьер.

Он также уточнил, что на месте работают спасатели. Известно о 15 погибших.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На территории воинской части на Тернопольщине горит склад, - ГСЧС

Как сообщалось, дом престарелых горел в Харькове. В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину создать Госкомиссию по расследованию причин пожара. По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, предварительная версия пожара в харьковском доме престарелых - неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Автор: 

Кабмин (14025) пожар (5931) Харьков (7452) Шмыгаль Денис (2669)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
А с братвы Кернесса никто ничего не хочет спросить? С этих "крепких хозяйственников"
показать весь комментарий
21.01.2021 17:12
+3
Це відповідальність ДСНС яка підпорядкована Авакову. Це чергова катастрофа до якої призвела бездіяльність ДСНС і досі керівнику ДСНС Чечоткіну та міністру МВС Авакову все сходить з рук. Минулого разу були пожежі в Чорнобильській зоні та біля лінії фронту, пожежі які також позбавили життя десятків людей. А катастрофічні керівники досі не звільнені і не притягнуті до кримінальної відповідальності! Скільки ще буде продовжуватись діяльність цих нікчем?
показать весь комментарий
21.01.2021 17:12
+3
Братва предсказуемо все свалит на Кернеса.
показать весь комментарий
21.01.2021 17:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Собираться надо было то того как вы подняли тарифы на газ и тепло а теперь вас надо собирать на НАРАХ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
21.01.2021 17:09 Ответить
Це відповідальність ДСНС яка підпорядкована Авакову. Це чергова катастрофа до якої призвела бездіяльність ДСНС і досі керівнику ДСНС Чечоткіну та міністру МВС Авакову все сходить з рук. Минулого разу були пожежі в Чорнобильській зоні та біля лінії фронту, пожежі які також позбавили життя десятків людей. А катастрофічні керівники досі не звільнені і не притягнуті до кримінальної відповідальності! Скільки ще буде продовжуватись діяльність цих нікчем?
показать весь комментарий
21.01.2021 17:12 Ответить
попиариться и видосики поснимать соберетесь??
показать весь комментарий
21.01.2021 17:09 Ответить
обещаю вам что следующие 5 лет вы не будете плакать а смеяться...(с.) Вавка на Инаугурации
показать весь комментарий
21.01.2021 17:12 Ответить
А с братвы Кернесса никто ничего не хочет спросить? С этих "крепких хозяйственников"
показать весь комментарий
21.01.2021 17:12 Ответить
Братва предсказуемо все свалит на Кернеса.
показать весь комментарий
21.01.2021 17:16 Ответить

с него как с гуся вода
показать весь комментарий
21.01.2021 17:18 Ответить
ЩЕПЛЕНЯ запізднилося...
Спробували пожежою..
Геноцид вже 30 років...
показать весь комментарий
21.01.2021 17:16 Ответить
А до 1991 року що було?
показать весь комментарий
21.01.2021 17:32 Ответить
Лапша правды..))
показать весь комментарий
21.01.2021 18:21 Ответить
І що???
Буде фуршет результат???
показать весь комментарий
21.01.2021 17:17 Ответить
Из за гибели солдат на войне, не закупке вакцин, не хватки защ средств, не закупки лекарств по программам, наличия агентов Кремля в политике и медиа- никто не собирается.... а из за пожара - цэлый Кабмин!
Диб-лы бл-ть!
показать весь комментарий
21.01.2021 18:17 Ответить
Кабмін себе зовсім не береже! Де це бачено, щоби кожного дня збиратися на позапланове засідання?
показать весь комментарий
21.01.2021 18:51 Ответить
 
 