Суд оставил под стражей руководителя полетами и командира воинской части, подозреваемых по делу об авиакатастрофе под Чугуевом

Суд оставил под стражей руководителя полетами и командира воинской части, подозреваемых в нарушении правил полетов и эксплуатации летательных аппаратов, повлекшее катастрофу самолета Ан-26Ш в городе Чугуеве Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

21 января 2021 г. коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты в интересах подозреваемых Г. и Ж. на постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 22 декабря 2020 года, которыми удовлетворено ходатайство следователя Главного следственного управления Государственного бюро расследований и применена к подозреваемым Г. и Ж. мера пресечения в виде содержания под стражей в пределах срока досудебного расследования, к 13 февраля 2021 включительно.

По результатам апелляционного рассмотрения постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 22 декабря 2020 оставлены без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения.

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Напомним, гражданин Г. подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 416 ( "Нарушение правил полетов или подготовки к ним"), ч. 3 ст. 425 ( "Небрежное отношение к военной службе") Уголовного кодекса Украины, а гражданин Ж. подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 ( "Нарушение правил полетов или подготовки к ним") Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, вечером 25 сентября 2020 г. в Харьковской области произошла авиакатастрофа. При заходе на посадку в аэропорту Чугуева разбился самолет с курсантами.

На борту самолета находилось 27 человек, из них - 20 курсантов Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени Ивана Кожедуба и 7 членов экипажа. Двое потерпевших были госпитализированы, один из них умер в больнице.

Выжил Вячеслав Золочевский - курсант 133 учебной группы летного факультета ХНУВС им. Ивана Кожедуба, 2000 года рождения.